Как правильно есть и спать нашим котам?

Вот и в Израиль пришла зима. Конечно, она не такая суровая и снежная как, скажем, где-нибудь в Европе, но холод и сырость все-таки снижают нашу активность. Меньше времени хочется проводить на улице, а когда зарядит ливень, то из всех желаний остаются только два – поесть и поспать, ну может быть, еще чаю выпить, в крайнем случае.

Интересно, что такая реакция на погоду и время года существует не только у людей, но и у наших пушистых друзей, в частности, у кошек. Коты и так значительную часть жизни проводят в сладкой дрёме, а в зимний период вообще кажется, что спят круглые сутки с короткими перерывами на еду.

А почему так? О важности сна и особенностях питания кошек зимой и не только читайте ниже!

Кошки в норме должны спать не меньше 16-18 часов. Такова суть кошачьей природы: сначала энергозатратный всплеск активности, а потом сладкий сон для восстановления.

Разумеется, домашним котам не надо тратить так много сил, как их диким собратьям. Но они по-прежнему стремятся в объятия Морфея при первом удобном случае.

Тревожить в этот момент котов крайне не рекомендуется, потому что:

из-за регулярно нарушаемого сна у них повышается тревожность,

может возникать раздраженность или, наоборот, апатия,

возможны проблемы со здоровьем, поскольку во сне вырабатываются гормоны, поддерживающие кошачий иммунитет,

нарушается режим питания: появляется необузданное желание есть и, соответственно, растет вес, а иногда аппетит, наоборот, совсем пропадает, и животное худеет.

если режим дня собьется полностью, ночные похождения станут неизбежны, и тогда сон будет нарушен уже у вас.

Для того чтобы этого не произошло, важно соблюдать простые правила поведения со спящим котом:

Не будить спящего кота, даже если очень хочется;

Объяснить младшим членам семьи, что кошка тоже имеет право отдыхать. А вот когда она проснётся, с ней можно поиграть и уделить ей внимание.

Выделить кошке обособленное место для сна и возможность уходить от прямого контакта с человеком.

Говоря на тему сна, нельзя не коснуться темы еды. Важно выработать у кошки правильное пищевое поведение, отталкиваясь от её индивидуальных потребностей.

Согласно статистике Royal Canin, ведущей компании по производству кормов премиум-класса, более 50% домашних питомцев страдают ожирением, однако лишь четверть владельцев видят в этом проблему и готовы бороться с ней. Но если мы уж относимся к домашним животным, как к членам семьи, то следует с тем же вниманием относиться к здоровью наших любимцев. Избыточный вес вызывает у питомцев, среди прочего, диабет, повышенное кровяное давление и проблемы с сердцем, что может привести к сокращению их жизни. Исследования, опубликованные в специальной литературе, показывают, что ожидаемая продолжительность жизни у кошек с нормальным весом почти на 2 года выше, чем у их соплеменников с ожирением.

Weight Management – понятие более широкое, чем просто контроль веса, это прежде всего правильно подобранный рацион питания для конкретного питомца и здоровое пищевое поведение, сформированное у него еще в раннем возрасте. Питание – это основа всего, наши пищевые привычки влияют на здоровье и эмоциональный фон, и у животных дела обстоят точно также.

Обнаружить проблемы на ранней стадии помогут следующие методы:

Регулярное взвешивание и точная дозировка порции.

Учет особенностей породы, представителя которой вы взяли к себе домой.

Внимательность и чуткость к состоянию здоровья своего любимца.

Помните, кастрированные и стерилизованные животные склонны к полноте и перееданию. Их питанию следует уделять особое внимание – кормить строго в определенное время и тщательно дозировать размер порции. У многих производителей есть специальные линейки кормов для контроля веса животных, например у Royal Canin их несколько (Fit 32 – корм для кошек с умеренной активностью, Indoor Appetite Control – для домашних кошек, склонных к перееданию, и LIGHT WEIGHT CARE для кошек с небольшим избыточным весом или склонностью к ожирению).

Формирование правильного пищевого поведения питомца необходимо начинать с его раннего возраста. Не забывайте, что «любовь» не = «еда». Вместо вредной вкусняшки, лучше поиграть или приласкать питомца, это приносит много любви и не добавляет калорий. Специалисты Royal Canin утверждают, что пищевые привычки, заложенные в детстве – самые стойкие. Соблюдение этих правил будет полезно для сохранения здоровья питомца и его долголетия, чтобы вы могли подарить друг другу много теплых моментов.