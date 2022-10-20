Гражданство Израиля: экспресс-репатриация продолжается — критерии меняются не в пользу репатрианта

За последнюю неделю были вновь внесены изменения в процесс репатриации, которые уже не упрощают и не ускоряют процесс приобретения нового статуса, а только вводят в заблуждение и тупик. В каких случаях теперь следует обратиться к адвокату?

Лучшее, что можно сделать — это обратиться к адвокату с практикой именно в делах, связанных с репатриацией. И сделать это еще до всех процесс. Это спасёт вас от огромных разочарований и финансовых затрат в будущем.

Пример из нашей практики: женщина — вдова еврея прибыла из РФ, все документы были идеально подготовлены до приезда в страну. Кроме гражданства в РФ у женщины также был ВНЖ в Турции. Госпожа консул попросила предоставить справку о семейном положении из Турции и это легитимно. Предоставили. Но полученная справка не устроила, якобы она должна быть в другом формате.

Перед тем, как дать клиенте выехать из страны исхода, документы были перепроверены и уточнены несколько раз. Мы заявили, что другой справки нет в наличии и за этим конечно последовал временный отказ до пополнения необходимого документа.

Мы незамедлительно начали заниматься обращением в вышестоящий орган, но не пришлось! Консул позвонила на следующее же утро, сообщив о своей ошибке.

Это очень большая редкость и консул оказалась добросовестным человеком!

Не для кого не секрет, что консульские отделы и адвокаты по разные стороны баррикады, но у всех наших клиентов задача одна — получить гражданство Израиля.

Еще один пример. Инга, состоятельная business women, внучка еврея, несколько лет по крупицам собирала доказательства своего права на репатриацию. Все документы были идеально подготовлены. Она заходит на консульскую проверку и через 15 мин вылетает заплаканная, с отказом в руках. Что пошло не так?

По мнению консула было собрано 90 % документов и он потребовал дополнить: документ с фотографией ее мамы, в котором указана ее девичья фамилия и документ с фото Инги, в котором указана ее девичья фамилия.

Инга в шоке, она уверена, что ничего не поделать и такие документы не найти. И тут началась юридическая творческая работа. Решающую роль сыграла находчивость сотрудницы нашего офиса. Инга начала звонить семье и школьным подругам. Вы не поверите, но чудом нашелся мамин комсомольский билет и выпускное фото самой девушки., где под ее фотографией была написана ее девичья фамилия.

Консулу было достаточно только взглянуть на дополненные документы, чтобы понять, что у девушки есть все основания подтвердить получение права на гражданство!

А вот еще одна история:

Мила талантливый врач, кандидат медицинских наук, внучка еврея, несколько лет назад оказалась впутанной в сфабрикованное уголовное дело. На основании этого консул в Москве отказал ей в праве на репатриацию, несмотря на то, что судимость уже была снята на момент консульской проверки.

Прибыв в Израиль, Мила не надеялась на успех и морально была готова к долгим судебным тяжбам по доказательству своего права на репатриацию. Через 5 минут после того, как она зашла на консульскую проверку в Израиле из кабинета донесся возмущенный крик консула, сетовавшего на некомпетентность московского коллеги: «Что за чушь!!! Ну какую опасность в связи с этим делом вы можете представлять для Израиля!?»

Еще через пару часов Мила получила теудат зеут.

Зачем нужен адвокат в репатриации?

Знание законов и творческий подход обеспечивают 100% результат.

В нашем адвокатском офисе “Мошкович-Зубок” мы помогаем не только добиться результата, но и сделать это как можно быстрее. Пока мы занимаемся делом, наши клиенты не ставят жизнь на паузу: они работают, учатся и занимаются обустройством своего нового центра жизни.

По всем вопросам, касающимся репатриации, вы можете обратиться в наш адвокатский офис Мошкович-Зубок за консультацией, а также сопровождением на каждом этапе процесса: +972523545256 (вотс апп), +97233761108 (телефон).

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