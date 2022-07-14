Как найти свой чемодан, если его потеряли в аэропорту или отправили в Испанию вместо Израиля?

В последние месяцы в мире и в Израиле наблюдается бум туристических путешествий, а вместе с ним и проблемы в авиаперевозках. Рейсы отменяют, чемоданы теряют. Многие просто боятся брать с собой чемодан, а авиакомпаниях прямо советуют летать только с ручной кладью. Но что делать, если чемодан необходим? Если ваш полет больше 2-3 дней или с вами ребенок? Как найти свои вещи?

Компания Samsung Electronics в последние годы активно предлагает решение проблемы, с которым вы не потеряете ни чемодан, ни ключи, ни вообще что бы то ни было. Называется этот прибор Galaxy SmartTag.

Вы можете прикрепить устройство к чемодану или ключам, даже к ошейнику вашей собаки и всегда найти его с помощь телефона Galaxy в любой точке вашей квартиры или мира.

Когда SmartTag работает в автономном режиме, т.е., даже когда метка отключена от смартфона Galaxy, она отправляет сигнал Bluetooth, чтобы её могли обнаружить находящиеся поблизости другие устройства Galaxy. После обнаружения устройство отправит информацию о ее местоположении в SmartThings Find, где ее сможете увидеть только вы. Все пользовательские данные SmartThings Find зашифрованы и надежно защищены. SmartThings Find шифрует пользовательские данные и защищает их с помощью платформы безопасности оборонного уровня Samsung Knox. Это означает, что ваше местоположение и личная информация в безопасности независимо от того, когда вы потеряли свои вещи или какое устройство используется для его поиска. SmartThings Find использует технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосную связь (UWB), чтобы найти ваш предмет. Если предоставить SmartThings Find разрешение, SmartThings Find также может предупредить пользователей о том, что они забыли свое устройство.

Если вы думаете, что потерянный предмет находится поблизости, но не можете его найти, нажмите на кнопку звонка на своем смартфоне и следуйте за знакомым звуком вашего рингтона, установленным на заданной вами громкости.

Ваш телефон Galaxy покажет, где предмет, как далеко и в каком направлении.

Устройство весит 13 гр. а работать на одном заряде устройство может до 300 дней, так что вы успеете его найти даже на Аляске или Огненной Земле.

Кроме того, Galaxy SmartTag+ и SmartTag полезны не только для поиска потерянных вещей. Забыли выключить ночник, а уже вышли из дома? Вместо того, чтобы бежать домой, вы можете использовать SmartTag+ или SmartTag для удаленного выключения света. Через приложение SmartThings вы можете выбирать различные функции, которые вы хотите, чтобы ваш прибор выполнял, когда вы нажимаете или удерживаете кнопку.

14 июля 2022 г. компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила о быстром развитии службы поиска SmartThings, которая теперь состоит из более чем 200 миллионов приборов более чем в 200 странах мира. И это менее чем за два года с момента запуска SmartTag в продажу. Это одна из самых востребованных и быстрорастущих областей в компании.

Больше о продуктах компании вы можете прочесть на сайте по ссылке https://news.samsung.com/global