Что такое полипы в носу и насколько они опасны. Рассказывает врач

Пресса любит сенсации, громкие заголовки и тяжелые болезни: взахлеб пишет о коронавирусе, смакует вспышки Эболы и холеры, интересуется диабетом и инфарктами. И мало вспоминает не столь опасные, но очень изнуряющие и ухудшающие качество жизни заболевания, такие как полипоз носа. Им страдает около 2% населения Земли, и Израиль здесь не исключение.

Об этом заболевании и борьбе с ним мы поговорим с доктором Аркадием Якиревичем, заведующим подразделением эндоскопической хирургии лор-отделения больницы им. Шиба «Тель а-Шомер».

— Доктор, что это вообще за заболевание и чем оно грозит?

— Правильное название этого заболевания – хронический риносинусит с полипами. Существуют разные его подвиды, но все они характеризуются общим феноменом: разрастанием слизистой оболочки носа, образующей наросты – те самые полипы. Это не опухоль, а чрезмерно утолщенная слизистая оболочка, которая затрудняет дыхание, приводит к насморку, ухудшает обоняние, что, в свою очередь, ведет к ухудшению восприятия вкуса еды и напитков. Это часто становится причиной ночного храпа, вплоть до остановок дыхания во сне. В редких случаях пазухи носа настолько блокируются, что в них начинается развитие вторичных инфекций.

— Сейчас у всех на слуху потеря обоняния от коронавируса. Но рано или поздно обоняние восстанавливается. А при полипозе тоже есть этот симптом?

— Да, от полипов человек тоже может терять обоняние. Порой даже после успешной операции и эффективного медикаментозного лечения, к сожалению, обоняние может восстановиться лишь частично или не вернуться вовсе. Это случается как при тяжелых формах заболевания, так и при менее тяжелых – четкой связи не прослеживается.

— Многие путают полипы и аденоиды – это не одно и то же?

— Это совершенно разные заболевания. В иврите путаница часто происходит из-за названия – аденоиды на иврите принято называть полипом. И когда говорят, что у ребенка полип, в большинстве случаев имеется в виду проблема аденоидов. Как правило, двум этим заболеваниям подвержены разные возрастные группы. У детей и молодежи до 20 лет хронический риносинусит с полипами бывает крайне редко и, как правило, на фоне других заболеваний, таких как муковисцидоз. Обычно у взрослых нет аденоидов, а у детей нет полипов. Соответственно, и лечение разное. Хотя симптомы могут быть схожи – насморк, заложенный нос. Но отличить одно заболевание от другого, как правило, не представляет проблемы для врача.

— А отчего возникает полипоз?

— Полипоз может возникать по разным причинам. Довольно часто первопричиной является воспаление второго типа. Эта форма довольно трудно поддается медикаментозному лечению. Как правило у таких пациентов есть и другие признаки такого воспаления: одни страдают от астмы, другие от атопического дерматита. Анализ крови тоже может выявить наличие воспаления второго типа.

Бывают и другие причины полипоза, и мы всегда стараемся выяснить каковы они, для назначения наиболее подходящего лечения. В таких случаях эффективно лечение как самого полипоза, так и проблемы, ставшей его причиной. В частности, полипоз может развиться на фоне аллергии на вещества, вдыхаемые через нос, например на различные виды пыльцы. Аллергиков мы направляем к аллергологам, и применениe противоаллергических препаратов благотворно влияет также на течение полипоза.

— Мы выяснили, что потеря обоняния – один из симптомов. А если человек говорит в нос – это не следствие полипов?

— Если человек говорит в нос, это не является каким-то специфическим признаком полипоза. Это может быть следствием строения носа, гортани, последствием операции на носоглотке или просто у человека просто почему-то развился такой стиль речи.

— А какие методы лечения полипоза существуют сегодня? Полипы могут вырасти вновь?

— Да, могут. Как и любое хроническое заболевание, хронический риносинусит с полипами лечится консервативными методами. И во многих случаях их достаточно. Речь в первую очередь идет о стероидных препаратах в форме спрея. Если это лечение неэффективно, а состояние пациента не является удовлетворительным, назначаются стероиды в виде таблеток или уколов. Также стероиды прописываются как подготовительный этап перед операцией. Если стероиды пациенту не подходят – у него диабет, повышенное давление или другие противопоказания, или если все методы не дали необходимого результата, тогда речь может идти об операции. Проводится томография, чтобы стало ясно, что и как необходимо удалять, и человека направляют на операцию, где его носовые пазухи полностью очищают, что позволяет в дальнейшем использовать те же консервативные методы — применение спрея, чтобы не произошло рецидива. Потому что это хроническая болезнь и окончательному исцелению, увы, не подлежит. Иногда ее называют «астма носа».

В последние годы появились современные биологические препараты. Из страдающих сегодня хроническим риносинуситом с полипами израильтян нескольким сотням человек показано современное биологическое лечение. К сожалению, биологические препараты пока не входят в «корзину медикаментов» по показанию риносинусита с полипами. Но заявка на их внесение в корзину на будущий год подана, и есть надежда, что комиссия её утвердит. Но пока мы используем биологические лекарства только в случаях, когда ясно, что операция не поможет, или если пациент уже перенес как минимум одну операцию, а полипы появлялись вновь и вновь.

Беседовал Алексей С. Железнов

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