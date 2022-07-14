Фильм-шедевр «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина в сопровождении «Революционного оркестра»

«Это картина, которой я хочу запомниться» (Ч.Чаплин)Он создал целый мир без единого слова. И этот мир восхищает зрителей уже много лет. Один из самых известных фильмов Чарли Чаплина «Золотая лихорадка», вышедший на экраны в 1925 году, в сентябре будет показываться в Израиле в сопровождении «Революционного оркестра».

Приключенческая трагикомедия «Золотая лихорадка» Чарльза Чаплина считается одной из двух величайших немых комедий в истории, наряду с «Генералом» Бастера Китона.

Фильм рассказывает о злоключениях уже ставшего к тому времени любимцем публики маленького бродяги, который на этот раз отправляется на золотые прииски Аляски. В конце XIX века золотая лихорадка кружила головы и заставляла множество людей ехать в далекие края в надежде найти золото и стать миллионерами за считанные дни. Маленький бродяга тоже пускается в рискованное путешествие по заснеженным долинам и горам, где его ожидают приключения, трудности и опасные встречи. Жестокие реалии тех времен Чаплин преподносит в юмористическом ключе, радуя зрителя бесконечным калейдоскопом трюков и комических ситуаций.

В 1943 году «Золотая лихорадка» была номинирована на премию «Оскар» за лучший саундтрек. Как и во многих других своих картинах, Чарли Чаплин был здесь режиссером, сценаристом, продюсером, исполнителем главной роли и композитором. Музыка, которую он писал к своим фильмам, становилась продолжением созданного им кинообраза, оживляла души персонажей. А использование приемов музыкальной драматургии для раскрытия идеи фильма стало одной из новаций Чаплина в киноискусстве.

Живое исполнение «Революционного оркестра» во время киносеансов «Золотой лихорадки» немного изменяет баланс между видимым и слышимым. В какой-то момент игра оркестра захватывает внимание зрителей, и чудесная музыка, написанная Чаплиным с применением концепции об использовании легких мотивов, которые «одевают и раздевают» главных героев, оказывается в центре фильма и сцены.



«Революционный оркестр» — смелый новаторский музыкальный коллектив израильских музыкантов под руководством Рои Оппенгейма и Зоара Шарона. «На самом деле мы воссоздаем изначальную ситуацию просмотра фильма с Чаплиным. Именно так показывали фильм в то время, когда он был выпущен. «Золотая лихорадка» — проект, который позволит зрителям увидеть кино таким, каким оно было 100 лет назад. Можно будет не только смотреть, но и «слушать» знаменитый фильм-шедевр, в котором Чаплин не только главный герой, режиссер и драматург, но и композитор», — объясняют Рои Оппенгейм и Зоар Шарон.





«Революционный оркестр» – это своего рода лаборатория по исследованию и новому сценическому воплощению, в первую очередь, израильской музыки; это творческий поиск и оригинальные аранжировки. Коллектив был создан 17 лет назад из молодых музыкантов, студентов музыкальных академий, школьников и солдат, которые играют как на акустических, так и на электронных инструментах. И все это время оркестр ежегодно придумывает новые проекты, концепция которых основана именно на изучении израильской музыки, сочетании акустического и электронного звучания, на одновременном использовании музыкальных инструментов из различных областей приложения музыки. А еще «революционная» идея «Революционного оркестра» состоит в том, что молодые музыканты играют для своих сверстников на понятном и принятом у них «языке» – от рока до хип-хопа с израильской классикой и джазом, используя в своих выступлениях анимацию и мультимедиа. За последнее десятилетие «Революционному оркестру» действительно удалось совершить небольшую (но громкую) музыкальную революцию благодаря новому формату выступлений. Оркестр постоянно играет на различных фестивалях в Израиле и работает с выдающимися музыкантами израильской сцены.

Трагикомедия «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина в сопровождении «Революционного оркестра» будет показываться со 2 по 9 сентября в Герцлии, Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.



2.09.22, пятница в 13:00 – Центр сценических искусств Герцлии.



3.09.22, суббота в 21:00 – Театрон «Иерушалаим»



7.09.22, среда, 20:30 – «Аудиториум», Хайфа



9.09.22, пятница, 13:00 — Израильская опера



Билеты на сайте «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/71593