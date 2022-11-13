Как выучить иврит быстро и легко?

Изучение иностранных языков бывает хобби, а бывает насущной потребностью. Например, как у новых репатриантов в Израиле, которым необходимо выучить иврит, чтобы чего-то добиться и стать своими в новой стране. Что же мы знаем об иврите?

Иврит – это осовремененный в 20 веке древнееврейский язык и государственный язык Израиля. Естественно, что здесь на нем говорят почти все, а новоприбывшим нужно постараться как можно скорее освоить хотя бы его азы.

Иврит считается несложным языком. По существующей в лингвистике классификации он проще, чем английский, немецкий или французский. Для большинства русскоязычных репатриантов наиболее непонятным оказывается отсутствие гласных букв. Запомнить, что значит слово, можно, но вот как его произнести? Именно поэтому при освоении иврита важен не только сам процесс учебы, но и возможность погружения в языковую среду.

Как происходит изучение языка? Есть несколько основных принципов, которые сделают изучение иврита максимально простым и приятным, особенно если вы будете заниматься не одни, а в специальной школе — ульпане (об этом чуть ниже).

Принцип целесообразности

Первое, что необходимо для освоения любого иностранного языка — это мотивация. Без точного понимания, зачем вам нужен язык и как изменится ваша жизнь с обретением способности свободно на нем общаться, выучить иврит будет непросто.

Для того чтобы стать полноценным членом израильского общества, знание иврита просто необходимо. Многие скажут, что тут достаточно английского или русского, и вполне можно обойтись без иврита, если жить в каком-нибудь «русском квартале». Однако такие люди никогда не смогут приблизиться к общественной и культурной жизни Израиля и хоть немного понять, чем дышит эта страна. И пусть на русском в Израиле говорят примерно 30% жителей, а на английском чуть больше, но это не меняет сути — иврит тут нужен, как воздух.

Рассмотрим усредненную ситуацию. Допустим, что вы «оле хадаш» (новый репатриант), с мотивацией у вас все в порядке, вы живете в пока еще чужой и незнакомой для вас стране лишь несколько недель или месяцев. Может быть, у вас даже есть хорошая специальность, или вы уже работаете, или вам пока помогают родственники. Но для получения более перспективной и высокооплачиваемой работы вам необходимо как можно скорее освоить иврит.

Принцип системности

Уделять внимание изучению языка нужно систематически. Ежедневные занятия принесут результат, даже если вы будете заниматься по 20-30 минут в день.

Во-первых, сформируете привычку к обучению, а во-вторых, постоянное повторение способствует лучшему запоминанию.

Если сегодня вы выучили 50 слов, а потом неделю не будете вспоминать о занятиях, то из этих пяти десятков в памяти, в лучшем случае, останутся одно-два. А если будете учить по 5 слов каждый день, постоянно повторяя те, которые запоминали раньше, то через 10 дней ваша словарная база увеличится на 50 слов.

Принцип очередности

Этот принцип достаточно прост для понимания и состоит в том, что в изучении языка, как и во всем, нужна система. Например, без зазубривания алфавита нельзя научиться читать звуки и писать буквы; без понимания грамматических конструкций и правил произношения звуков и огласовок невозможно произносить и читать слова и предложения; без набора словарной базы и общения с носителями языка очень сложно оценить уровень своей подготовки и то, насколько правильно усвоена информация. Принцип системности — один из основных, которые применяются не только в изучении языка, но и в очень многих сферах жизни.

Последний принцип, который максимально облегчит изучение иврита — принцип полного погружения

Если вы уже живете в Израиле, то погрузиться в среду носителей языка будет намного проще, чем если бы вы только собирались переехать сюда. Можно читать местные газеты и сайты, слушать радио, смотреть телевизор, общаться с прохожими или ходить на тематические мероприятия и встречи. Можно сменить язык интерфейса в телефоне и на компьютере. Неплохой вариант — найти новых друзей, говорящих на иврите, либо записаться в какую-нибудь секцию или кружок, где будет много ваших единомышленников, также говорящих на иврите.

Один из главных пунктов, если вовсе не самый главный, который поможет поскорее понять язык Израиля: записаться в школу по изучению иврита — ульпан. По закону, каждый новый репатриант имеет право на один бесплатный государственный курс иврита со сроком обучения 5-10 месяцев, в течение 10 лет с момента репатриации.

Однако для качественного изучения языка одного этого курса безусловно мало, он даст лишь необходимые основы, а что же дальше? Либо продолжать изучение иврита самостоятельно на основе вышеизложенных принципов, либо записаться в частный ульпан, где цена курса может достигать многих тысяч шекелей. Оба варианта имеют право на существование, но есть еще одна возможность, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание.

Благодаря программе «Ваучер» Министерства алии и интеграции вы можете изучать иврит частным образом за государственный счет: программа дает вам право на полный возврат стоимости обучения в частном ульпане!

Записавшись на курс в «Ульпан шели», вы получаете возможность учиться в небольшой группе от 4 до 8 человек. Маленькие группы позволяют намного больше практиковаться в разговорной речи и гораздо быстрее продвигаться вперед. Обучение проходит в очном и дистанционном формате, вы можете выбрать удобный для вас вариант занятий. И конечно, вы будете в надежных руках опытных преподавателей, которые ведут уроки по современным методикам. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита учеников и занимаются в то время, которое им удобно.

Курс в «Ульпан шели» не отменяет права на обучение в обычном государственном ульпане!

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в достаточной мере: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

Важно!

Для записи на частный субсидированный курс в «Ульпан шели», получения подробной информации о критериях программы «Ваучер» и возможностях обучения оставьте заявку на сайте https://bit.ly/ulpan_sheli. С вами свяжется русскоязычный координатор и ответит на все вопросы.

«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

Подписывайтесь на страницу: https://www.facebook.com/ulpshelirus/