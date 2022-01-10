Фамилия вместе с сердцем

Ровно 2 года назад Михаил Хорин получил сердце 25-летнего Рои Авраама, который погиб, катаясь на электросамокате. С тех пор Михаил сблизился с родителями Рои, а совсем недавно обратился к ним с необычной просьбой: «Я хочу взять себе двойную фамилию, добавить к своей фамилии вашу».

А начиналась история так: Рои Авраам попал в тяжелую аварию, когда ехал на электросамокате по бульвару Бен-Гурион в Тель-Авиве. Он был доставлен в реанимационное отделение больницы Ихилов в критическом состоянии, и спустя 5 дней врачи, к сожалению, констатировали у него смерть мозга. Родители парня, Дорит и Давид, сразу же решили пожертвовать его органы для пересадки больным людям. «Мы чувствовали, что это именно то, что он хотел бы сделать», — сказали они корреспонденту ynet.

Благодаря их решению было спасено несколько жизней. Печень и одну из почек Рои пересадили 42-летнему пациенту. Вторую почку – мужчине 48 лет. А сердце было отдано Михаилу Хорину – отцу двоих детей и дедушке одного внука.

Хорин, уроженец Украины, репатриировался в Израиль 22 года назад, к тому времени он уже перенес три сердечных приступа и страдал от крайне тяжелой сердечной недостаточности.

Операцию по пересадке сделали в больнице Бейлинсон. «Я был прикован к постели на протяжении долгих 5 лет, — рассказывает Михаил. — Я не мог пошевелиться, не мог даже нормально дышать. В какой-то момент меня подключили к огромной машине — «искусственному сердцу», как промежуточный этап в ожидании донорского сердца».

Через год после пересадки Михаил впервые встретился с семьей Авраам и рассказал Дорит и Давиду о странных переменах, которые случились с ним после операции: «После трансплантации я заметил, что мои волосы стали другими, мой характер стал более спокойным и расслабленным, изменился даже тембр голоса! Я абсолютно не понимал, что именно со мной происходит, хотя слышал о подобных явлениях у людей, получивших донорский орган». Оказалось, что голос Михаила стал очень похожим на голос Рои Авраама.

С того времени мужчина очень сблизился с семьей погибшего. «Он стал частью нас, частью нашей семьи, — говорит Дорит. — Мы проводим вместе все праздники, часто вместе встречаем шабат. Его внучка тоже очень близка нам». Во время визита в прошедший Рош а-Шана, Михаил поделился с ними внезапно возникшей у него идеей: «Я услышал голос внутри, который сказал, что я должен что-то сделать, поменять что-то в своей жизни. Я пришел к выводу, что в память о Рои я должен взять его фамилию – Авраам и добавить ее к своей, и спросил его родителей, согласны ли они».

«Это ошеломило нас, — вспоминает Дорит, — но мы не колебались ни секунды, мы сразу сказали «да». Это своего рода утешение, ведь Михаил получил сердце, а теперь и фамилию Рои. Мне кажется, нигде в мире не случалось ничего подобного».

Как только новоиспеченный Михаил Хорин-Авраам покинул министерство внутренних дел с новым удостоверением личности, он сфотографировал и отправил его супругам Авраам. «Сотрудница спросила у меня почему я меняю имя, — говорит Михаил, — и я рассказал ей свою историю. Она расплакалась, и я вместе с ней.

Сейчас Михаил утверждает: «Со мной что-то произошло после того, как я изменил фамилию. Я ощущаю себя кем-то другим, более спокойным. Например, до этого события я чувствовал тремор и учащенное сердцебиение во время разговоров с Дорит. Теперь такого не происходит. Теперь я просто чувствую, что они моя семья».

В Израиле существует программа добровольного донорства «Ади». Оформление карты «Ади» означает согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. В соответствии с особой статьей, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие такую карту, получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке

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