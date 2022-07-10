Как устройства Samsung Galaxy меняют историю смартфонов: 10 инновационных технологий семейства Galaxy

#1. 2010

Экран AMOLED: больше значит лучше

Одним из основных преимуществ смартфона является то, что он позволяет пользователям просматривать контент на экране, который помещается на ладони. Samsung положила начало эре больших экранов для смартфонов, представив свой AMOLED-дисплей. Панель, разработанная с использованием технологии Active Matrix Organic Light Emitting Diode (AMOLED), обеспечивает высокое качество изображения, обладает самосвечением и отличается большим размером.

Samsung Galaxy S стал первым в мире смартфоном с дисплеем Super AMOLED – ультратонким экраном, который потребляет еще меньше энергии при повышении четкости и яркости картинки. По сравнению с привычными в 2010 году 3-дюймовыми экранами других телефонов, Galaxy S привлек интерес пользователей к гаджетам с больше диагональю.

Samsung и далее продолжает поднимать свою технологию AMOLED на новый уровень, представляя устройства с усовершенствованными экранами, такие как Galaxy S10 – первое в мире мобильное устройство с дисплеем Dynamic AMOLED с поддержкой технологии High Dynamic Range10+ (HDR10+) или Galaxy S21 с дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц, автоматически переключающейся в зависимости от типа контента. Galaxy S22 продолжил традицию. Инновационная технология Samsung обеспечивает плавную прокрутку и комфортный просмотр без артефактов даже на больших экранах.

#2. 2011

Galaxy Note и электронное перо S Pen: аналоговый элемент в цифровом мире

С 2011 года у пользователей отпала необходимость носить в сумках ноутбуки и письменные принадлежности. С появлением смартфона Galaxy Note, оснащенного электронным пером S Pen, у них появилась возможность делать заметки и зарисовки непосредственно на экране мобильного устройства. Первое поколение S Pen распознавало 256 уровней силы нажатия. С тех пор Note и S Pen стали неразлучны, и по мере развития этой серии оба устройства значительно эволюционировали.

В частности, в модели Galaxy Note 3 появился режим Air Command, который обеспечивал удобный доступ к фирменным функциям S Pen при наведении стилуса на экран. В Galaxy Note 9 компания внедрила в S Pen технологию Bluetooth Low Energy (BLE), чтобы перо могло выполнять роль пульта дистанционного управления. В модели Galaxy Note 10 функции Air Action позволило пользователям удаленно управлять своим устройством, например, переключать режимы камеры или настраивать приближение, что является заметным отличием от предыдущих моделей, которые всего лишь позволяли удаленно управлять затвором. Следуя этому новаторскому духу, Samsung представила S Pen с искусственным интеллектом для Galaxy Note 20, чтобы реализовать еще более тонкий и сложный пользовательский опыт при рисовании, а с прошлого года инновационный S Pen доступен на таких устройствах, как Galaxy S21\22 Ultra и Galaxy Z Fold3.

#3. 2013

Samsung Knox: надежная защита данных в мобильном устройстве

Большинство повседневных задач в современном мире можно выполнить просто с помощью смартфона, поэтому безопасность мобильных устройств особенно важна. Платформа Samsung Knox стал надежной защитой для пользователей, которые опасаются утечек информации или проникновения вирусов.

Samsung Knox, устанавливаемая на устройства Galaxy начиная с Galaxy Note 3 в 2013 году, обеспечивает защиту на уровнях от чипсета до операционной системы и приложений, а также препятствует взлому или несанкционированному доступу к устройству. Кроме того, благодаря отдельному зашифрованному пространству, личные и бизнес-данные пользователя можно разделить и безопасно управлять ими.

В 2021 году вместе с моделью Galaxy S21 компания запустила платформу безопасности Samsung Knox Vault, чтобы обеспечить полную защиту постоянно растущих объемов данных. Помимо чипсета с высочайшим в отрасли уровнем безопасности (eSE, embedded Secure Element) и безопасного процессора, который предотвращает атаки на уровне аппаратного обеспечения, Samsung Knox Vault предусматривает защищенную память, которая не допускает возможность несанкционированного доступа и позволяет обезопасить различные пароли и биометрическую информацию.

#4. 2014

Высокий класс защиты от пыли и воды

В начале 2010-х практически не было надежды спасти смартфон после его падения в воду. Чтобы изменить такую ситуацию, Samsung расширила возможности смартфонов, впервые представив корпус с защитой от воды и пыли в Galaxy S5 в 2014 году.

Начиная с модели Galaxy S7 2017 года, устройства Galaxy имеют защиту IP68. Это самый высокий класс водонепроницаемости и пыленепроницаемости, который присваивается гаджетам, выдерживающим погружение в пресную воду на глубину 1,5 м в течение 30 минут. Благодаря надежной защите пользователи Galaxy теперь могут спокойно использовать свои смартфоны в любых условиях, не опасаясь пыли или дождя.

#5. 2015

Samsung Pay: мобильный бумажник

После 2015 года многие пользователи стали отказываться от обычного кошелька, заменив его на смартфон. В это время Samsung представила Samsung Pay, сервис мобильных платежей, который заменяет наличные деньги и кредитные карты. С его появления на Galaxy S6 в 2015 году, он стал одной из базовых функций смартфона Galaxy.

При проезде в общественном транспорте, а также при совершении покупок пользователям достаточно просто коснуться платежного терминала смартфоном, а не доставать бумажник для оплаты. Теперь выходить из дома без кошелька стало нормой.

