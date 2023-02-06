Феминизм в иудаизме и на театральной сцене

Тема феминизма в иудаизме начала подниматься относительно недавно и до сих пор является предметом многих споров и дискуссий.

Ситуация в консервативном и реформистском течениях иудаизма более гендерно-справедлива, но тоже имеет свои нюансы. Решение считать женщин частью миньяна в консервативном иудаизме было принято через год после публикации манифеста «Еврейские женщины требуют перемен» (1973), и еще девять лет прошло в спорах о женщинах-раввинах (1982). После утверждения манифеста женщины и мужчины де-юре имеют равные права. Де-факто же выбор обычно остается за синагогой. Однако в подавляющем большинстве синагог не видят различий между мужчинами и женщинами и спокойно нанимают на работу женщин-раввинов и канторов.

У реформистов в свою очередь царит полное равноправие. Женщины не только активно участвуют в жизни общины на уровне синагоги, но и занимают лидерские позиции в общественно-правовом поле.

Очевидно, что социальная этика в традиционной практике иудаизма тоже должна меняться и изменяться как все в этом мире, чтобы сохранить свою жизнеспособность. В ортодоксальных общинах Израиля прогресс – пусть не такой явный — уже заметен. К примеру, миньян «Шира хадаша» в Иерусалиме позиционирует себя как «ортодоксальная феминистская община».

А как обстояли дела раньше, можно узнать из классической литературы о жизни евреев. Место женщины в традиции нашло свое отражение в произведениях Шолом-Алейхема. Его женские образы – яркие, запоминающиеся, но все-таки ограниченные реалиями своего времени. Тогда о феминизме еще никто и не помышлял, и даже представить себе, что через несколько лет внутри иудаизма возникнет множество движений за права женщин, было просто невозможно.

Молодые актрисы театра «Идишпиль», которым не раз приходилось воплощать традиционные женские образы из классических еврейских пьес, задались вопросом: а есть ли им место в 21 веке? Они решили получить ответы в процессе диалога в естественной для себя среде – на сцене.

13 февраля состоится премьера постановки «Женские образы Шолом-Алейхема» — зажигательного кабаре-шоу с песнями на идиш и зарисовками из произведений мэтра. Сюжет рассказывает о молодых актрисах, которые хотят сломать стереотипы о женских персонажах в произведениях классиков. Для того чтобы изучить вопрос эмпирическим, так сказать, путем, они отправляются в путешествие. Да не куда-нибудь, а в книжное прошлое! Зачем? Чтобы лично встретиться с женщинами из книг Шолом-Алейхема и разобраться, насколько они уместны и органичны в 2023 году.

Придумала, подготовила и поставила этот спектакль актриса театра Шариэль Йосеф. Помимо того, что это ее дебют в качестве режиссера-постановщика, на сцене «Идишпиля» впервые будут затронуты вопросы эмансипации и “me to”. Во время учебы Шариэль защитила диссертацию на тему «Представление о женщинах и женственности в пьесах Шолом-Алейхема» и теперь получила возможность порассуждать на эту тему со зрителями.

Вот, что рассказывает Шариэль о своем творческом пути и связи с идишем:

«После окончания учебы в театральной студии «Нисан Натив» я решила продолжить изучение актерского мастерства в Тель-авивском университете, где получила степень бакалавра и магистра театрального искусства.

В рамках обучения на степень магистра в Тель-авивском университете вы должны выбрать дополнительный иностранный язык. Поскольку мой научный руководитель знал, что я хочу изучать еврейский театр, он посоветовал мне обратить внимание на идиш, для того чтобы я могла читать пьесы в оригинале. Так и случилось, я начала учить идиш и влюбилась в него. В его мелодичность, острые фразочки, в его народность и еврейство.

Шолом-Алейхем, конечно, прекрасен на любом языке, но чтение его пьес в оригинале — это совсем другой, более глубокий опыт. Слова наполнены иным смыслом, а мелодичность идиша сама по себе – отдельный мир. И комедия, и трагедия на идише звучат особенно громко!»

Кстати, если вы не знаете идиш, не стоит отказываться от посещения театра «Идишпиль»: практически все его спектакли сопровождаются субтитрами на русском языке и иврите.

Ознакомиться с полным репертуаром театра по городам и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»:

https://idishpil.kassa.co.il/