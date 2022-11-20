Израильский балет представляет: «Щелкунчик» в дни Хануки 2022

В семи городах страны — с 18 по 26 декабря — новый взгляд на старую, столь хорошо всем знакомую сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

Есть истории, сюжеты которых становятся вечными… Истории, пересказ которых в любом виде – беспроигрышен. Сказки, которые известны многим поколениям и любимы читателями и зрителями всех возрастов. И что же это за истории? В первую очередь, «Щелкунчик», ставившийся на различных сценах мира и во всех жанрах тысячи и тысячи раз.

По задумке Гофмана, в этом произведении скрыт глубокий философский замысел, эта история полна мистики. Гофман пытался поднять сложные вопросы о и внутренних переживаниях, о познании личности. Он облек эти размышления в трепетную и нежную историю о заколдованном принце, превращенном в безобразную игрушку, о девочке, которая сумела разглядеть в Щелкунчике доброту и мужественность. В «Щелкунчике» Израильского балета ярко проявляется и драматургия танца, актерская игра, и потому история Клары, Щелкунчика и странной игрушки — щипцов для колки орехов в форме солдатика, которого подарил Кларе ее крестный, сказочник Дроссельмейер, становится еще привлекательней и интересней.

Этот балет, с годами обретший покров «детскости» и некое ощущение детского утренника, на деле куда глубже и содержательнее. Недаром музыку Чайковского к «Щелкунчику» называют многогранной, уникальной «балетной симфонией». Первая постановка «Щелкунчика» прошла 18 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Литературной основой для создания балета стала сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» («Nußknacker und Mausekönig»), впервые опубликованная в 1816 году в Берлине. Сюжет ее всем известен, но не все знают, что на французский эту сказку перевел в 1838 году литератор Эмиль Лабедолльер. Этот перевод попался на глаза самому Александру Дюма-отцу. Трудно сказать, чем его привлекала эта история, но, как бы то ни было, в 1844 году он написал свою версию сказки на тот же сюжет.

Именно его литературный вариант, с весьма большими отступлениями от первоначальной сказки Гофмана, и нашел директор императорских театров в Санкт-Петербурге Иван Александрович Всеволжский и задумал создать балет по сказке «Щелкунчик и мышиный король». В его планы входило поставить огромное сценическое действо, целую музыкальную феерию, куда входил бы не только балет, но и опера. В качестве основы для оперы была выбрана одноактная драма в стихах датского писателя Г. Герца «Дочь короля Рене».

В качестве композитора был приглашен Петр Ильич Чайковский. Либретто к балету и всю программу совместной постановки программы, включавшей и балет, и оперу, создавал главный балетмейстер Петербургской императорской труппы Мариус Петипа. Он и должен был ставить хореографию балета, но заболел — и хореографом нового балета срочно был назначен Лев Иванович Иванов. А к работе над текстом для оперы (ставшей позже «Иолантой») сразу приступил брат композитора Модест Ильич Чайковский.

Однако если музыка к опере сочинялась у Петра Ильича Чайковского довольно быстро, то с балетом появились сложности: не сразу было найдено музыкальное видение гофманской сказки, хотя композитор целиком основывался на либретто Петипа. Но в итоге, когда нужный музыкальный аспект был найден, и музыка появилась, это была определенная своеобразная победа — партитура оказалась намного богаче и сложнее традиционных произведений для балета.

Работа композитора вынужденно прервалась весной 1891 года, когда Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла. Даже на пароходе он сочинял, но, понимая, что к назначенному дирекцией сроку не успеет, еще из Парижа отправил Всеволожскому письмо с просьбой перенести премьеры «Иоланты» и «Щелкунчика» на следующий сезон. Только по возвращении из поездки работа пошла активнее. В течение января и февраля 1892 года Чайковский закончил и оркестровал балет. В марте в одном из симфонических концертов Русского музыкального общества была исполнена сюита из музыки к балету под управлением самого композитора. Успех был оглушающим: из шести номеров пять по требованию публики были повторены. С тех пор успех «Щелкунчику» сопутствует всегда – во всех редакциях и во всех постановках. Успех этому балету сопутствовал и в Израиле, и надеемся, что удача не изменит Щелкунчику и в ближайшие ханукальные каникулы.



Израильский балет. «Щелкунчик»

Адаптация хореографии Льва Иванова: Клэр Бейлис-Нагер, Юлия Левин

Музыка: Петр Ильич Чайковский

Декорации: Мирьям Горецки

Освещение: Ави Йона Буэно (Бамби), Ури Мораг

Костюмы: Валентина Стац, Елена Гоникштейн

Продолжительность спектакля: 2 часа (включая антракт)

Герцлия, 18.12.2022, воскресенье; Центр сценических искусств,16:30

Иерусалим, 19.12.2022, понедельник, «Театрон Иерушалаим», зал «Шеровер», 17:00.

Петах-Тиква, 20.12.2022, вторник, «Гейхал ха-Тарбут», 14:00 и 17:00.

Хайфа, 21.12.2022, среда, Аудиториум Хайфа, 14:00 и 17:00

Тель-Авив, 23.12.2022, пятница, Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш», 10:00, 13:00, 16:00

Тель-Авив, 24.12.2022, суббота, Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш», 17:30

Нес-Циона, 25.12.2022, воскресенье, «Гейхал ха-Тарбут», 14:00, 17:00

Нетания, 26.12.2022, понедельник, «Гейхал ха-Тарбут» – Аудиториум, 16:00

Заказ билетов – в кассе «Браво».

На правах рекламы.