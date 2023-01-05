Легко, быстро и вкусно: мультиварка-скороварка нового поколения от Ninja

Особенно ценным такой помощник становится в преддверии праздников, когда за короткий срок нужно успеть подать к столу множество блюд. Кроме того, мультиварка может стать отличным подарком для самых дорогих людей.

Если еще недавно многие сомневались по поводу целесообразности приобретения мультиварки, сегодня не осталось сомнений, насколько удобен, экономичен и прост в использовании этот прибор. Благодаря своей мощности и функции приготовления под давлением современные мультиварки-скороварки Ninja на 70% ускоряют процесс приготовления любых кулинарных изысков, а особый режим жарки (“тигун бе авир хам”) позволяет использовать на 75% меньше масла, чем понадобилось бы для сковороды.

Мультиварка-скороварка нового поколения Ninja Foodi MAX-17 in-1 SmartLid, которую в Израиле представляет официальный импортер Sarig Electric, предлагает еще больше впечатляющих способов приготовления любимых блюд. Благодаря объему в 7,5 литров за один раз в ней можно приготовить шесть порций еды. Чаша прибора настолько большая, что в нее помещается целая курица, которая будет пропечена с минимумом масла и в кратчайший срок.

Мультиварка-скороварка удобна, понятна в использовании, имеет большой дисплеей, профессиональную панель на иврите и три режима приготовления с 17 расширенными программами под одной «умной» крышкой.

— Режим скороварки: приготовление еды на 70% быстрее с тремя вариантами сброса давления

— Режим пароварки с функциями:

Функция гриля с паром для приготовления разнообразного мяса, бургеров и шашлыков

Функция готовый обед из нескольких блюд -приготовление на пару, позволяющее размещать еще больше ингредиентов на двухярусную решетку

Функция жарки на пару для приготовления свежих или замороженных продуктов без пересушивния

Функция, сочетающая пароварку с конвекцией, для получения сочных и ароматных внутри и хрустящих снаружи блюд

Функция выпекания на пару для идеально мягкого хлеба с золотистой корочкой

— Режим жарки (“тигун бе авир хам”) с использованием на 75% масла меньше, чем понадобилось бы для сковороды с функциями:

Функция гриль

Функция су-вид для приготовления пищи в щадящем низкотемпературном режиме

Функция выпекания хлебобулочных изделий

Функция выстаивания, чтобы тесто хорошо поднялось перед выпечкой

Функция пассерования для приготовления соусов и не только

Функция медленного приготовления до 12 часов, чтобы блюда были готовы точно к вашему возвращению домой

Функция приготовления домашнего йогурта

Мультиварки значительно экономят наше время, что является одним из главных преимуществ этого вида кухонных устройств. Вы можете загрузить в чашу мясо, овощи, крупы или другие продукты, настроить необходимые параметры и отправиться на работу, пробежку или прогулку с детьми. После приготовления прибор выключится сам, а еда будет готова точно к вашему возвращению домой.

С мультиваркой справится даже ребенок, который сможет самостоятельно положить в чашу замороженные продукты и разогреть их. От разморозки до подрумянивания мультиварка обеспечит равномерное распределение тепла.

Специальная решетка внутри мультиварки позволяет готовить несколько блюд одновременно. Например, вы можете на верхний ярус выложить замаринованную куриную грудку, а на нижний – рис с овощами. Включите одну из функций пароварки и подождите 20–25 минут, пока мясо идеально прожарится, а заодно напитает соком крупу. В результате за короткий срок вы получите шесть порций основного блюда с гарниром.

Чаши мультиварок от Ninja имеют безопасное антипригарное покрытие, которое позволяет использовать на 75% меньше масла в процессе готовки. Комплектующие прибора можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает быстрый и легкий уход.

Мультиварка-скороварка имеет интуитивно понятное управление. В комплект к ней прилагается созданная шеф-поваром книга простых, но поразительно вкусных рецептов, которые понравятся как начинающим домашним поварам, так и тем, кто стремится расширить свой кулинарный потенциал.

Получить дополнительную информацию и приобрести можно на сайте:

www. sarig.com/smart-lid

*На правах рекламы