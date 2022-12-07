Благодаря сотрудничеству между Израилем и Австрией спасены жизни трех граждан этих стран

Соглашение между Израилем и Австрией в сфере трансплантологии принесло первые плоды. 30 ноября стало очень важным днем для двух наших стран, израильского минздрава и Национального центра трансплантологии, а также пациентов, страдающих болезнями почек, и их семей. Благодаря обмену почками между донорами и реципиентами двух стран было выполнено 3 трансплантации, две из них — в Израиле.

Почки — одни из жизненно важных органов нашего тела. При некоторых нарушениях их функций единственным эффективным методом лечения является трансплантация, и на сегодня это самая часто выполняемая пересадка органа. Часто почку жертвуют родственники, которые хотят спасти близкого человека и избавить его от страданий. Но одного их желания недостаточно, необходимо, чтобы орган донора подошел реципиенту по медицинским параметрам. Если это не так, и прямая пересадка почки невозможна, на помощь приходит перекрестная трансплантация.

Эта история началась, когда одна женщина в Израиле решила пожертвовать почку своему супругу, а сын захотел спасти тяжело больную мать. Но выяснилось, что их органы не подходят для трансплантации их близким. Тогда данные доноров и реципиентов были внесены в программу, подбирающую пары для обмена почками. И подходящий вариант нашелся в Австрии, где 2 брата также ждали пересадки.

В 5:30 утра 30 ноября началась первая операция по изъятию почки у донора в больнице «Бейлинсон» в Израиле, запустившая цепочку пересадок, которая закончилась в той же больнице в середине дня. Но обо всем по порядку

Утром в «Бейлинсон» прошла операция по изъятию у женщины-донора почки, которую затем пересадили 31-летнему мужчине в больнице General Hospital Vienna. А почка его брата была отправлена из Вены в Израиль, где в МЦ «Шиба» ее получила женщина 69 лет, сын которой был прооперирован в той же больнице. Взятую у него почку пересадили в «Бейлинсон» мужу женщины, с решения пожертвовать почку которой и запустилась эта удивительная цепочка. Круг замкнулся.

В этом сложнейшем процессе было задействовано несколько операционных, машины «Скорой помощи» и самолет. Потребовалась четкая координация и слаженное управление для ускорения процедур в аэропорту. Экипаж самолета, таможенники, персонал службы безопасности, десятки врачей и медсестер, лабораторный и обслуживающий персонал – все проявили максимум энергии и энтузиазма для успеха операции.

Что же такое перекрестная трансплантация почек?

Как известно, для трансплантации любого органа необходимо совпадение медицинских параметров донора и реципиента. Поэтому пациенты, которые стоят в очереди на пересадку органа от погибшего человека, могут ждать подходящего донора годами. Почка – один из немногих органов, который можно пожертвовать при жизни, и часто родные и друзья больных готовы на этот поступок, но порой параметры даже самых близких родственников не совпадают. Решением проблемы стали «перекрестная трансплантация» и «трансплантация по цепочке». В последнем случае формируется сразу множество пар из реципиентов и их родственников-доноров (или с включением доноров-альтруистов). Специальная компьютерная программа, в которую вносятся данные больных и тех, кто желает пожертвовать почку, ищет совпадения параметров и подбирает пары донор-реципиент, чтобы трансплантация осуществилась. Однако случается, что во всей стране не находится пациент, которому можно пересадить пожертвованный донорский орган. По этой причине появились международные соглашения о взаимном обмене органами.

Доктор Тамар Ашкенази, директор Национального центра трансплантологии объясняет: «Это наша четвертая международная кросс-пересадка, но впервые мы сотрудничаем с Австрией.

Каждый раз это очень сложное в плане организации и логистики мероприятие. Должна быть четкая координация и планирование графика. И мне кажется, в этот раз все стороны работали прекрасно и слажено.

Меня сильно порадовала работа коллег из Вены: как только мы приземлились там, скорая помощь с бригадой врачей уже ждала у трапа самолета, вместе со специальным кулером с почкой внутри. Их пунктуальность позволила нам немедленно вернуться в Израиль и продолжить жизненно важные операции».

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет. Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3UcUb1A

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