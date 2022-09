Долгожданный «Чужестранец» в Израиле!

Культовая рок-группа Foreigner во главе со своим бессменным лидером Миком Джонсом вновь выступит в Израиле и вновь с единственным концертом, который на этот раз состоится 29 сентября в «Амфи-парке» Раананы. После грандиозного успеха и полного аншлага в 2018 году, одна из авторитетнейших и старейших в мире рок-групп (с момента выхода первого альбома коллектива прошло уже 45 лет) приезжает в Израиль в ходе большого мирового турне.

Среди главных хитов группы — I want to Know What Love Is, Feels Like the First Time, I Don’t Want To Live Without You, Cold As Ice, Hot Blooded, Feels Like The First Time и другие.

Звезда софт- и хард-рока, основатель (как считается) хард-н-хеви и софт-метала, оставившая свой след в глэм-роке и глэм-метале, эта изначально супергруппа развивалась вместе с рок-музыкой и вот уже более 45 лет является постоянно действующим рок-соединением с периодически меняющимся составом, но сохраняющим главную идею – играть честно и красиво.

В разное время в группе играли разные музыканты – в основном большие и великие. Но столпом, основателем и главной движущей силой Foreigner был и остается Мик Джонс – мультиинструменталист, продюсер и автор большинства хитов группы. В его личном активе престижная премия Ivor Novello в Великобритании в 1998 году и номинации на «Грэмми» и «Золотой глобус» в качестве автора песен. В 2013 году Мик Джонс был занесен в почетный «Зал славы авторов песен».

Десять альбомов Foreigner стали мультиплатиновыми, всего же в мире было продано свыше 80 миллионов копий их дисков. Диски и виниловые пластинки группы попали в Топ-40 самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен по версии одного из ведущих мировых новостных порталов «Business Insider», опередив Бритни Спирс, Боба Дилана, Фила Коллинза, Принса, Queen, Bon Jovi и Def Leppard. Хиты группы стали классикой рок-музыки и по сей день беспрерывно «крутятся» на радиостанциях всего мира, в том числе, и Израиля. Например, на самом популярном в мире рок-радио «Classic Rock» Foreigner – постоянный участник Топ-20, по частоте прослушиваний записи группы Мика Джонса опережают хиты Bon Jovi, Эрика Клэптона, Fleetwood Mac, U2, Брюса Спрингстина, The Who, Bad Company и других.

Основали группу в далеком 1976 году гитарист Мик Джонс, который начинал свою карьеру в командах Nero and the Gladiators, Spooky Tooth и The Leslie West Band, и Иэн Макдональд — экс-участник King Crimson. Возможно, группе изначально следовало бы назвать свою команду как-нибудь вроде Super Foreigner, ибо она не только являлась интернациональным коллективом, но и действительно представляла собой самую настоящую супергруппу — почти все ее участники до своего знакомства уже имели достаточный опыт и известность. Англичанин Мик Джонс ранее писал песни для французской поп-звезды Джонни Холлидея, записывался с такими исполнителями как Джордж Харрисон и Питер Фрэмптон, а после переезда из Лондона в Нью-Йорк познакомился со своим соотечественником Иэном Макдональдом. Третьим англичанином в группе, и тоже из Лондона, стал барабанщик Деннис Эллиот. Вторую же половина группы составили трое уроженцев Нью-Йорка: басист Эд Галиарди (ex-Storm), клавишник Эл Гринвуд и вокалист Лу Грэмм, основатель группы Black Sheep. Назвавшись Foreigner («Чужестранец»), группа отправилась к своим первым победам.

У Джонса и Грэмма сложился отличный авторский тандем, и уже одна из первых их совместных песен (Cold as Ice) стала большим серьезным хитом. Дебютный лонгплей, выпущенный в 1977-м фирмой Atlantic Records, содержал и ряд других интересных вещей, типа Feels Like the First Time и Long, Long Way From Home.

В результате, альбом проболтался в «Топ-20» около года, а его тираж составил несколько миллионов.Вторая пластинка получилась еще удачней, и благодаря заглавному треку и композиции Hot Blooded диск Double Vision обогнал своего предшественника и по чартовым позициям, и по продажам. В то время Foreigner находились на пике славы и без труда собирали большие площадки.

