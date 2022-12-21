Чем заняться зимой в Израиле

Вот и пришла зима в Израиль. Пляжный сезон давно закончился, погода теперь капризна и переменчива и не всегда располагает к тому, чтобы проводить много времени на открытом воздухе. Многие летние занятия теряют свою актуальность, и порой трудно придумать, чем же заняться зимним вечером и как провести выходные. Как вариант – в этот недолгий период можно поближе познакомиться с культурной жизнью Израиля, вместе с родными и близкими походить по его музеям и театрам.

Например, посетить самобытный уникальный и в своем роде театр «Идишпиль». Это единственная в Израиле труппа, которая ставит спектакли на языке идиш. За 35 лет своего существования «Идишпиль» удостоился многочисленных наград: за вклад в популяризацию культуры идиш, обогащение израильского театрального искусства и многих других.

Многие из нас в той или иной степени знают, любят и ценят идиш. Для кого-то он является языком семьи (мам и пап, бабушек и дедушек). Кто-то учит идиш с нуля, просто потому что его интересует культура, литература и музыка евреев Восточной Европы. Это очень привлекательная, глубокая и богатая культура, и идиш является входным билетом в нее, так сказать, платой за новые знания.

Но даже если ваши познания в этом языке совсем невелики, не стоит переживать, что вы чего-то не поймете: все спектакли театра сопровождаются субтитрами на русском и иврите. Театр находится в Тель-Авиве, но постоянно гастролирует по стране.

В репертуарном плане «Идишпиля» на ближайшие месяцы каждый найдет себе спектакль по вкусу:

«Аромат меда»

В спектакле участвуют израильские знаменитости — художественный руководитель «Идишпиля» Саси Кешет, музыкальный руководитель этого же театра Эльдад Шарим, главный кантор ЦАХАЛа Шай Абрамсон, известный писатель, журналист и стендап-комик Коби Ариэли.

Герои постановки отправляются в путешествие, наполненное грустью, бесконечной надеждой и зажигательным юмором, по пути делясь историями об Эрец-Израэль. Их очень личные воспоминания переплетаются с рассказами о чудесных годах творчества. В пути герои раскрываются, и зрителю становится понятно, кто они и откуда, а вот куда они направляются, еще предстоит узнать, наблюдая за трогательной историей таких непохожих людей. Публика не будет скучать почти два часа.

Представление «Путешествие в глубины идиша»

Это современная музыкальная постановка, погружающая нас в мир прошлого. Её действие происходит в 1950-х годах, когда идиш на израильской сцене был запрещен. Режиссер Йонатан Эстеркин смог поставить действительно душевный спектакль, а живая музыка только усиливает это ощущение. В ролях Хен Лакс, для которой эта история почти автобиографическая, и Натан Эхт.

Для Хен Лакс, оперной певицы, которая выросла в кибуце, идиш очень важен как часть воспоминаний о семье. Она помнит рассказы своего деда – актера, комика и певца, который познакомил ее с волшебным миром языка и культуры идиш. Он продолжал говорить на идиш, несмотря на запреты. И теперь, спустя много лет, Хен вспоминает своего деда и, рассказывая о нем, возвращает к жизни утраченный язык и культуру.

«Воспоминания Мотла, сына кантора Пейси»

Спектакль по произведению Шолом Алейхема «Мальчик Мотл». Это рассказ о еврейском мальчике, о массовой эмиграции евреев из Российской империи в США в контексте конкретной семьи. Трогательное, нежное, мудрое и при этом смешное повествование о взгляде ребенка на взрослую жизнь и на большой мир.

В ролях незабываемый Яков Бодо, обаятельный Андрей Кашкер и молодые звезды израильской сцены.

Ознакомиться с расписанием гастролей и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»:

https://idishpil.kassa.co.il/