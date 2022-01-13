Дом, построенный на песке, и политика, основанная на лжи

Выставка в Гонконгском выставочном и конференц-центре в Гонконге, посвящённой 100-летию со дня основания компартии Китая Фото: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

В речи, посвящённой 100-летию компартии Китая (КПК), отмечавшемся в июле 2021 года, глава КПК Си Цзиньпин сделал по-настоящему шокирующее заявление: он готов «расколоть черепа и пролить кровь», если кто-то встанет на пути амбиций Китая. В конце декабря 2021 года он также подчеркнул, что внутрипартийные правила КПК будут «правилами банды», и это необходимо для сохранения стабильности власти КПК.

О таких «правилах банды» в правлении КПК речь ведётся не впервые. Вызывающее поведение китайских дипломатов в странах, где они аккредитованы, продиктовано этими «правилами банды».

Поясняя высказывания Си, Элмер Гонг Юэн-нель, бизнесмен из Гонконга и политический комментатор, охарактеризовал КПК как «террористический режим, совершающий не обычные преступления, а преступления против человечества», что является гораздо более серьёзным.

«КПК, — повторил он, — это криминальная организация, и все преступники должны быть наказаны».

Политический обозреватель Лу Тяньминь того же мнения: КПК — действительно партия гангстеров, а заявление главы партии свидетельствует об эскалации внутренней борьбы в её руководстве.

«Правила банды, — подчеркнул обозреватель, — будут использованы, чтобы наказать противников, это сигнал тревоги для политических оппонентов Си».

21 декабря 2021 года по государственному телевидению и в газетах Китая сообщалось, что партийные организации, члены и кадры КПК должны «уважать авторитет» внутренних правил партии и призвали к её единству. Всё это свидетельства серьёзного раскола в верхних эшелонах КПК. Если бы руководство было действительно стабильным, оно не нуждалось бы в таких призывах.

Внешнюю политику КНР тоже трудно назвать стабильной. Помимо захвата почти всего водного пространства Южно-Китайского моря и уничтожения демократии в Гонконге, Китай всё чаще угрожает Тайваню вторжением: обновляет военные базы, проводит масштабные учения по захвату острова, ведёт широкую агитацию населения Тайваня. Китайские самолёты постоянно вторгаются в воздушное пространство острова. Это вызывает гонку вооружения в мире.

Австралия, Великобритания и США создали военный союз AUKUS для защиты Тайваня. Япония также объявила о решимости защищать Тайвань. Действительно ли Китай готов к силовому решению тайваньского вопроса? Какова ситуация внутри страны?

Дом, построенный на песке…

Бывший Министр финансов КНР Лу Чживэй в декабре заявил о сокрытии информации об истинном состоянии экономики: «Недостаточно цифр, отражающих негативные изменения в экономике». А экономика является основным инструментом, которым манипулирует КПК, продвигая свою идеологию и заставляя деловых партнёров «не замечать» чудовищных нарушений в области прав человека в Китае.

Учитывая свойственные КПК сокрытие истины и откровенную ложь, зарубежные эксперты неоднократно отмечали опасное положение китайской экономики. Плачевная ситуация с дефолтом Evergrande — лишь триггерное событие, способное разрушить не только сектор недвижимости стоимостью $62 триллиона, но всю китайскую экономику.

Кроме того, сегодня китайские военные находятся в Сиане, поскольку город, насчитывающий 13 млн жителей, борется с вариантом вируса Дельта. Страну также преследует проблема с недостатком продуктов питания, и в дополнение к Covid-19 вспышки новых смертельных эпидемий.

По показателям Bloomberg Billionaires Index, крах акций девелоперов в Китае означает, что владельцы китайских фирм недвижимости в 2021 году потеряли более $46 млрд. А с недвижимостью связано производство стали, цемента, стекла и многих других составляющих экономики. Всё это рушится, точно карточный домик.

Сообщается также, что акции газораспределительной компании China Gas Holdings Ltd. тоже упали на 20%, что является худшим показателем за 11 лет. Количество новых подключений газа к жилью сократилось более, чем на треть. Соответственно зарплаты сотрудников понизились на 20%.

Сокращение рождаемости и стареющее население, низкие зарплаты и понизившаяся покупательная способность граждан, снижение экспорта, вывод зарубежных компаний из Китая и одновременно миллиардные затраты на вооружение — всё это демонстрирует не только некомпетентность в управлении централизованной экономикой, но несостоятельность всей системы правления КПК в целом.

Политика, построенная на лжи

В ответ на вопрос журналиста, есть ли у КПК какая-либо слабость, Натан Лоу, борец за демократию в Гонконге и автор книги «Свобода: как мы её теряем и как сражаемся за неё», ответил:

«Правда. Они отрицают правду. Они любыми путями избегают распространения правды в материковом Китае».

От Кристофера Болдинга, бывшего профессора экономики Высшей школы бизнеса HSBC при Пекинском университете в Шэньчжэне, прожившего в Китае много лет, мы узнаём, что в Китае существует два отчёта о состоянии экономики КНР. Отчёт, соответствующий официальной линии партии, составлен из фальшивых данных. А к настоящему отчёту имеют доступ только партийные чиновники. Этот отчёт можно приобрести также на чёрном рынке за большие деньги.

Но и это ещё не всё. Нарушения прав человека в КНР столь серьёзны, что в прессе свободного мира отмечается сразу три геноцида в Китае: тибетцев, последователей Фалуньгун и уйгуров в Синьцзяне. И правительства многих стран в знак протеста бойкотируют зимние Олимпийские игры в Китае, сравнивая их с Олимпийскими играми 1936 года в гитлеровской Германии.

Политика преследования инакомыслящих в Китае достигает беспрецедентных размеров. Так, клеветническое видео «Самосожжение на площади Тяньаньмэнь» — это фальшивка, состряпанная в 2001 году по заказу бывшего главы КПК Цзян Цзэминя, чтобы опорочить Фалуньгун (или Фалунь Дафа), учение, направленное на повышение морали и укрепление здоровья человека. Фалуньгун был необыкновенно популярен в начале 90-х годов. Самосожжение совершили не практикующие Фалуньгун, а подставные лица. Собраны 54 доказательства этого. Это видео — попытка КПК оправдать издевательства над практикующими Фалуньгун и насильственное извлечение их органов ради наживы.

Не менее опасной стала ложь, распространённая коммунистическим правительством Китая об эпидемии коронавируса в конце 2019 года. Речь шла о том, что вирус этот естественного происхождения и не опасен для людей. Китайский вирусолог, доктор Ян Ли Мэн, которую власти неоднократно пытались убить и которая скрывается за рубежом, утверждает, что руководство удалило все данные о вирусе, но она предоставит научные доказательства лжи КПК: «Covid-19 создан человеком в лаборатории, и я докажу это». Она рассказала также о семерых учёных, которые выступали с такими же заявлениями, но режим КПК сделал так, что все эти люди «исчезли».

Могут ли угрозы всему миру свидетельствовать о тупике, в котором находится компартия Китая?

Андрей Соколов — обозреватель и журналист The Epoch Times, специализирующийся на новостях и аналитических материалах о Китае.

Статья с сайта https://www.epochtimes.ru/

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