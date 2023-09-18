Израильские ВВС в Войне Судного дня

Узнать о роли ВВС в этой войне можно из нового документального фильма «ВВС ЦАХАЛа», премьера которого состоится на канале НОТ8 в понедельник 18 сен...

В этом году отмечается 50-я годовщина Войны Судного дня – события, которое кардинально изменило Израиль. Эта война оказала существенное влияние на израильское общество и политику.

До сих пор существуют большие разногласия в оценке действий военного и политического руководства, и хотя в итоге Израиль одержал победу, огромные людские потери оставили глубокий шрам в душе израильского общества. Весной этого года государство рассекретило значительное количество документов, относящихся этому конфликту, и министерство обороны создало специальный сайт, содержащий множество фотографий, документов, видео- и аудиозаписей.

А узнать о роли ВВС в этой войне можно из нового документального фильма «ВВС ЦАХАЛа», премьера которого состоится на канале НОТ8 в понедельник 18 сентября в 21:15.

Надо сказать, что вся критика и публичные дебаты о Войне Судного дня обходили военно-воздушные силы стороной. Но спустя 50 лет авторы этого фильма вместе с несколькими высшими командирами и заслуженными летчиками задаются вопросами: а выполнили ли ВВС свои задачи? Оправдали ли возложенные на них надежды?

Картина возвращает нас в те бурные дни, рассказывает о противостоянии между египетским (а по сути, советским) ПВО и израильскими (американскими) самолетами. Эти битвы, начавшиеся в дни Войны на истощение, продолжались в период 1970–1973 гг. и завершились во время Первой Ливанской войны, когда наши ВВС уничтожили сирийскую систему ПВО в ходе операции «Арцав 19».

Благодаря уникальным архивным материалам, протоколам и записям, которые до сих пор не публиковались, а также воспоминаниям тех, кто принимал активное участие в боевых действиях, показаны моменты побед и неудач ВВС в Войне Судного дня. В фильме принимают участие: генерал-майор (в отставке) Давид Эври, генерал-майор (в отставке) Авиху Бен Нун, генерал-майор (в отставке) Эйтан Бен Элиягу, бригадный генерал (в запасе) Авиам Села, полковник Йифтах Спектор и другие.

Не упустите возможность узнать больше о Войне Судного дня и роли ВВС в этом историческом конфликте! Смотрите фильм «ВВС ЦАХАЛА» на канале НОТ8 в понедельник 18 сентября в 21:15 и в видеотеке HOT VOD – в любое удобное для вас время.