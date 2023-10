Чего хочет новый репатриант עולה חדש («оле хадаш»)? Да, на самом деле того же самого, что и не совсем новый - ותיק («ватик») и даже не репатриант в...

А именно: свободно коммуницировать с окружающим миром, получить востребованную профессию и самореализоваться, жить в подходящей квартире в безопасном благоустроенном городе и чувствовать поддержку государства.

В этой статье мы рассказываем о том, где найти инструменты, позволяющие решить эти вопросы и справиться с адаптацией в Израиле с максимальным комфортом.

Как быть с бытом?

Каждому из нас нужно где-то жить и на чем-то спать. Невозможно начать строить карьеру или получать образование без квартиры и элементарной мебели. Жилье можно искать в специальных группах на русском, иврите и английском языке в «Фейсбуке», но значительно более широкий выбор – на израильском сайте yad2. Там можно найти и квартиру, и всевозможные предметы быта со вторых рук по сходной цене, и даже завести нового (четвероногого) члена семьи.

Hebrew, do you speak it?!

Иврит можно учить в государственных ульпанах. По закону каждый новый репатриант имеет право на один бесплатный курс иврита в таком ульпане со сроком обучения 5–10 месяцев в течение 10 лет с момента репатриации. Однако для качественного изучения языка только этого, безусловно, мало, курс даст лишь необходимую базу, а что же дальше? Либо продолжать изучение иврита самостоятельно, либо записаться в частный ульпан, плата за который может достигать многих тысяч шекелей. Оба варианта имеют право на существование, но есть еще одна возможность, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание.

Благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции можно изучать иврит частным образом за государственный счет: программа дает право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане! Например, в таком, как давно уже работающий «Ульпан шели».

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность учиться в небольшой группе от 4 до 8 человек. Это позволяет намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит офлайн и онлайн, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые ведут уроки по современным методикам. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое им удобно.

Очень удобно, что курс в «Ульпан шели» не отменяет права на обучение в обычном государственном ульпане!

Записаться можно тут: https://bit.ly/ulpan_sheli.

Государство нам поможет!

Раз уж выше была упомянута программа «Ваучер» Министерства алии и интеграции, стоит детальнее рассказать и о других программах для быстрой адаптации репатриантов.

На самом деле, помимо «корзины абсорбции» и языковых курсов, репатриантам могут полагаться также субсидии на профессиональное обучение. Департамент трудоустройства оказывает помощь в сфере трудоустройства репатриантам и вернувшимся израильтянам תושבים חוזרים ("тошавим хозрим"), участвуя в оплате курсов профессиональной подготовки.

Цель этой помощи – получение дополнительных знаний, необходимых для работы по специальности в новой стране и повышения шансов на оптимальную профессиональную интеграцию на израильском рынке труда.

Министерство алии и интеграции принимает участие в финансировании расходов на курсы профессиональной подготовки; Размер денежной помощи составляет до 7 000 шек. или 80% от фактической стоимости курса обучения – в зависимости от того, какая сумма меньше.

Проверить доступные вам льготы, можно тут:

https://www.gov.il/ru/departments/topics/your-rights/govil-landing-page?fbclid=IwAR2ctSMBBb5zvVtpJXFBa9Mk7hlzV1FnB3fGTqm853cQXPx6BU9UZ_aBNIg

А что с карьерой?

Найти работу в Израиле помогут сайты All Jobs, JobMaster и конечно же Linkedin, еще один хороший вариант – заходить на сайт интересующей вас фирмы, знакомиться с вакансиями и отправлять резюме напрямую.

Давно уже не секрет, что самыми востребованными в Израиле, да и во всем мире являются профессии сферы хай-тек и диджитал. Курсов подготовки таких специалистов тысячи, с разной нагрузкой и разными форматами, но просто закончить их мало. Одно из самых сложных этапов построения карьеры – это ее начало. Поиск первой работы процесс трудоемкий и энергозатратный, а далеко не все курсы гарантируют трудоустройство. Что же делать?

Хороший способ освоить прибыльную современную профессию – курсы от Smart Digital Academy. Их специально разработанные учебные программы помогут вам приобрести новые знания и раскроют ваш потенциал всего за 3 месяца. Небольшие группы, упор на практику, занятия онлайн в удобное для вас время – все это позволит быстро и эффективно выйти на израильский рынок специалистов. На выбор 3 направления: digital-дизайн, основы Phyton, курс digital-marketing. Детально ознакомиться с программой курсов можно тут.

А если вы нацелены на высшее образование и длительное обучение, Холонский институт технологий HIT – лучшая инвестиция в ваше будущее! По статистике, 90% его выпускников работают по специальности, многие из них занимают ключевые позиции в своих отраслях.

Вы можете получить следующие профессии:

Промышленная инженерия и управление технологиями (бакалавриат)

Цифровые технологии в медицине (бакалавриат)

Data Science (степень магистра)

Компьютерные технологии (бакалавриат и магистратура)

Прикладная математика (бакалавриат)

Электронная и электротехническая инженерия

Технологии образования

Дизайн: промышленный, внешний и внутренний, дизайн технологической среды

Если же вам ближе что-то прикладное и нетехническое, например, beauty-сфера, вы можете пройти профессиональные курсы, в том числе и на русском языке, и стать gorgeous-визажистом или professional-nail мастером. Эти профессии востребованы всегда и везде, а еще в них всегда есть место для творчества и самовыражения.

IL Makiage Professional Makeup School – ведущее в Израиле учебное заведение по обучению профессиональному макияжу с 6 филиалами по всей стране — в Тель-Авиве, Бней-Браке, Иерусалиме, Беэр-Шеве, Хайфе и Кармиэле. Школа существует уже больше 20 лет и предлагает, как общие, как и углубленные курсы, ориентированные на самую широкую аудиторию – людей всех возрастов и степени подготовки, из разных сфер деятельности. Самый востребованный из них, конечно, Beauty - пропуск в мир визажа, включающий в себя всё необходимое для начала профессиональной деятельности в этой области, в том числе кейс визажиста с косметикой и аксессуарами и диплом международного образца. Разносторонняя и углубленная программа этого курса дает также знания и инструменты, позволяющие создать собственный успешный бизнес, и даже рассказывает, как выгодно показать себя в соцсетях в условиях жесткой конкуренции. В 2023 году школа впервые открыла этот курс на русском языке.

Кроме того, школа проводит обучение по специальностям Special Effects, Social Media, Fashion.

Окончившие курсы с отличием могут получить работу визажиста в магазинах сети IL Makiage и даже стать преподавателями или ассистентами IL Makiage - Professional Makeup School.

Еще одна alma mater специалистов индустрии красоты в Израиле - yullia school. Здесь можно учиться на русском или иврите. Вас ждут полноценные программы подготовки с «нуля» до практикующего мастера по многим направлениям. Например:

Маникюр/педикюр, медицинский педикюр

Аппаратный маникюр/педикюр

Перманентный макияж и удаление перманентного макияжа

Наращивание ногтей и гель-лак

Ламинирование ресниц и бровей

Наращивание ресниц

Депиляция воском и коррекция бровей

Косметологии

Каждый студент уже на 1 уроке получает полный комплект необходимого оборудования, расходных материалов и инструментов. Все ученики yullia school – потенциальные сотрудники сети салонов премиум-класса yullia, если вы успешно окончили один из курсов – трудоустройство гарантировано.

Запаситесь терпением, вооружитесь полезными инструментами и вперед – пусть ваша абсорбция будет легкой!