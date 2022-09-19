Хватит плодить незнаек!

Как сообщают новостные каналы, лидер партии Ликуд Биби Нетаниягу пообещал ультрарелигиозным партиям выделить огромные бюджеты для ешив после выборов, без необходимости изучения основных дисциплин в рамках их учебных программ.

Понятно, что деньги в этом случае обещаны взамен за полную и безоговорочную политическую поддержку тонущего в судебных процессах политика.

Скажем прямо – на этот раз Нетаниягу превзошел сам себя и в очередной раз пробил дно. Даже ребенку понятно, что выпускники этих, так называемых, учебных заведений, при нынешней их программе обучения не способны трудоустроиться и обеспечивать себя и свои семьи. Все они становятся бременем для работающих граждан нашей страны, вынужденных тащить на себе огромную массу безработных бездельников.

Три миллиарда шекелей пообещал им Нетаниягу за то, чтобы они продолжали оставаться невеждами, тянущими Израиль назад, в прошлые века.

Три миллиарда шекелей Нетаниягу готов с легкостью подарить тем, кто не хочет знать ничего, кроме религиозных писаний, не хочет служить в армии, работать и платить налоги. Биби с гордостью сообщил о своем недавнем визите к раввину Тау, который открыто заявляет, что родители, отправляющие детей в армию, посылают их в ад.

Нетаниягу уже заручился поддержкой депутата Моше Гафни от партии Дегель ха-Тора, заявившем недавно на одном из телеканалов, что те, кто выступают против религиозного образа жизни, не попадут больше в Кнессет. Видимо, у него есть прямая связь с высшими силами, которые должны помочь ему в этой священной миссии.

Нам не хватает только шаманов и кукол Вуду. Но, полагаю, если понадобится, Нетаниягу задействует и их. Все для победы. Интересы страны и ее граждан — не в счет. Главное – поменять законы, избежать приговора и утвердить свою

власть. Желательно надолго. А лучше – навсегда. А тем временем выясняется, что сограждане главы Ликуда далеко не приветствуют его последние инициативы по подкупу религиозного сектора.

Опрос общественного мнения, проведенный 12-м каналом израильского телевидения, показал, что 53% израильтян даже не сомневаются в том, что ученики ешив должны изучать основные дисциплины. Они считают, что это важно. В этом они полностью солидарны с лидером партии НДИ Авигдором Либерманом, который открыто говорит, что для него в этом вопросе нет понятий важно или неважно; – основные дисциплины должны изучать все, в том числе и учащиеся религиозных учебных заведений.

Ситуация, при которой страна тратит 29 миллиардов шекелей в год на содержание религиозного сектора, требует немедленных реформ!

При этом важно понимать — у государства своего бюджета нет. Он складывается из наших с вами налогов. А учитывая высокую рождаемость в ультрарелигиозном секторе, если ситуация не изменится, на наших детей, и даже на внуков ляжет непосильное бремя налогов, призванных содержать огромную массу людей, не обладающих необходимыми знаниями, чтобы влиться в рынок труда.

Нетаниягу поддерживает политических лидеров ультрарелигиозных партий в их упорном нежелании позволить своей молодежи получать образование, которое позволит им стать частью работающего населения страны. Это нежелание понятно — образованные люди начинают самостоятельно мыслить, что, в свою очередь, может привести к тому, что они начнут принимать самостоятельные решения.

А это никому не нужно – ни Нетаниягу, ни тем, кто руководит безмолвным стадом, которое привыкло зависеть от пособий и, не задумываясь, бежит на избирательные участки с "правильным" избирательным листком в руках.

Власти Нью-Йорка сообщили руководителям религиозных учебных заведений, что у них есть год, до октября 2023 года, чтобы внести в учебную программу обязательные основные дисциплины. В противном случае их закроют без предварительного предупреждения. Главы города не желают содержать религиозных бездельников, у города и так достаточно расходов на социальные нужды. Нет сомнений в том, что руководители религиозных заведений там последуют этому указанию, понимая, что с ними не шутят.

Другое дело – Израиль. Здесь политика правит бал. И если Нетаниягу выгодно, чтобы религиозная молодежь оставалась ограниченными невеждами и незнайками, так тому и быть, если он придет к власти. А вот этого мы допустить не можем. Не должны, не имеем права.

К сожалению, и Лапид, и Ганц прямо говорят, что готовы создать коалицию с ультраортодоксальными партиями, а это значит, что они пойдут на это при любых условиях.

И только министр финансов Авигдор Либерман настойчиво продолжает говорить о том, что ни за что не войдет в правительство с ульраортодоксами. Стране нужны образованные и интеллектуальные люди, говорит он. Те, кто поведут эту страну вперед.

Учиться основным современным дисциплинам должны все, в том числе, и в религиозном секторе, справедливо считая, что это – единственный путь дальнейшего успешного развития страны.

Знакомый нам с детства Незнайка жил в Цветочном городе, на улице Колокольчиков. Современные израильские незнайки живут и плодятся вокруг нас. Только сильная партия НДИ сможет изменить эту ситуацию. Либерман не позволит вернуть страну в прошлое!

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