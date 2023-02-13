«Иногда муж шутит, что не мог пропустить такую собаку»

«Если ты уже встретил и видишь то, что предназначено тебе судьбой, – не бойся и не стесняйся менять что-то в своей жизни, потому как все что ни делается, все к лучшему!»

Наша жизнь абсолютно непредсказуема, что стало особенно очевидно в последние годы. Судьба способна преподнести нам абсолютно разные сюрпризы, но давайте в этот раз попробуем не заостряться на вещах неприятных, а поговорим о чем-то теплом и радужном. Например, о том, как любовь к собакам помогла найти свою вторую половинку, построить семью и основать успешное собственное дело. Как это стало возможным, рассказывают Светлана Луковкина и Дан Симкин, семейная пара из Мейтара, основатели питомника Von Ferrarious.

— Расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства?

— Мы познакомились в 2009 году онлайн, на международном форуме любителей собак. У Дана тогда был свой питомник в Израиле, у меня – в Санкт-Петербурге, а еще нас двоих интересовала одна и так же порода – венгерская выжла. Это и стало одним из ключевых факторов, как оказалось впоследствии. Мир профессиональных заводчиков собак довольно тесный, а уж если вас интересует лишь одна конкретная порода, то спектр поиска еще больше сужается. Моя собака, девочка, была привезена из Венгрии, и там же я присмотрела будущего «жениха» для моих «невест». Затем выяснилось, что заветного кобеля приобрел некий Дан Симкин и увез его в Израиль.

С Даном мы много общались онлайн, на том самом форуме о породе и особенностях её разведения, наше общение не выходило за рамки «собачьих тем».

В 2010 году в Словении проходил крупный чемпионат Европы, 20 000 участников со всего мира! Я участвовала в нем с моей собакой, мальчиком, вегерской выжлой Хахо of Skyrocket.

Мой пес занял сразу несколько призовых мест: он стал Юным чемпионом Европы, Лучшим юниором породы. Выиграл в группе и занял третье место в категории «Джуниор BEST IN SHOW», то есть из всех 20 000 собак он попал в тройку лучших из лучших. На этой же судьбоносной выставке я познакомилась лично со своим будущим мужем Даном. Иногда он шутит, что не мог пропустить такую собаку.

В общем, мы продолжили наше общение как в сети, так и вживую, пересекаясь на выставках, форумах и т.д. В какой-то момент я поняла, что в русскоязычном интернет-пространстве нет всеобщих и выверенных стандартов разведения, питомники корректируют данные под себя, а точная информация существует только на английском языке. Я задалась целью перевести стандарты пород с сайта официальной международной организации FCI («Породы собак по классификации кинологических организаций») на русский. И также перевести комментарии специалистов для того, чтобы помочь российским заводчикам. Google переводчик был не так уж хорош, сама я, да и практически никто из моего окружения, не владел на должном уровне английским. Я поделилась своей идеей с Даном, и он вызвался мне помочь. В общем, мы начали колоссальную работу, созванивались каждый вечер, обсуждали подробности и ее ход. Стоит заметить, что никакого романтического подтекста в этих созвонах не было. Мы обсуждали строго «собачьи» темы, у каждого из нас была своя жизнь. Я на тот момент 10 лет была замужем, жила в Петербурге и служила в полиции, у Дана своя жизнь в Израиле.

Спустя несколько лет дружбы, в 2012 году, я решила поехать на чемпионат мира в Австрию. Преодолев некоторые препоны, связанные с моей работой, я все-таки выбралась туда. Выставки – это всегда стресс, серьезная подготовка до и большой труд в процессе самого показа. Дан был там же, он очень сильно мне во всем помогал. Это не могло остаться незамеченным, и все наши знакомые решили, что у нас роман. Я вернулась домой в свою обычную жизнь, и тут моя знакомая написала моему мужу, рассказав то, чего никогда не было: мол, как мне не стыдно при живом супруге в открытую флиртовать с другим и разъезжать с ним по выставкам.

Честно говоря, я оторопела. Повторюсь, никакого романтического подтекста в наших с Даном отношениях я не видела. В общем, вся эта история дошла до моего на тот момент супруга, и он в категорической форме запретил мне общаться с моим израильским другом. Мы прекратили общение, и тут-то я и поняла, что видимо окружающие были правы, и друг без друга мы уже не можем.

С этого момента все кардинально поменялось. Я бросила всю свою жизнь в России, взяла собак и переехала к Дану. Он тоже оставил свою работу, мы профессионально занялись разведением собак, основали питомник, уже почти 10 лет женаты, растим маленькую дочку и, конечно же, собак.

— А сколько же у вас собак, и как вы все вместе любите проводить время?

Дан (шепотом):

— Не говори, а то подумают, что мы сумасшедшие

Света:

– У нас, помимо собак для разведения, есть 6 личных выжл, самой старшей из них уже 12 лет, 8 такс и бернский зенненхунд! Кроме того, у нас живет настоящий африканский попугай ара! Раньше мы брали собак, попугая, отправлялись на природу, и там Дан с попугаем практиковал технику свободного полета, но сейчас мы переехали из Беэр-Шевы в Мейтар, здесь живут орлы, и отпускать нашего попугая опасно, поэтому мы ограничиваемся просто совместными прогулками.

Наша дочь активно участвует в нашей деятельности, ей только 3 годика, но она уже ездит с нами на выставки и иногда по мере сил помогает с животными. Недавно она заявила, что тоже хочет «растить собачек». Понимаете, питомник – это огромный труд 24/7. Собаками надо много заниматься, уделять им время, а если появляются щенки – объем затрачиваемых усилий умножается на два.

Но несмотря на все трудности, я счастлива! Мы заняты любимым делом с любимым мужем, и даже маленькая дочка начала разделять нашу страсть.

— Спасибо, рассказ просто супер! А что вы пожелаете нашим читателям на 14 февраля?

— Никогда не знаешь, где найдешь свою вторую половинку, но если ты уже встретил и видишь, что это то самое, предназначенное тебе судьбой, – не бойся и не стесняйся менять что-то в своей жизни, потому как все что ни делается, все к лучшему!

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