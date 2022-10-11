Член больничной кассы и «сиуди»? Проверьте, как получить положенные деньги

Многие члены больничных касс имеют возможность получать значительные средства по страховке долгосрочного ухода «Битуах сиуди», оформленной через больничные кассы, но это не всегда легкая задача, и есть много подводных камней, которые требуют глубокого понимания и юридических знаний.

Некоторые члены больничных касс даже не подозревают о его существовании, поскольку были автоматически присоединены к нему, и оплачивают через членские взносы в больничные кассы.

Например, 78-летний Лев член больничной кассы «Маккаби», страдает болезнью Паркинсона и получает часы ухода от Битуах Леуми из-за ограничений в выполнении повседневных действий. Лев не знал, пока не прочитал статью адвокатского офиса Меиры Зоар, что у него есть страховка по долгосрочному уходу «Битуах сиуди», оформленная через больничную кассу, которая дает ему право на получение выплат в размере около 4 800 шекелей в месяц в течение 5 лет. Когда Лев узнал о «скрытой» страховке, то даже не представлял, преодоление каких трудностей его ждет. Здесь следует подчеркнуть, что требование о получении денежных выплат относится непосредственно к страховой компании, а больничные кассы не имеют к этому никакого отношения. Поэтому Лев решил воспользоваться профессиональной юридической помощью, и связался с адвокатским офисом Меиры Зоар. После правильной подачи иска Лев получил единовременную выплату около 40 000 шекелей и право на ежемесячные выплаты в размере 4 800 шекелей еще на 4 года.

В этой статье собраны для вас ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы по теме «Претензии по выплатам «Битуах сиуди» и ответы, основанные на обширном опыте адвоката Меиры Зоар, которая много лет специализируется на исках по страховым полисам, оформленным через больничные кассы,

►Что такое страхование на случай длительного ухода?

Это важный коллективный страховой полис, имеющийся у многих членов больничных касс, который оплачивается как часть членского взноса в больничную кассу и дает им финансовые права при болезни или несчастном случае, когда появилась потребность длительного ухода.

►Что такое статус «сиуди» в соответствии с полисом «Битуах сиуди»?

Это состояние, при котором застрахованному требуется помощь в выполнении по крайней мере трех повседневных действий (одевание, купание, вставание, передвижение, еда и питье, контроль недержания) или при деменции (когнитивные заболевания).

►Что вправе получить лицо, отвечающее этим критериям?

Все зависит от возраста, в котором член больничной кассы был присоединен к страховому полису «Битуах сиуди» на момент возникновения страхового случая. Как правило, диапазон сумм по полисам на сегодняшний день колеблется от 3500 до 5500 шекелей в месяц на 5 лет выплаты.

►Существуют ли разные способы выплат по полису?

Да. Полис должен быть хорошо изучен, чтобы учесть каждый конкретный случай. Могут быть расхождения в сотни и даже тысячи шекелей, в зависимости от того, будет ли застрахованный находиться в специальном учреждении, дома или у него будет иностранный работник по уходу.

►Может ли пациент самостоятельно обратиться в больничную кассу с просьбой о выплатах, или ему следует обратиться за помощью к профессионалу — адвокату?

Хотя страховка и оформлена через больничную кассу, работники больничной кассы не имеют достаточных юридических знаний по всем нюансам полиса «Битуах сиуди». Застрахованным приходится иметь дело со специалистами по страхованию, а это дело сложное и запутанное. Поэтому только профессионал знает, как правильно составить документы без ошибок и, самое главное, как преуспеть в этом.

Еще один пример необходимости профессионального подхода:

У 82-летней Светланы, члена больничной кассы «Леумит», сердечная недостаточность, сахарный диабет, гипертония, недержание мочи. Год назад она получила 10 часов помощи метапелет от Битуах Леуми, и за это временя количество часов увеличилось до 17. Светлана решила подать иск о страховом возмещении по полису долгосрочного ухода в страховую компанию «Менора», которая является страховщиком членов больничной кассы Леумит. От имени компании «Менора» было проведено врачебное освидетельствование Светланы. Врач присвоил ей всего 2 балла за ограничения в повседневной деятельности: одевании и купании, Светлана пользуется памперсами из-за недержания мочи. Но дополнительного балла она не получила, поэтому ее иск был отклонен страховой компанией.

А для получения денег необходимо не менее 3 баллов. Светлана обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, которая получила положительное решение по коллективному иску против крупнейших страховых компаний именно по этому вопросу (дополнительный балл при использовании памперсов из-за недержания). После подачи надлежащего судебного иска и процесса посредничества Светлана получила единовременную сумму около 170 000 шекелей.

►Какие дополнительные преимущества в юридическом, а не любительском подходе к получению пособий по уходу?

Большинство страховых компаний, даже если дают разрешение на получение застрахованными ежемесячных пособий, обычно одобряют его на короткий период, например, на 6 месяцев или год, на основании условий полиса, которые позволяют проверять застрахованных от их имени столько, сколько им захочется. Преимущество подачи иска профессиональным адвокатом в том, что со страховой компанией может быть достигнуто письменное и имеющее обязательную силу соглашение о фиксированной выплате — без лишних хлопот для застрахованного в дальнейшем.

►Есть ли право только на будущее ежемесячное пособие или также на выплату за прошлый период?

Поскольку это, как правило, касается пожилых и больных людей, страховые компании, которые должны платить деньги, во многих случаях предпочитают, к сожалению, игнорировать прошлые периоды и одобряют только будущие, поскольку застрахованный может, не дай Б-г, скончаться, и тогда прекращается выплата денег. Поэтому, когда адвокат Меира Зоар занимается этим вопросом, она старается установить, насколько это возможно, право на выплаты за прошедший период, чтобы застрахованный также получил единовременную сумму в дополнение к текущим пособиям.

Эти вопросы — лишь малая часть важной информации, которую необходимо знать о страховке на случай необходимости в уходе по «Битуах сиуди», оформленной в больничных кассах.

Поэтому непрофессиональное решение вопроса может нанести ущерб, особенно когда на кону стоят значительные суммы денег, которые необходимо взыскать со страховых компаний.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, которая на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране. Она знает, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках «Битуах сиуди» на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде бухгалтеров, экспертов и других специалистов. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.

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