#6. 2016

Улучшенная технология камеры: первый в мире сенсор с двойным пикселем

Технологии датчиков изображения в смартфонах стремительно развиваются день ото дня, и сегодня на мобильные гаджеты можно снимать фото и видео профессионального качества.

В 2016 году Samsung вывела качество съемки на смартфон на новый уровень, установив первый в отрасли сенсор со сдвоенными пикселями в модель Galaxy S7. В то время подобные сенсоры можно было увидеть только в высококачественных цифровых зеркальных камерах с одним объективом. Благодаря увеличению количества света, получаемого как фронтальной, так и основной камерами, Galaxy

S7 быстро точно фокусировался, а также снимал высококачественные кадры даже при слабом освещении.

Затем Samsung объединила в Galaxy S10 сверхширокоугольный объектив и интеллектуальные программные алгоритмы, чтобы пользователи могли создавать еще более четкие и качественные снимки. Galaxy S20 оснащен четырьмя камерами, которые еще больше расширили возможности съемки. В частности, были значительно улучшены характеристики оптического зума. Пользователи начиная с Galaxy S20 Ultra могут использовать функцию Space Zoom с возможностью 100-кратного увеличения, что позволяет делать четкие снимки ночного неба.

#7. 2018

Оболочка One UI: новые возможности для персонализации Galaxy

Впервые представленный в ноябре 2018 года One UI – это интерфейс, который обеспечивает уникальный опыт использования Samsung Galaxy.

Раздельная компоновка One UI с отдельными областями для просмотра и касания позволяет пользователям с комфортом выполнять все операции одной рукой, при этом все необходимые функции в сжатом виде отображаются на экране, что обеспечивает максимально удобную работу. Кроме того, One UI предлагает универсальный опыт на всех гаджетах экосистемы Galaxy, включая смартфоны, планшеты и носимые устройства.

One UI 4, обновленный в прошлом году, использует совершенно новую цветовую палитру, которая позволяет оформить домашний экран устройства, значки, уведомления и обои в уникальном собственном стиле. Кроме того, в One UI 4 реализованы усиленные функции безопасности, например пользователи, могут с легкостью разделять контент: чем можно делиться, а что следует оставить в тайне. Такая возможность будет востребована у современных пользователей, которые все больше ценят индивидуальность и конфиденциальность своих данных.

#8. 2019

Galaxy Z Series: начало эпохи складных смартфонов

В 2019 году Samsung стала пионером в области складных смартфонов, представив Galaxy Z Fold, оснащенный 7,3-дюймовым складным дисплеем Infinity Flex.

Инновационная шарнирная технология Samsung позволяет открывать и закрывать смартфон так же плавно, как книгу, и предлагает пользователям надежное и долговечное устройство с гибким экраном, прошедшим испытания и продемонстрировавшим способность выдерживать 200 000 циклов сгибания. В 2020 году линейка Z компании расширилась с выходом модели Galaxy Z Flip, которая отличается более компактным дизайном, за счет того, что экран разворачивается вертикально.

Samsung не только представила принципиально новый форм-фактор, но и предложила новейшие возможности его использования. Например, режим Flex позволяет работать с устройством, когда оно раскрыто под определенным углом, а в режиме Multi-Active Window пользователь может в любое время открывать и запускать одновременно сразу несколько приложений, оптимизированных для складного экрана с раздельной компоновкой окон.

В прошлом году Samsung представила серию складных устройств Galaxy Z Fold3, в которую вошли модели с электронным пером S Pen, защитой от воды и пыли, а также красочный Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition в пастельных тонах.

#9. 2021

Интеллектуальный ластик: удаление ненужных объектов с фотографий

В рамках своей миссии по расширенному применению инновационных технологий искусственного интеллекта на всех своих смартфонах компания Samsung представила функцию Object Eraser, которая позволяет удалять любые нежелательные объекты с фотографий в одно касание.

Object Eraser, впервые представленная в модели Galaxy S21 в 2021 году, представляет собой инструмент для редактирования фотографий с помощью ИИ. Достаточно просто прикоснуться к объекту, который необходимо удалить со снимка, и нажать кнопку «Удалить объект». Устанавливать и запускать отдельный фоторедактор не потребуется. В настоящее время эта функция доступна на смартфонах с One UI 3.1 и новее, таких как Galaxy S20\21\22 и Galaxy Z Fold3.

#10. 2021

Galaxy защищает экологию

Samsung стремится свести к минимуму воздействие своей продукции на окружающую среду на протяжении всего ее жизненного цикла, от проектирования до производства, использования и утилизации, и гарантировать, что смартфоны Galaxy способствуют повышению экологической устойчивости. В соответствии с концепцией устойчивого развития Galaxy for the Planet, реализуемой в рамках стратеги Mobile eXperience (MX), компания постоянно работает над созданием экономики замкнутого цикла за счет повторного использования и переработки ресурсов.

Одним из усилий, направленных на повышение устойчивости, является сокращение использования пластика в упаковке смартфонов. Доля пластика, используемого в упаковке Galaxy S21\22, составляет всего 4 процента от ее общего веса, что сокращает количество отходов, образующихся на единицу упаковки, на 49 процентов по сравнению с Galaxy S7. Кроме того, упаковка Galaxy S21\22 содержит только 58 процентов бумаги, которая использовалась в упаковке Galaxy S7, что помогает сохранить около 44 802 деревьев в год. К 2025 году Samsung планирует полностью исключить пластиковые материалы из упаковки своих продуктов и использовать переработанные материалы для всех своих продуктов, выпускаемых в подразделении MX.