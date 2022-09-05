IFA 2022: будущее от Samsung

1 сентября в Берлине, Германия, на международной выставке бытовой электроники IFA 2022, Samsung Electronics Co., Ltd рассказала, какой видит жизнь в доме с «умными» устройствами, и поделилась представлениями об экологически устойчивом будущем.

На пресс-конференции в рамках международной выставки бытовой электроники IFA 2022 Samsung продемонстрировала обновления в экосистеме SmartThings, которые открывают новые возможности для взаимодействия и персонализации устройств.

В ходе презентации компания представила свои новейшие достижения в области бытовой техники, телевизоров, дисплеев, мобильных и носимых устройств. Эти продукты объединены в единую экосистему и получили интеллектуальные возможности для более эффективного расходования энергии и поддержки здорового образа жизни пользователей.

«Умная» жизнь с экосистемой SmartThings

Samsung интегрировала технологию SmartThings во все категории продуктов, объединив их в экосистему, благодаря которой пользователи смогут создать комфортную для себя среду и управлять ей, получая всю необходимую информацию от устройств Samsung или других брендов.

Экосистема SmartThings позволит использовать устройства для решения бытовых задач, освобождая больше времени от домашних дел на то, что действительно важно.

«Благодаря нашим новейшим разработкам Samsung предлагает более открытые и интеллектуальные цифровые возможности для всех, — отметил Бенджамин Браун (Benjamin Braun), директор по маркетингу Samsung в Европе. — Мы продолжаем создавать прорывные с точки зрения технологий решения, при этом огромное внимание уделяем заботе о будущем нашей планеты».

Более экологичный образ жизни для пользователей

Чтобы создать более энергоэффективную технику и поддерживать статус ведущей компанией в области энергоэффективности, Samsung сочетает в своих решениях возможности подключения экосистемы SmartThings с эффективным расходованием электричества на уровне самих устройств. Пользователям поможет оптимизировать затраты электроэнергии технология SmartThings Energy, которая отслеживает различные сценарии использования техники и предоставляет данные об энергопотреблении режиме реального времени.

К 2023 году вся бытовая техника Samsung будет оснащена Wi-Fi модулями и получит поддержку сервиса SmartThings Energy по умолчанию, благодаря чему экономить электроэнергию каждый день станет еще проще. Более того, устройства Samsung будут по своим параметрам превосходить текущие требования к технике с максимальным классом энергоэффективности: их энергопотребление станет на 10% ниже стандарта.

Благодаря экологичным рекомендациям сервиса SmartThings Energy и интуитивно понятным функциям, таким как режим AI Energy Mode, владельцы техники Samsung могут сократить расходование электричества в доме, переключив совместимые интеллектуальные устройства в режим энергосбережения.

Стиральная машина Bespoke AI™ Washer оснащена технологией AI Ecobubble™, превращающей моющее средство в пузырьки, которые быстро проникают в ткань. За счет этого достигается та же чистота, что и при обычной стирке, но при этом энергопотребление может снизиться до 70%. Сократить потери энергии также помогает интеллектуальный режим стирки AI Wash Cycle, который определяет оптимальные уровни воды и моющего средства, а затем регулирует время замачивания, полоскания и отжима.

На цифровые инверторные моторы в стиральных и сушильных машинах, а также на компрессоры в холодильниках распространяется самая полная гарантия Samsung сроком 20 лет. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что им не придется заменять устройства8 в обозримом будущем.

Чтобы сделать отдых более экологичным, Samsung представила пульт SolarCell Remote, который заряжается за счет окружающего света и радиоволн, исходящих от других устройств, включая Wi-Fi-маршрутизаторы. По оценкам Samsung, благодаря этому за семь лет компания сможет предотвратить утилизацию более 200 миллионов одноразовых батареек. В 2022 году Samsung намерена сделать лицензию на этот дизайн общедоступной, чтобы другие производители тоже могли создавать более «зеленую» продукцию.

Кроме того, Samsung вносит свой вклад в защиту окружающей среды, повторно используя океанический пластик. Компания перерабатывает выброшенные в воду рыболовные сети для получения нового материала, который используется в мобильных гаджетах, включая Galaxy Z Flip4, Z Fold4 и Buds2 Pro. К концу 2022 года это позволит предотвратить попадание более 50 тонн пластика в Мировой океан.

С помощью экосистемы SmartThings Samsung не только стремится расширить возможности для взаимодействия между устройствами. Компания уже предлагает новые возможности для ведения более здорового образа жизни, развлечения и условия для более экологичного быта. Но это только начало: с поддержкой продуктов 300 других брендов и 230 миллионами зарегистрированных пользователей возможности SmartThings для более «умной» жизни безграничны.