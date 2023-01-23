Гендель, Ариодант, Гиневра и Полинессо

Шедевр Георга Фридриха Генделя «Ариодант» впервые прозвучит в Тель-Авиве в постановке Израильской Оперы при сотрудничестве с Венской Государственной Оперой и с двумя выдающимися творцами современного музыкального мира, двумя кавалерами ордена Искусств — режиссером сэром Дэвидом МакВикаром и дирижером Жаном-Кристофом Спинози. С 17 по 25 февраля 2023 года.

«Ариодант» — одна из величайших драм в истории мировой оперы, наряду с «Юлием Цезарем» и «Роделиндой» Генделя. Созданный для лондонского «Ковент-Гардена «Ариодант» был впервые поставлен там 8 января 1735 года на торжественном открытии первого сезона в новом Theatre Royal в Covent Garden, предшественнике Royal Opera House. Красота барочного пения, пленительные мелодии, невероятная виртуозность, сочетающаяся с драматизмом и неожиданными интригами — все это ждет меломанов в феврале этого года благо сотрудничеству Израильской и Венской Опер.

Либретто оперы «Ариодант» — это адаптация пьесы «Гиневра, принцесса Шотландская» итальянского автора, придворного врача великого герцога Тосканского Антонио Сальви. Исходный материал для пьесы был заимствован из эпической рыцарской поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» или «Неистовый Орландо» (итал. Orlando furioso), а точнее — лишь из одной из многочисленных сюжетных линий. В свою очередь, эта поэма — непосредственное продолжение еще одного созданного ранее, незаконченного произведения родственного жанра под названием «Влюбленный Роланд», которое сочинил в 15-м веке другой итальянец — Маттео Боярдо. Ариосто к написанным Боярдо 69 песням добавил еще 46 своих. Огромное количество героев, сюжетных линий в поэме с бесконечными интригами дали благодатную почву для множества барочных опер. Стоит также напомнить, что на текстах поэмы «Неистовый Роланд» основано либретто не только «Ариоданта», но и еще двух опер Генделя — «Орландо», поставленной в Израильской Опере в 2019 году и «Альцины», которая показывалась ​​в Тель-Авиве в прошлом сезоне и была удостоена многих похвал.

Но в отличии от других опер Генделя, в «Ариоданте» нет ни магии, ни превращений, ни политики, а есть история о коварстве, подлоге, скандале и обидах, распутстве и справедливости — простой и энергичный сюжет. Недаром известный английский исследователь творчества Генделя Уинтон Дин именно «Ариоданта» в свое время признал «из всех опер Генделя наиболее доступной для современной неподготовленной аудитории». Обычно барочную оперу обвиняют в запутанности сюжетов и надуманности интриг, но в «Ариоданте» нет никаких необязательных эпизодов и случайных деталей.

Действие оперы «Ариодант» разворачивается в средневековой Шотландии. История о подлоге, движимом коварством и похотью, начинается счастливым событием — обручением дочери шотландского короля Гиневры с её возлюбленным, принцем Ариодантом. Однако же, в опере все не так просто. Герцог Полинессо сам мечтает жениться на Гиневре. Полинессо подговаривает Далинду, наперсницу Гиневры, переодеться в платье принцессы и впустить его через потайную дверь в её спальню – таким образом невеста будет опорочена в глазах её жениха, Ариоданта, и его брата Лурканио.

В королевский замок проникают печальные новости: потрясённый изменой невесты, Ариодант покончил жизнь самоубийством. Король, узнав о «непристойном поведении» своей дочери, отрекается от неё. Принцесса в отчаянии. Никто в замке даже не подозревает о хитрых уловках Полинессо. Тем временем, герцог Полинессо нанимает двух убийц дабы избавиться от своей сообщницы Далинды. Чтобы добиться расположения Гиневры и защитить её честь, Полинессо вступает в бой с Лурканио, хотя тот все еще не осознает, что королевская дочь невиновна.

