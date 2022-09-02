Гражданство Черногории через инвестиции

Стать гражданином одной из самой быстро развивающейся страны Европы можно в течение полугода.

Программа экономического гражданства Черногории за инвестиции сравнительно молодая. Она была анонсирована правительством этого небольшого государства, расположенного на Балканском полуострове, в 2018 году, а первая заявка потенциального инвестора принята в начале 2019 года. Иностранцам, чтобы получить второй паспорт, необходимо выполнить два инвестиционных условия, минимальная стоимость которых в 2022 году составляет 450 тыс. долларов.

В общем, требования схожи с таковыми у других европейских программ: необходимо собрать и подать пакет документов, инвестировать в экономику страны, оплатить сборы, пройти проверку на благонадежность Due Diligence. В программе с инвестором могут участвовать жена (муж) и дети. Возраст детей не ограничивается, если они зависят от заявителя в финансовом плане, т.е. находятся на полном его обеспечении.

Срок рассмотрения заявки составляет 3–6 месяцев. После положительного решения инвестор и члены его семьи должны приехать в Черногорию. Здесь нужно лично сдать биометрические данные — лишь после этого возможно получение паспортов.

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Как получить гражданство Черногории?

На сегодняшний день программа предлагает только один вариант, позволяющий оформить инвестиционное гражданство Черногории, но он подразумевает внесение сразу двух инвестиций:

безвозмездный взнос в государственный фонд в размере 200 тыс. долларов;

покупка недвижимости, стоимость которой зависит от выбранного региона. На севере страны объект должен стоить не менее 250 тыс. долларов. Если хочется приобрести недвижимое имущество в прибрежной или столичной части Черногории, инвестору придется потратить не меньше 450 тыс. долларов. Таковы условия программы. В обоих случаях выбирать недвижимость можно только из одобренного правительством перечня. Это может быть доля в отеле или курортном комплексе.

Что дает гражданство Черногории?

Черногория — страна с быстроразвивающейся экономикой. Она входит в ТОП самых спокойных стран мира, опережая по уровню безопасности Великобританию, Австрию и Канаду, а в рейтинге процветающих стран мира стоит выше Турции и Китая. Она идеально подходит в качестве «запасного аэродрома» на случай любых нестабильностей на родине.

Черногория является кандидатом на членство в ЕС. Точных сроков вхождения в Европейский Союз нет, однако ожидается, что это произойдет в 2025 году. Поэтому, по мнению агента компании «Иммигрант Инвест» Светланы Горчаковой, гражданство Черногории за инвестиции может подорожать, ведь после присоединения к Шенгенской зоне паспорт этой страны станет еще более привлекательным, возрастет стоимость недвижимости.

Главные преимущества гражданства Черногории при покупке недвижимости:

безвизовые путешествия более чем в 120 государств мира, в том числе простая процедура въезда в зону Шенгена (после получения разрешения в режиме онлайн);

упрощенный процесс получения visa Е-2 в США — не иммиграционной визы, которая, тем не менее, позволяет жить и работать в Штатах при условии инвестирования в бизнес-проект от 100 тыс. долларов;

близость к Евросоюзу;

перспектива развития бизнеса международного уровня;

доступ к европейским банкам;

возможность оптимизировать налоги.

Альтернативным вариантом получить все эти преимущества является программа ВНЖ Черногории. Чтобы получить гражданство Черногории через инвестиции, не нужно сдавать экзамен на знание языка. Не выдвигаются требования и к сроку проживания на территории государства.

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