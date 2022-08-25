KLIMT – когда наука встречается с искусством

Эту мультимедийную иммерсивную выставку видели уже свыше 5 миллионов человек в Мадриде, Нью-Йорке, Амстердаме, Париже и Риме. В Хайфе ее посетили уже 100.000 человек. К этой выставке в Хайфском МАДАТЕК проявляется огромный интерес, интернет заполнен фотографиями с иммерсивной экспозиции, посвященной Густаву Климту.

Но пора сходить на нее самим: выставку продлили до конца октября – выставку, где можно не просто насладиться искусством великого художника эпохи модерна, но буквально побывать в его картинах, практически погрузиться в его полотна, в золото модерна, в картины, буквально светящиеся изнутри, в золотой туннель бесконечных зеркальных отражений.

Хайфский МАДАТЕК – национальный музей науки, технологии и космоса. Неожиданное сочетание с Климтом? Безусловно, и потому выставка в Хайфе так и называется «KLIMT – когда наука встречается с искусством». Без научных достижений, без технологий виртуальной реальности, без 3D проекций высочайших резолюций эта выставка-путешествие в мир Густава Климта была бы невозможна.

Портреты, пейзажи, декоративные композиции, женские образы — волнующие, чувственные, новаторские — эти эпитеты идеально описывают произведения Густава Климта, осуществившие революционный переворот в венской живописи. На выставке в МАДАТЕК представлены в дигитальном формате все основные работы, принесшие художнику мировую известность, 160-летие со дня рождения которого отмечалось в прошедшем июле. Мультимедийная выставка — инсталляция в МАДАТЕК уносит зрителя в чувственный мир образов Климта, окружая посетителей магией искусства, музыкой и цветом.

Густав Климт писал: «Моих автопортретов не существует. Я не интересуюсь своей собственной персоной, как объектом для изображения. Я предпочитаю других людей, особенно женщин, и, более того, другие формы существования…».

В картинах Густава Климта завораживают, притягивают и интригуют и размышления художника о красоте страсти. Самое интересное в жизни Густава Климта — это то, как он пришел к своему уникальному стилю. Долгое время его не интересовали современные веяния в искусстве — он был поклонником классического искусства. Но в 1892 году умирают отец художника, потом брат Эрнст и в это же время Климт знакомится со своей главной музой — Эмилией Флёге. Тогда-то – с любви и смерти – и начались те изменения, в ходе которых родился стиль одного из самых узнаваемых художников мира.

На мультимедийной выставке «KLIMT – когда наука встречается с искусством» вы не просто увидите все основные произведения, принесшие художнику мировую славу, но благодаря технологии 360° вы ощутите себя внутри его полотен. Изображения, плавно перетекающие одно в другое, проецируются не только на экраны, но и на пол и потолок, а высочайшее разрешение изображений позволяет зрителям рассмотреть все детали становящиеся на этой выставке объемными, как и музыка.

В свой так называемый «золотой» период, Климт использовал золотую фольгу, золотую краску, серебро, платину, сусальное золото. Контраст между нарисованными краской телами и золотым декором притягивает взгляд. На этой выставке-путешествии по виртуальной реальности эти чудесные полотна скользят по стенам, полу и потолку, создавая эффект 360°, соединяя декоративность с реализмом. Путешествии в первую очередь для зрителей, во вторую для самой выставки, уже показывавшейся в Мадриде, Нью-Йорке, Амстердаме, Париже и Риме.Но не стоит забывать, что на сей раз выставка экспонируется в Музее науки, поэтому она образовательная и поэтому с ней связаны научные шоу и мастер-классы, поэтому билет на выставку KLIMT дает возможность посетить также все экспозиции музея и научного парка и научно-художественные мастерские. Обратите внимание, что в течение дня в музее проходят мастер-классы для детей (заканчиваются за полчаса до закрытия):

*Магнитное искусство: Вы когда-нибудь видели шарик, который умеет рисовать?

*Пришло время раскрыть магию

*Головокружительный цвет: Что будет, если на вращающееся колесо наносить краску?

*Шоу рисующего маятника

*Наш маятник сложно устроен. Он движется по неожиданным траекториям, оставляя разноцветные следы. Получаются эффектные картины!

Информация о выставке на русском языке: https://bit.ly/3P7tVUm и на сайте – https://www.klimt.madatech.org.il/.

Билеты также можно купить в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/72353

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=T-Wt79TS9hw&t=3s

Выставка для все семьи.

Часы работы выставки — на сайте музея – https://www.klimt.madatech.org.il/.

Выставка продлится до конца октября 2022 года.

«KLIMT — когда наука встречается с искусством»

МАДАТЕК — Национальный музей науки, технологий и космоса в Хайфе.

Адрес: ул. Шмарьягу Левин, 25, Хайфа.

Сайт музея: https://www.madatech.org.il

Автор текста: Маша Хинич