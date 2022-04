Фестиваль Super Jazz в Галилее. Relax Jazz – музыка для отдыха в конце апреля

Фестиваль Super Jazz в Галилее – это музыка, концерты, отдых, отличный отель, природа, прогулки и RELAX. Такая атмосфера способна изменить представление о мире, расширив рамки восприятия. Музыка — это вечность, музыка — это отсутствие всяких границ. В чем заключается волшебство музыки? Почему семь нот магическим образом заставляют творить все новые и новые комбинации, которых не счесть? А есть ли универсальная формула музыка? Формула джаза – как на этом фестивале — полна синкоп и неги, релаксации, возможности отдохнуть, расслабиться, раствориться в звуках музыки и в шуме леса, в пении птиц, в ветре, в ритмах. Это музыка для души — расслабляющая и успокаивающая, relax music в стиле джаза, конечно же. Джаза, позволяющего прогуляться по временам и настроениям. Ведь джаз – это своего рода духовный поиск. И недаром этот фестиваль приурочен к Международному дню джаза, который отмечается 30 апреля. И эта дата будет отмечена не только музыкой и концертами, но и прогулками — несколькими экскурсиями под руководством Элеоноры Виксман — в крепость-замок Кастеллум Регис на территории деревни Меилия, где также можно посетить винодельню-бутик Julia Winery, в крепость Йехиам (замок Джедди) и в пивоварню «Малка», по улице мастеров Таршихи, по христианскому и мусульманскому кварталам этой деревни, по ее церквям, мечетям и крепости.

Фестиваль Super Jazz пройдет в конце апреля, в разгар весны – в Верхней Галилее, в отеле «Поместье Асиенда в лесу» (אחוזת אסיינדה ביער) в живописной, холмистой и усыпанной лесами местности, в естественной зеленой роще, в тихом, удаленном от шума больших городов месте.

Там, с 28 по 30 апреля в Галилее будет звучать не просто джаз – будет звучать музыка любви с современными штрихами, от джаза до электроники и импровизации, фанка, грува, мощнейшего ритма и виртуозных духовых. Это музыка в самой неформальной обстановке – и потому это еще и прекрасный отдых. И знайте — джаз в горах, изысканный и многоречивый, с музыкальным спектром всех оттенков, на природе звучит по-иному, как в акустическом раю. Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль Super Jazz в Галилее объединяет любителей природы, прогулок и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу друзей.

Джазовая весна начинается 28 апреля: Super Jazz в Галилее пройдет с 28.04.2022 по 30.04.2022. Фантастические выходные, заполненные ярким джазом, отдыхом в прекрасном отеле и общением с друзьями и весёлой компанией музыкантов. И даты эти выбраны не просто так: ведь 30 апреля – это международный день джаза!

Программа фестиваля

28.04.2022 (четверг)

Джаз, блюз и парижский свинг

Леонид Пташка — Тильда Реджуан — Андрэ Батлер

Джазовое Трио Леонида Пташки

Франк Синатра – Джаз – Рок-н-Ролл

Леонид Пташка, Андрэ Батлер и Дани Саги — виртуозный джаз, золотые хиты великого Франка Синатры и танцев в стиле рок-н-ролл

29.04.2022 (пятница)

The Hoog — интерактивный музыкальный опыт Восток-Запад, современный израильский джаз с берегов Кинерета.

Ladies In Jazz

Леонид Пташка, Хагит Гольдберг, Миреллла Градинару и Том Коэн

Популярные джазовые стандарты, блюз, соул, фанк и госпел, поп-хиты в джазовых обработках, опера и мюзикл в стиле блюз. Фортепиано и джазовый ансамбль Леонида Пташки

Диксиленд-парад

Леонид Пташка и The Isradixie Band под управлением Авраама Фельдера.

Шоу «Диксиленд» — ураган ритмов, заражающий беспечным весельем и лёгкостью.

Атмосфера блистательной гангстерской эпохи нью-орлеанского диксиленда – кантри, регтайм, блюз, свинг.

30.04.2022 (суббота)

«Чикорлия»

Леонид Пташка и ансамбль «Чикорлия»

Цыганско-европейско-балканский коктейль.

Водоворот головокружительных ритмов, балканско-цыганского настроения и веселья.

Ансамбль «Чикарлия» (руководитель Аркадий Аптекарь)

Информация, билеты и пакеты отдыха здесь: https://cursor.kassa.co.il/announce/70875

Информация о гостинице (в дни фестиваля Super Jazz гостиница будет обслуживать только гостей фестиваля) – на сайте https://c-hotels.co.il/hacienda-forest-view-hotel/

Все фотографии предоставлены организатором фестиваля – компанией «Жемчужины классической музыки».

Фото гостиницы — © C-Hotels. Фото окрестностей – © Элеонора Виксман

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting — Masha Hinich PR.