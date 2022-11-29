Чек-лист для хорошего самочувствия кошек «в возрасте»

Ваш питомец входит в «золотой возраст» и теперь чаще предпочитает греться на солнышке и умиротворенно наблюдать за окружающим миром, а не принимать активное участие во всем происходящем? Конечно, в некоторых случаях это может быть связано с особенностями характера, но если нет, то эта информация для вас.

Прежде всего стоит остановиться на том, что следует считать «золотым возрастом» у кошек. Процесс естественных возрастных изменений начинается у них примерно с 8 лет. Это не значит, что в 8 лет ваш кот сразу становится пожилым, и его полностью перестают привлекать активные игры и новые занятия, а сфера интересов ограничивается только рассадой. На самом деле, начиная с этого возраста кошачий организм постепенно входит в фазу увядания, которая будет длиться вплоть до конца жизни, продолжительность которой сейчас, кстати, увеличилась до 15–20 лет, а иногда и больше.

Итак, что же нужно делать, чтобы зрелость вашего кота была безопасной и комфортной?

Ежегодная полная проверка здоровья.

Теперь это обязательный «маст-хэв». Осмотр у ветеринарного врача, биохимический анализ крови, анализ мочи и т.д. Кроме того, в зависимости от породы и/или состояния здоровья кошки можно делать УЗИ, рентген и обращаться за консультацией к профильным специалистам.

С 10 лет рекомендуется проводить профилактические осмотры каждые шесть месяцев, а с 15 лет – каждые 3 месяца. Конечно, если животное плохо себя чувствует или страдает хроническим заболеванием, необходимы более частые посещения ветеринара.

Помощь в поддержании физической активности.

Не стоит забывать, что кошка – это маленький хищник, и как любому хищнику ей необходимо движение. Будьте инициатором игр, но не переусердствуйте. Помочь вам могут специальные игрушки: шарики, мышки, кошачьи удочки и т.д. Кроме того коту необходимо иметь возможность забираться на возвышенности и «контролировать» территорию, для этого устанавливают кошачьи башни и специальные полки. Такая нагрузка поможет держать в тонусе сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Однако, важно знать, что многие кошки «в возрасте» страдают артритом, в этом случае рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом по поводу активных игр.

Профилактика деменции или синдрома когнитивной дисфункции

К сожалению, наши питомцы тоже подвержены возрастным изменениям интеллекта. СКД у кошек, как и у людей, характеризуется изменениями в поведении. Хотя такие перемены могут быть также результатом других заболеваний, например, гипертиреоза, хронической почечной недостаточности, сахарного диабета и т.д. Поэтому, если вы заметили какие-либо изменения в поведении вашей немолодой кошки, очень важно отнести ее к ветеринару, чтобы поставить правильный диагноз и исключить любое из других заболеваний.

Но можно ли помочь нашим четвероногим друзьям «отодвинуть» заболевание СКД или улучшить состояние на ранних стадиях? К сожалению, СКД не излечивается, однако проявления болезни у кошки могут быть уменьшены при подходящем уходе, включающем внесение изменений в окружающую среду, изменение или дополнение рациона животного, а также прием лекарственных препаратов, которые назначает ветеринарный врач.

Обустройство среды обитания.

Изменение факторов окружающей среды может помочь стимулировать ментальное развитие кошки. Приносите в ваш дом новые игрушки, проводите с кошкой больше времени, если она «социальная» и общительная. Разнообразьте ее жизнь поисковыми играми, предоставляя укрытия и возвышенности. Например, используя кошачьи башни, лабиринты, тоннели и кормушки-паззлы.

Кормушки-паззлы — это объекты с кормом, чтобы его достать, кошка должна решить несложную головоломку. Если ваше животное никогда не использовало такие кормушки, начните с простых.

Корм обязательно следует подбирать в соответствии с возрастом, породой и особенностями здоровья питомца. Такие продукты предлагает, например, Royal Canin – известный французский производитель продуктов питания для кошек и собак, который еще с 1968 года работает над созданием сбалансированных кормов для домашних животных. На основе своего многолетнего опыта и данных, полученных от ученых и ведущих ветеринаров мира, в лабораториях компании разрабатывают специализированные продукты для собак и кошек, которые наилучшим образом подходят для конкретной породы, возраста или состояния здоровья. Корма ROYAL CANIN отличаются высоким качеством и содержат все необходимые вещества для правильного развития и поддержания здоровья наших четвероногих друзей.

Вносите изменения в окружающую среду вашей кошки постепенно, чтобы у неё не было стресса.

Очень важно не забывать заботиться о наших четвероногих друзьях и обеспечивать полноценный уход, соответствующий их возрасту! И тогда ваш питомец будет здоров, весел, опрятен и проживет с вами много-много лет.

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