Первое исполнение оперы состоялось 8 января 1735 года: Гендель использовал все ресурсы, которые только мог предоставить Королевский театр под управлением Джона Рича, включая лучших вокалистов театра и танцоров из труппы знаменитой танцовщицы и хореографа Мари Салле. Легко заметить, что интрига с переодеванием повторяет аналогичную сюжетную линию в пьесе Шекспира «Много шума из ничего». Тем не менее когда Гендель показал своего «Ариоданта» на сцене нового театра в Ковент-Гардене, лондонцы восприняли оперу скептически. Не помогло ни участие новой звезды — кастрата Джованни Карестини, певшего главную партию, ни балетные вставки. Публика сочла «Ариоданта» слишком мрачным. Зато своеобразие «Ариоданта» пришлось впору во второй половине 20-го века, когда оперное наследие Генделя постепенно стали открывать заново. Наряду с «Ринальдо», «Юлием Цезарем» и «Альциной» опера стала входить сначала в концертный, а затем и в театральный репертуар.

В мире барочной оперы 18-го века ключевой фигурой всегда был primo uomo — певец-кастрат, которому поручалась главная партия. Представить себе барочную оперу без певца-кастрата в то время было невозможно. Позже, когда «Ариодант» вернулся на сцену, их заменили контратеноры. В наше время в заглавной роли чаще выступают певицы меццо-сопрано.

Режиссер нынешней постановки — Дэвид МакВикар — родом из Шотландии, где и происходит действие либретто. Неудивительно, что он не отступает от этой «локации», внеся в ее дух солёного шотландского побережья, полноценный балет и рыцарей в доспехах, барочные костюмы и парики, одновременно подчеркивая, что барочная опера — сфера эстетики, передавая, детализируя и даже сгущая эмоции, иллюстрируя барочные условности, поставив оперу так, чтобы не только проиллюстрировать характер музыки, но и характер Генделя — человека вспыльчивого, нетерпеливого, неуступчивого. Все было для Генделя суетой сует, кроме музыки. Нужно ли скрупулезно восстанавливать средневековые реалии, если в музыке Генделя никакого средневековья не ощущается? В какой мере уместен шотландский колорит? У Дэвида МакВикара каждая деталь — линии, краски — «играет», ни один из элементов сценического антуража не является лишним.

«Ариодант» Дэвида МакВикара, впервые сотрудничающего с Израильской Оперой, поставлен по барочным канонам волшебного мира дворцов, принцесс и рыцарей, средневековья, танцев и подспудных интриг Шотландского королевского дома. Вот что говорит сам МакВикар: «Я подхожу к режиссуре оперы с точки зрения актера, играющего некого персонажа. Моя работа с певцами в первую очередь заключается в том, чтобы понять, какой характер у героев. Концептуальная интерпретация не является для меня решающим фактором — мне важнее то, как исполнители изображают своих героев на сцене, как они используют их характеры для создания повествования, для отображения конфликта, понятна ли история зрителям. Я пытаюсь помочь современной аудитории осмыслить барочную оперу».

Также впервые, благодаря этой постановке, с Израильской оперой сотрудничает известный французский дирижер Жан-Кристоф Спинози, один из наиболее авторитетных интерпретаторов барочной музыки в мире. Он дирижировал многими барочными операми, в частности, в оперных театрах Парижа, Вены, Мюнхена.

Жан-Кристоф Спинози родился в 1964 году на Корсике. Обучался игре на скрипке, изучал дирижирование и ансамблевое исполнительство. В 1991 году Спинози основал квартет Matheus (назвав его в честь своего старшего сына Матье), который вскоре стал лауреатом международного конкурса аутентичных ансамблей имени Ван Вассенара в Амстердаме. Спустя несколько лет, в 1996-м, квартет был преобразован в камерный Ensemble Matheus.

Спинози называют одним из лидеров мастеров исторического исполнительства, блестящим знатоком и интерпретатором инструментальной и вокальной музыки барокко: «Работая над сочинением любой эпохи, я стараюсь понять и почувствовать его, использовать подходящие инструменты, вникнуть в партитуру и в текст: все это — чтобы создать современную интерпретацию для нынешнего слушателя, дать ему почувствовать пульс настоящего, а не прошлого».

Жан-Кристоф Спинози дирижирует операми Генделя, Гайдна, Моцарта, Россини, Бизе. Он выступал c Немецким симфоническим оркестром Берлина, оркестрами Венской и Гамбургской оперы, Берлинского, Франкфуртского и Венского радио, Северогерманского радио, Национальным оркестром Капитолия Тулузы, Бирмингемским симфоническим оркестром и Королевским филармоническим оркестром Стокгольма.

