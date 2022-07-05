Как найти свою первую, интересную и востребованную работу в Израиле?

Переезд в другую страну – это всегда огромный стресс. Впереди новая жизнь, новый язык и конечно, новая работа.

Но зачастую, когда ты только переехал, найти что-то подходящее бывает не просто. Поиск работы — это нелегкая задача даже в хорошо знакомом и привычном месте, что уж говорить о другой стране. Зачастую репатрианты после нескольких лет жизни в Израиле не могут найти свое место, а новеньким приходится и вовсе тяжело. Но не стоит унывать – ведь вы сами можете управлять своей жизнью и решать, где вам будет лучше.

Сеть элитных салонов красоты yullia дает возможность начать с хорошей работы абсолютно каждому, вне зависимости от уровня владения языком и времени, прожитого в Израиле. Здесь прежде всего важны ваш опыт, профессионализм и желание развиваться.

Салоны yullia предлагают работу опытным специалистам в области ногтевого сервиса (маникюра и педикюра). Сеть yullia — это 12 оазисов красоты по всему Израилю: 12 салонов премиум-класса, где вас ждут достойная зарплата от 9 000 до 13 000 шек в месяц, не считая солидных чаевых – от 2 500 до 5000 шек., а также возможность карьерного роста.

Если у вас нет опыта, вы легко можете получить востребованную и оплачиваемую профессию в популярной сейчас сфере и стать настоящим специалистом, пройдя обучение в одной из двух Alma Mater израильской бьюти-индустрии – yulliaschool. Курс длится всего 3 месяца и включает в себя 65 часов занятий, после которых выпускники получают международный сертификат от yulliaschool. Стоит сказать, что учебный план строится по гибкому графику, с учетом индивидуального темпа жизни и возможностей учащихся: можно заниматься на протяжении 3 месяцев один раз в неделю, но если вы хотите поскорее получить новую профессию и начать зарабатывать, можно пройти курс всего за 10 дней, учась ежедневно.

Филиалы школы находятся в Иерусалиме и Тель-Авиве. Курс подходит новым репатриантам и тем, кто в Израиле давно, поскольку обучение проходит на русском языке и на иврите.

Ознакомиться с полным перечнем профессий можно тут: http://yulliaschool.ru/utm_source=pr_june&utm_medium=article

Вот что рассказывает о школе ее основательница, Юлия Галь: «В нашей школе мы обучаем самым востребованным во всем мире бьюти-технологиям: медицинскому маникюру и педикюру, восковой депиляции, коррекции бровей, наращиванию ногтей и ресниц, а также перманентному макияжу. И это далеко не полный перечень. Мы используем самые новые методы, занятия ведутся только на современном оборудовании. И в школе, и в салонах мы постоянно стараемся внедрять инновационные методы и услуги.

85% занятий в yulliaschool – практические. Такого нет ни в одной другой израильской школе красоты. Наши ученики могут тренироваться сколько угодно под руководством лучших преподавателей, пока не достигнут нужного навыка. Плюс большинство наших преподавателей говорит по-русски, у нас много учебных материалов на этом языке.

Занятия проходят на русском, английском или иврите, в специальном помещении, оборудованном необходимыми инструментами. И всего за 3 месяца можно получить отличную профессию с высокими заработками. Диплом нашей школы – это диплом международного образца. Лучших учеников мы берем к себе на работу.

Наши двери открыты для всех, кто хочет учиться и работать. Я верю в то, что каждый в любой момент можно изменить свою жизнь и получить новую профессию. Тем более, что работа в сфере красоты не имеет возрастных ограничений. В моих салонах уже по многу лет трудятся женщины разного возраста, и те, кому за 50, – особенно ответственные, серьезные и очень хорошие работницы. Ими всегда довольны клиенты. Мы с удовольствием принимаем на работу женщин любого возраста. И мужчинам у нас будут рады – среди наших работников есть и представители сильного пола».

Своим опытом делится Нармина Мирзоев, директор школы yulliaschool: «Я работаю в сети yullia уже 4-й год, из них полтора года – директором школы yulliaschool. Назвать это работой мечты — это ничего не сказать. Видеть после окончания курсов довольных выпускниц, уже профессиональных мастеров – самая большая радость! Юлия Галь создаёт для них все условия, чего стоит одна только возможность практиковаться без ограничений, которую она предоставляет».

А вот, что рассказывает одна из выпускниц, Лихачева Елена: «Я училась в yulliaschool на курсах маникюра, педикюра, наращивания ногтей и восковой депиляции. Сразу после окончания учебы Юлия предложила мне работу в филиале в Нес-Ционе, он ближе всего к моему дому. Я работаю здесь уже больше трех месяцев, мне всё очень нравится: гибкий график, прекрасные отношения в коллективе, достойная зарплата, хорошие чаевые. Есть возможность карьерного роста. А ещё отдельно хотела бы поблагодарить моих учителей: Галину, Анат, Лику».

Если вы мечтаете совместить карьеру и семью и чувствовать себя частью большого дружного коллектива, то сеть yullia идеальное для этого место!

По вопросам устройства на работу – пишите на WhatsApp +972 054 625 29 29 (Юлия Галь)