Третий альбом, поддержанный хитами Head Games и Dirty White Boy, также не избежал успеха, однако Галиарди уступил место Рику Уиллсу, а, кроме того, ушли Гринвуд и Макдональд. Сокращенный состав пригласил на запись четвертого альбома продюсера Матта Ланга и выдал еще одну мультиплатиновую работу, содержавшую такие хиты как Jukebox Hero, Waiting for a Girl Like You и Urgent. И, кстати, этот альбом занимал первое место в чартах «Billboard» дольше, чем любой другой альбом любого исполнителя за всю 70-летнюю историю записывающей компании Atlantic Records. Появившийся в 1984-м альбом «Agent Provocateur» сопровождался трансатлантической хит-балладой I Want to Know What Love Is, возглавившей чарты многих стран мира.

В дальнейшем Джонс и Грэмм занялись другими проектами, и деятельность Foreigner была приостановлена. В 1987-м группа вернулась с пластинкой «Inside Information». В 1991 году с новым фронтменом в лице Джонни Эдвардса был выпущен альбом Unusual Heat. В 1992-м по просьбе Atlantic Records в команду вернулся Грэмм, и при его участии были записаны три новых трека для сборника «The Very Best and Beyond». Выпуском данной компиляции коллектив вернул утраченные позиции, а для закрепления успеха выбросил на рынок концертный альбом «Classic Hits Live».

В последующие годы коллектив занимался в основном концертной деятельностью, а также переизданием ранних альбомов и выпуском всевозможных сборников. В 2003-м команду вновь покинул Грэмм, а его место впоследствии занял Келли Хансен. Состав группы к тому времени радикально обновился, и партнерами Джонса стали также Джефф Джакобс, Том Гимбел, Джейсон Бонэм и Джефф Пилсон.

В 2007 году Foreigner вместе со Styx участвовали в туре Def Leppard. Альбом группы того времени «Extended Versions» включил в себя классические хиты, сыгранные вживую на концерте, но «с чистым звуком, подобным студийному». В том же году группа Foreigner начала работать над новым альбомом, который вышел в свет в 2009 году под названием «Can’t Slow Down» и включал в себя как старый материал группы, так и новый.

В 2017 году Foreigner отметит 40-летие, выпустив компиляцию под названием «40», в которую вошли 40 лучших песен группы, записанных за всю карьеру коллектива.

Оркестровый альбом 2018 года провел 12 недель на первом месте в классическом чарте«Billboard». Это привело к аншлаговым концертам в США и во всем мире, включая захватывающий вечер в Сиднейском оперном театре.

С приходом эры цифрового аудио востребованность музыки Foreigner только растет. Каждую неделю счетчики фиксируют по 15 миллионов аудио- и видео-стримов группы. Цифровые загрузки хитов Juke Box Hero и I Want To Know What Love Is вновь стали платиновыми, что свидетельствует о продолжающемся триумфе Foreigner в новой эре. По мнению музыкальной прессы, популярность коллектива у нынешней молодежной аудитории, подтвержденная небывалым всплеском просмотров и прослушиваний песен Foreigner на стриминговых сервисах, вызвана в том числе и их звучанием в популярнейших многосезонных сериалах «Хорошие парни» и «Очень странные дела».

В апреле нынешнего года группа Foreigner совместно с Американским Красным Крестом в течение трех недель в Лас-Вегасе собрала 100 тысяч долларов и передала их в помощь Украине.

На израильских концертах Foreigner к всеобщему удовольствию исполнит самые знаменитые блокбастеры из своего золотого фонда: Cold as Ice, Waiting for a Girl Like You, I Want to Know What Love Is, I Don’t Want to Live Without You, Juke Box Hero и другие.

В Израиле Foreigner знают, любят и ждут, поэтому приезд таких больших музыкантов в нашу страну – тот случай, когда гора приходит сама. Ветераны не стареют ни душой, ни сердцем, ни мощью!

Единственный концерт рок-группы Foreigner пройдет 29 сентября в «Амфи-парке» в Раанане.

Группа выступит в Израиле в составе:

Мик Джонс (Mick Jones): гитара, клавиши, вокал

Келли Хансен (Kelly Hansen): вокал

Майкл Блюстайн (Mike Bluestein): клавишные, бэк-вокал

Джефф Пилсон (Jeff Pilson): бас, бэк-вокал

Крис Фрейзер (Chris Frazier): ударные, перкуссия

Брюс Уотсон (Bruce Watson): гитара

Луис Мальдонадо (Luis Carlos Maldonado): гитара, вокал

Гастроли группы Foreigner в Израиле организованы агентством Adran, которое продюсировало в нашей стране выступления таких групп и артистов как Брайан Адамс, A-Ha, Chicago, Dire Straits Experience, Alphaville, Air Suplay и многих других.

