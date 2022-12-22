KB Pure – израильская косметика, которая лечит

Израильская косметическая компания KB PURE предлагает серию лечебных косметических продуктов для кожи в трех категориях: балансирующий уход за проблемной кожей, устранение пигментации и антивозрастной уход. Кроме того, компания предлагает серию продуктов для поддержания молодости кожи и многое другое.

Продукты KB PURE разработаны Коби Барухом, израильским косметологом и экспертом в области лечебной косметики, и имеют высокую концентрацию активных ингредиентов, что ускоряет процесс лечения. Акне, пигментация, солнечные пятна и сухость – вот лишь некоторые из проблем, с которыми многим приходится сталкиваемся каждый день. И если часть из них можно решить с помощью мази или антибиотиков, то в большинстве случаев проблемы с кожей требуют более длительного лечения и тщательного наблюдения.

Компания KB PURE предлагает разнообразные косметические препараты для лечения кожных заболеваний, одобренные минздравом, которые для вашего удобства были разделены на четыре категории:

Балансирующий уход для проблемной кожи – с акцентом на гормональные, взрослые и подростковые акне.

Пигментация – осветление возрастных и солнечных пятен, регуляция меланина.

Антиэйджинг – укрепление кожи и разглаживание морщин.

Лечебные продукты для косметологов – товары для использования в кабинете специалистов.

Кроме того, KB PURE предлагает дополнительные препараты для молодой кожи, SPF, новую премиальную серию XYZ, а также новую категорию продуктов PURE HERBAL. В препаратах компании несколько формул объединены в одну, что приводит к ускоренному лечению с использованием минимума препаратов за минимум времени. Продукты предназначены для всех типов кожи без ограничений по оттенку или возрасту, более того, их можно использовать даже летом.

В серию средств для проблемной кожи входят:

Pure cream – увлажняющий крем для проблемной жирной кожи, предназначенный для лечения акне. Цена 330 шекелей за 50 мл.

Alpha Beta – отшелушивающий препарат для мощного обновления проблемной жирной кожи с признаками комедоновых угрей и милиумами. Цена 240 шекелей за 30 мл.

Azo cream – мощный терапевтический препарат для лечения проблемной жирной кожи, склонной к гормональным нарушениям, вызывающим акне. Цена 240 шекелей за 30 мл.

Azilcotane – крем, состоящий из активного ингредиента витамина А и сочетающий в себе увлажняющие, восстанавливающие, успокаивающие и антисептические компоненты, с прямым воздействием на наносимые участки кожи. Цена 288 шекелей.

Salicylic Soap – антисептическое мягкое мыло для лечения различных кожных проблем, возникающих в области волосяных фолликулов: фолликулита, угрей и комедонов. Цена 117 шекелей за 250 мл.

В серию средств для устранения пигментации входят:

Antirosin – мощный осветляющий препарат, значительно снижающий скорость выработки пигмента меланина, который подходит для всех типов и оттенков кожи в качестве осветляющего и профилактического средства. Цена 330 шекелей за 50 мл.

Antirosin Booster – мощный препарат, позволяющий целенаправленно и эффективно осветлять сложные пятна на коже, в том числе вызванные солнцем, гормональные, спровоцированные стрессом, лекарственными препаратами и другими причинами. Цена 288 шекелей за 30 мл.

Tirosinol Serum – препарат, приводящий к значительным результатам осветления за относительно короткий промежуток времени по сравнению с аналогами, которые сегодня принято применять в области лечебной косметики, поскольку серум содержит в составе биометический пептид, ускоряющий процессы осветления кожных пятен. Цена 340 шекелей за 30 мл.

Phyto Whitening Cream – осветляющий препарат, подходящий для ухода за кожей, склонной к гиперпигментации. Цена 288 шекелей за 30 мл.

В серию антивозрастных средств входят:

Gold Cream и Gold Medium Cream – два увлажняющих крема для ежедневного применения, которые борются с возрастными изменениями на коже и вредным воздействием окружающей среды, восстанавливают эпидермальный барьер, благодаря чему кожа выглядит сияющей и полной жизни. Цена 320 шекелей за 50 мл.

Active Hyaluronic Acid Serum – препарат подходит для молодой кожи в качестве увлажняющего крема или для зрелой кожи в качестве сыворотки перед нанесением увлажняющего крема или основы под макияж. Цена 240 шекелей за 50мл.

Eye Cream KB PURE – крем для кожи вокруг глаз, обеспечивающий комбинированный уход и решающий сразу пять распространенных проблем, включая мимические морщины, темные круги под глазами, отечность, замедление темпов старения, а также улучшение и восстановление текстуры нежной кожи вокруг глаз. Цена 290 шекелей.

Retinol Active – отшелушивающий крем на основе альфа-оксикислот, ретинола и антиоксидантов, который укрепляет и осветляет зрелую кожу, стирая с нее возрастные признаки. Цена 288 шекелей за 30 мл.

В серию сердств для восстановления и расслабления кожи входят:

Relaxer Cream – успокаивающий крем для лечения раздраженной и покрасневшей кожи, сильной сухости кожи рук, сухой себореи и высыпаний, вызванных внешними раздражителями. Цена 168 шекелей за 50 мл.

Skin Relaxer Spray – препарат для ароматизации, дезинфекции и успокоения кожи в ситуациях острого раздражения, например из-за эпиляции, укусов комаров или слишком долгого пребывания на солнце. Цена 98 шекелей за 55 мл.

Tiger Grass – лечебный крем, обогащенный экстрактом тигровой травы, для снятия раздражения и лечения повреждений кожи, способствующий регенерации и уменьшающий признаки старения. Цена 130 шекелей.

Pure Tea Tree Soap KB PURE – нежное, антибактериальное, увлажняющее и успокаивающее средство для очищения лица, подходящее для всех типов кожи, обогащенное экстрактом масла чайного дерева. Цена 98 шекелей.

Все препараты производятся в Израиле и одобрены самыми строгими стандартами министерства здравоохранения Израиля, а также европейским стандартом.

Продукты KB PURE можно приобрести у лицензированных косметологов, чтобы найти специалиста в вашем районе, можете позвонить по телефону: 03–6742323.