Спинози первым в истории записал ряд произведений Вивальди. Среди них, записанные на лейбле Naïve, оперы «Истина в испытании» (2003), «Неистовый Роланд» (2004), «Гризельда» (2006) и «Верная нимфа» (2007). Диски Спинози удостоены многочисленных наград, в том числе премии «Би-би-си Мьюзик Мэгазин», премий «Золотой диапазон», «Шок года» от журнала «Мир музыки», Гран-при Академии Шарля Кро, Международной премии им. Антонио Вивальди за запись на CD и Prix Caecilia (Бельгия).

В 2006 году Спинози был удостоен звания Кавалера французского ордена Искусств и изящной словесности.

Дэвид МакВикар — шотландский режиссёр. Родился в Глазго. Изначально хотел стать актёром, в 1989 г. окончил Шотландскую королевскую консерваторию. Но когда Северная опера в городе Лидсе пригласила его осуществить постановку «Царя-пастуха» Моцарта, это кардинально изменило направление его карьеры. Дэвид МакВикар — один из наиболее востребованных современных оперных режиссёров, чей стиль удачно сочетает современные режиссёрские находки с красивой псевдоисторической сценографией.

Его спектакли идут на сценах Королевской оперы Ковент-Гарден, Английской национальной оперы, Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Венской государственной оперы, на фестивалях в Зальцбурге, Глайндборне, Экс-ан-Провансе и других лучших мировых площадках. Многие его спектакли изданы на DVD: «Фауст», «Свадьба Фигаро», «Риголетто», «Волшебная флейта» и «Саломея» в Королевской опере; «Юлий Цезарь» и «Кармен» с Глайндборнского фестиваля; «Манон» из театра «Лисео» в Барселоне.

В 2012 г. был удостоен рыцарского звания Кавалера французского Ордена Искусств и изящной словесности.

Для постановки «Ариоданта» в Израильской Опере к сэру Дэвиду МакВикару и к маэстро Спинози присоединяются британская сценограф и художница по декорациям Вики Мортимер, британский художник по свету Поль Констебль, ирландский хореограф Колм Сири, оркестр «Барокада» — израильский барочный коллектив под музыкальным руководством Амита Тифенбрунна и музыканты Ensemble Matheus.

Для исполнения главных партий в этой постановке были приглашены израильские и зарубежные певцы с мировым именем.

Американское меццо-сопрано Сесилия Холл выйдет на сцену Израильской оперы в роли принца Ариоданта – это будет премьерное выступление певицы в нашей стране; израильское сопрано Даниэла Скорка исполнит партию Гиневры – дочери короля Шотландии; израильское сопрано Хила Фахима представит Далинду – подругу Гиневры; американский контратенор Николас Таманья также впервые выйдет на сцену Израильской оперы и исполнит роль албанского герцога Полинессо; итальянский бас Уго Гуальярдо предстанет в образе короля Шотландии; британский тенор Эд Лайон в роли Лурканио – брата Ариоданта, а израильский тенор Антон Тротуш выступит в роли Одоардо –

советника короля. К ним присоединятся певцы хора Израильской оперы и танцоры, специально приглашенные для постановки.

Хор Израильской оперы под управлением Асафа Бенрафа

Оркестр «Барокада» при участии Ensemble Matheus (Франция)

Новая постановка в сотрудничестве с Венской государственной оперой. Декорации, реквизит и костюмы из спектакля Венской государственной оперы, 2017 г.

(Декорации, реквизит и костюмы производства ART для ART Theaterservice GmbH, Вена)

Исполнение на итальянском языке. Титры на иврите и английском языке.

Перевод титров – Исраэль Юваль

Спектакли пройдут:

Пятница | 17.02.2023 | 13:00

Воскресенье | 19.02.2023 | 19:30 | Премьера

Вторник | 21.02.2023 | 20:00

Четверг | 23.02.2023 | 20:00

Суббота | 25.02.2023| 20:00

За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция

продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=q9qtfh1pEXE

Заказ билетов в кассе https://cursor.kassa.co.il/announce/74195

Спектакли проходят в Оперном театре имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting