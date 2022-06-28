«La Traviata» в мире оперы и в мире моды

Художник по костюмам -Аня Ван Краг, известная датская модельер, в прошлом — ведущий дизайнер Дома моды Dior. Дизайнер — Мадлен Бойд из Британии.

Опера будет представлена с 22 июля по 10 августа в Тель-Авивском Оперном театре имени Шломо Лахата. При поддержке компании Factory 54.

«La Traviata» Джузеппе Верди — одна из самых любимых опер и сентиментальных оперных мелодрам. Действительно ли любовь приносит избавление? Всесильна ли она настолько, чтобы спасти человека, сделать его свободным?

Шедевр Верди «Травиата» стала первой оперой, поставленной в Израиле в 1923 году.

Опера, в которой нет ни одной проходной мелодии, ни одного лишнего слова — музыка этой оперы захватывает с первых звуков. Каждая ее нота – нота истории о страсти, болезни и любви — пронизана чувством. «Травиата» была написана по сюжету романа Александра Дюма-сына (1824-1895) «Дама с камелиями». Прототипом героини явилась знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, чья красота и ум привлекали многих знаменитых людей того времени. Среди ее поклонников был и Дюма-сын, тогда начинающий литератор. Их разрыв и последовавшее путешествие Дюма-сына, молва приписывала настояниям его отца. Вернувшись в Париж, Дюма не застал Мари Дюплесси в живых — она умерла от туберкулеза в 1847 году. Когда вскоре после этого появился роман «Дама с камелиями», в его героине Маргарите Готье все узнали Мари Дюплесси, а в Армане Дювале, юноше, которого Маргарита полюбила, склонны были видеть самого автора. В 1848 году Дюма переработал роман в пьесу, однако премьера ее состоялась лишь четыре года спустя: цензура не разрешала постановку, считая пьесу безнравственной, бросающей вызов моральным устоям общества. Получив, наконец, доступ на сцену, «Дама с камелиями» завоевала успех и обошла все театры Европы. На премьере в Париже присутствовал Джузеппе Верди, который вскоре принялся за создание оперы, отобразив в своей «Травиате» события личной жизни – роман с оперной дивой Джузеппиной Стреппони, с которой Верди прожил 11 лет, прежде чем официально жениться.

Либретто оперы было написано Франческо Пиаве (1810-1876). Композитор также активно участвовал в разработке либретто, добиваясь сжатости действия.

«Травиата» — La Traviata по-итальянски — падшая, заблудшая. Верди сделал героиней оперы женщину, отвергнутую обществом, подчеркнув это в названии и показав благородство и душевную красоту куртизанки Виолетты.

Премьера «Травиаты» состоялась 6 марта 1853 года в венецианском театре «Ла Фениче», где опера встретила не самый теплый прием. Год спустя «Травиата», показанная в Театре «Сан-Бенедетто» также в Венеции в костюмах XVIII века, имела большой успех. Широкая публика полюбила эту оперу с самого начала, но только не критики. Они считали, что история эта «отвратительна, ужасна и аморальна». Но критики нередко ошибаются, а публика обычно права. Сегодня эта опера, ставшая почти на 170 лет старше, одна из самых популярных, а историю Виолетты можно найти в книжках оперных сюжетов, адресованных детям.

Триумфальное мировое шествие «Травиаты» началось в 1855 году — Вена, Мадрид, Барселона. В 1856 году ее впервые услышали парижане. В том же году состоялись премьеры в Петербурге в Мариинском театре, Лондоне и Нью-Йорке, в 1857 году опера была поставлена в Гамбурге.

Партия Виолетты стала любимой для примадонн всех поколений. Среди ее исполнительниц – итальянские певицы Аделина Патти, Роза Понсель, Рената Тебальди, греческое сопрано Мария Каллас, австралийская оперная дива Джоан Сазерленд, испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, канадское лирическое сопрано Тереза Стратас.

В ХХ веке опера «Травиата» связала классическую музыку и кинематограф. В 1982 году Франко Дзеффирелли создал экранизацию оперы. Главные роли в фильме «Травиата» исполнили канадская оперная певица греческого происхождения Тереза Стратас и известный испанский тенор Пласидо Доминго. В сцене бала-маскарада танцевали известные солисты советского балета Екатерина Максимова и Владимир Васильев.

В 1992 году итальянский продюсер Андреа Андерманн взялся за большой проект – фильм «Травиата в Париже», который готовился в течение восьми лет – с 1992 по 2000 год. В течение двух дней постановка 2000 года транслировалась в прямом эфире в 125 странах мира.

И поныне, и, наверное, уже навсегда, «Травиата» не теряет свою популярность – каждый режиссер пытается поставить свою оперу, отличную от предыдущих.

Израильская Опера представляет оперу «La Traviata» Джузеппе Верди в новой и оригинальной постановке. Знаменитый режиссер-постановщик Алессандро Талеви из Италии переносит сюжет «Травиаты» в мир высокой моды и искусства современного Парижа. Яркие показы мод и выставки авангардного искусства стали фоном для трагической истории Виолетты. Действие оригинальной постановки в версии Алессандро Талеви происходит в 21 веке и освещает темные стороны мира моды, где женщины по-прежнему воспринимаются как валюта, переходящая от торговца к торговцу — как товар, эксплуатируемый жестоко и цинично. Вот что рассказывает Алессандро Талеви: «Виолетта была простой девушкой, приехавшей в город, где ее красота сразу же привлекла к ней внимание. Но Виолетта быстро стала игрушкой для группы аристократов и богачей того времени. В этом ее трагедия – трагедия жертвы, умной женщины, пытающейся направлять свою судьбу. Мужчинам нет дела до того, кем она мечтает стать. Ее доброта, великодушие и ум не важны – у нее нет положения в обществе, но зато есть красота».

Художница по костюмам Аня Ван Краг, которая была одним из ведущих дизайнеров модного дома Dior, а сейчас сотрудничает с Оперными домами и театрами в качестве художника по костюмам, добавляет: «Наша драма происходит в настоящем времени, на международной арене моды и современного искусства, в неком культурном оазисе высшего общества. Мы попытались показать мир авангардного искусства с акцентом на человеческую хрупкость и смертность. Великолепные костюмы подчеркивают напряжение между красотой и смертью, между миром политики, меценатов и искусства. Бал во втором акте становится показом мод, полным красок, роскоши и драмы».

Мир оперы и мир моды давно ведут глубокий диалог. С незапамятных времен оперные костюмы влияли на мир моды и наоборот. Модный дом Valentino когда-то разрабатывал костюмы для Римской оперы, модный дом Givenchy сотрудничал с Парижской оперой, а модный дом Com de Gerson представил проект совместно с Венской оперой. Постановку «Травиаты» Израильской оперы поддерживает израильский дом моды Factory 54, уже сотрудничавший с различными проектами в области сценического искусства.

Главные партии в новом спектакле будет исполнять международная команда солистов: в роли Виолетты выступит сопрано из Армении — Ануш Ованнисян, которая с большим успехом представила Виолетту в нескольких оперных театрах мира, включая Королевскую оперу Ковент-Гарден в Лондоне. Также эту партию исполнит солистка Израильской Оперы Хила Баджо, которая регулярно выступает на ведущих оперных сценах мира, включая Дрезден, Мюнхен, Палермо, Люксембург и другие.

В роли Альфредо на сцену Израильской Оперы по очереди выйдут американские тенора Леонардо Капельбо и Джозеф Деннис, оба певца играют главные роли в крупных оперных театрах по всему миру. Партию Жермона исполнят румынские баритоны Себастьян Катана и Йонуц Паску, которые уже с большим успехом выступали в ведущих партиях опер Верди и других композиторов на сцене Израильской Оперы и по всему миру. Также в постановке участвуют: Шай Блох и Анат Чарны (Флора), Энтони Уэбб (Гастон), Ноах Бригер (Барон), Одед Райх и Яир Полищук (Маркиз), Владимир Браун (доктор Гренвиль), Таль Бергман и Шакед Струл (Аннина).

В постановке принимает участие хор Израильской Оперы под руководством Асафа Бенрафа и оркестр Израильской Оперы — симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

Опера исполняется на итальянском языке. Субтитры на иврите и английском языках. Перевод: Исраэль Юваль

Показать даты:

Пятница | 22.07.2022 | 13:00

Суббота | 23.07.2022 | 20:00

Воскресенье | 24.07.2022 | 19:30 | Премьера

Понедельник | 25.07.2022 | 20:00

Среда | 27.07.2022 | 20:00

Четверг | 28.07.2022 | 20:00

Пятница | 29.07.2022 | 13:00

Суббота | 30.07.2022 | 20:00

Пятница | 05.08.2022 | 13:00

Вторник | 09.08.2022 | 20:00

Среда | 10.08.2022 | 18:00

За час до начала каждого представления проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса. Вход на лекцию для владельцев билетов – бесплатный.

Билеты https://cursor.kassa.co.il/announce/70644

Оперный театр имени Шломо Лахата – Тель-Авив, бульвар Шауль ха-Мелех 19.

Режиссер: Алессандро Талеви

Дирижер: Дан Эттингер

Художник по костюмам — Аня Ван Краг, известная датская модельер, в прошлом — ведущий дизайнер Дома моды Dior.

Дизайнер британского модного дома Мадлен Бойд

Израильский хореограф Йорам Карми

Британский художник по свету Мэтью Хоскинс

Группа видео-дизайна из Италии

При поддержке компании Factory 54

Текст релиза подготовила Маша Хинич.

Фото: Йоси Цвекер

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting