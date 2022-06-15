Чем опасен грибок ногтей: последствия, возможные осложнения, профилактика и лечение

Грибок, поселившийся на ногтях (онихомикоз), может доставить массу неудобств. Это довольно распространенное заболевание, от которого никто не застрахован, а чтобы избавиться от него, требуется длительное лечение. Ногтевые пластины очень долго восстанавливаются. При неправильном лечении или его отсутствии онихомикоз может постоянно рецидивировать и сопровождать человека на протяжении всей жизни. Поэтому важно своевременно диагностировать инфекцию.

Очень часто онихомикоз появляется на ногах. Для этого заболевания характерно постепенное поражение кожи. Шелушение и трещинки на пальцах ног являются первым признаком развития грибка. И если не начать лечение уже при этих симптомах, то инфекция переходит на ногти.

Этапы заболевания:

появляются белесые полоски и пятна;

ноготь меняет цвет на любой неестественный;

ногтевая пластина утолщается и деформируется;

ноготь может начать отставать от ногтевого ложа;

разрушается ногтевая пластина.

Среди сопутствующих симптомов данного заболевания выделяют:

ощущения жжения на коже пальцев ног;

сильный зуд;

мокнущие очаги;

ороговение кожи и ногтей;

дисбактериоз.

Длительное паразитирование грибков ослабляет защитные функции организма. В результате могут обостриться разные хронические недуги. Поэтому лучше всего предовратить развитие болезни профилактическими методами или при появлении начальных признаков.

Вызывают онохомикоз грибы-паразиты, попадающие в человеческий организм. Повышенная влажность, теплая атмосфера и некислая среда — идеальное место для их обитания и размножения. Чаще всего заразиться ногтевым грибком можно в общественных местах с повышенной влажностью: банях, саунах, бассейнах, аквапарках, а иногда даже в сомнительных маникюрных салонах. Заражение происходит через личные вещи и места общего пользования: полотенца, обувь, коврики, в душевой кабине или ванне.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать правила гигиены: не становиться босиком на мокрые коврики в бассейнах, саунах и спортзалах, не использовать чужие полотенца и/или обувь, применять антибактериальные средства после посещения душа и насухо вытирать стопы и складки между пальцами ног.

Но даже если вы заразились, не стоит расстраиваться и унывать. Своевременная диагностика и правильное лечение способны быстро решить эту проблему. В 2021 году на израильском рынке появилось уникальное средство нового поколения «Капли для лечения заболеваний ногтевой пластины Proven by yullia». Оно эффективно борется с со всеми видами грибков, онихолизисом, другими болезнями ногтей и экземой стопы.

Cредство Proven является плодом долгой и тщательной работы израильских экспертов, которые опирались на практический опыт, полученный за более чем 20-летнюю историю работы салонов красоты премиум-класса yullia и школы yullia school.

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