Как помочь питомцам в летнюю жару

Аэропорт имени Бен-Гуриона перегружен, люди часами стоят в огромных очередях, рейсы отменяют один за другим, долгожданный отпуск срывается… Из-за таких сложностей многие израильтяне этим летом предпочитают остаться дома и заново открыть для себя Израиль.

Тем более что здесь можно взять с собой в путешествие любимую собаку! Проблема лишь в том, что жара и палящее солнце могут нанести вред не только людям, но и их четвероногим друзьям: они тоже могут страдать от недостатка воды и тепловых ударов. Собаки и кошки не носят обувь и защитную одежду и не ходят с бутылкой воды, но у них, как и у людей, бывает аллергия, они подвергаются опасности укуса различными насекомыми, и уберечь их от всех этих неприятностей – ответственность владельца животного. Как же помочь нашим питомцам спокойно пережить лето?

Доктор Пол Слон, сертифицированный ветеринар и директор по научным связям Royal Canine Israel, дает всем владельцам домашних животных несколько простых «летних» советов.

Грумминг (стрижка) не только ради красоты

Мнения по поводу стрижки собак разделились. С одной стороны, шерсть спасает их от жары и защищает кожу от воздействия солнца, а с другой – собаки с очень густой шерстью могут страдать жарким летом, и стрижка им пойдет на пользу.

Летом рекомендуется чаще расчесывать шерсть животного или даже стричь и прореживать ее у опытного профессионального парикмахера. Но при этом следует избегать слишком короткой стрижки, чтобы кожу вашего любимца не обожгло палящее солнце.

Обувь для собак – не милый аксессуар, а суровая необходимость

Важно помнить, что тротуары и дороги летом могут быть горячими и вызывать на лапах животных ожоги, которые причиняют страдания и требуют ветеринарной помощи. Выводить собак на прогулку нужно в более комфортные по температуре часы, а не в разгар жары, и стараться гулять в тенистых местах, чтобы избежать теплового удара.

Внимание и забота!

Собак, как и детей, нельзя оставлять в закрытой машине даже на короткое время! Температура в автомобиле может подниматься до 85 градусов, и даже открытые окна особо её не изменят и не спасут от тяжелого теплового удара, который может привести к гибели животного.

Охлаждайте питомца

Поощряйте вашу собаку пить при каждой возможности. Питьевую воду можно охлаждать, добавив в нее кубик льда. Есть собаки, которые любят играть со льдом, и это хороший способ охладиться. В особо жаркие дни допустимы все средства для охлаждения питомцев и понижения температуры их тела. Включите кондиционер или вентилятор в том помещении, где находится животное, положите на пол влажное полотенце, на котором собака сможет поваляться, а если у вас есть двор, периодически поливайте ее водой из садового шланга.

Многие ветеринары советуют перевести собаку на комбинированное питание. Наиболее существенная разница между сухим и влажным кормом заключается в процентном содержании в них воды. В сухом корме процент жидкости составляет всего около 8%, в то время как во влажном достигает около 75%. Поэтому важно сочетать влажный корм с сухим, как для разнообразия сенсорных ощущений, так и для того чтобы способствовать насыщению организма жидкостью. Royal Caninе предлагает специальный влажный корм, который адаптирован к обычному питанию и содержит все необходимые животному питательные вещества и минералы.

Остерегайтесь змей!

Летний сезон — это время пробуждения змей от спячки, и невинная прогулка на природе может закончиться змеиным укусом. Во-первых, рекомендуется выгуливать с поводком, чтобы собака не запрыгнула в змеиное гнездо (клубок). Вы должны быть начеку и следить за отеками на морде животного, это может быть идентификатором укуса. Если укусили собаку или кошку (кошки тоже любят ловить змей и не всегда побеждают), немедленно несите питомца в ветеринарную клинику, не занимайтесь самолечением. Следует проявлять осторожность и не позволять животному активно двигаться, чтобы предотвратить распространение яда по организму.

Сезонная аллергия у питомцев

Летом сезон аллергии достигает своего пика. Домашние животные не являются исключением, особенно если они чувствительны к аллергенам окружающей среды. Аллергия у кошек может проявляться по-разному: диарея и рвота, астма и хронический ринит, кожные проявления (зуд, провоцирующий чрезмерное вылизывание и расцарапывание). Процесс выявления аллергических факторов сложен и занимает много времени, поэтому питомца следует поскорее показать ветеринару. Варианты лечения аллергии разнообразны, но даже в тех случаях, когда её причиной не является пища, можно помочь любимцу и давать ему корм, предназначенный для кошек или собак с чувствительной кожей, который снижает аллергические реакции и способствует улучшению качества шерсти. У французского производителя кормов премиум класса Royal Caninе существует линейка продуктов для питомцев с чувствительной кожей, а также гипоаллергенные корма.

Позаботьтесь о своем четвероногом друге, уделите чуть больше внимания его самочувствию, и здоровый и счастливый питомец принесет в ваш дом море любви и радости!