Лето – время развиваться!

Лето пора отпусков, многие из нас озабочены о том куда слетать отдохнуть, но новые репатрианты заняты абсолютно другим. Переезд в другую страну — это колоссальный стресс, ведь ему приходится начинать жизнь заново, практически с нуля.

Учить абсолютно новый язык, совсем непохожий на родной, искать работу, отправлять детей в школу, в общем обустраиваться на новом месте. В результате первые месяцы в стране пролетают стремительно и довольно нервно, и, особо не осознавая, человек попадает в замкнутый круг: уровень иврита еще не слишком хорош, чтобы найти высокооплачиваемую работу, но, чтобы продолжить освоение языка, нужно больше денег на учебу. К тому же летом государственные ульпаны просто на просто закрыты, а обучение в частных или с личным преподавателем – дорогое удовольствие, которое практически никому не по карману.

Но летом работают частные ульпаны, где можно учиться за государственный счет по программе «Ваучер». Не пропустите уникальную возможность лета 2022 — продолжить изучение иврита частным образом за государственный счет. Сейчас, пока государственные ульпаны закрыты, вы можете пополнить знания и значительно улучшить свой иврит. Одной из лучших школ иврита, работающих по этой программе, является «Ульпан шели», ее успешно закончили более 10 000 студентов.

Важно и то, что обучение в частном ульпане организовано очень удобно. Так, например, в «Ульпане шели» существуют как очные классы, так и группы, занимающиеся только дистанционно – в «зуме». Отлично отлаженная за последний год онлайн-система дает репатриантам возможность учиться из любой точки страны, независимо от того, есть ли в их населенном пункте класс «Ульпан шели». Этот вариант хорош для работающих людей, которые не хотят тратить время на дорогу. Обучение в онлайн-классах проходит очень интерактивно, ученикам предлагают множество интересных презентаций, анкет и т. д.

А главное преимущество «Ульпана шели» — маленькие группы, которые дают возможность намного больше практиковаться в разговорной речи и быстрее продвигаться вперед. Обычно класс открывается, когда набирается от 4 до 8 человек – так что долго ждать начала учебы не придется. Классы формируются в соответствии с уровнем иврита и проводятся в то время, которое удобно ученикам. Кстати, с недавнего времени программа расширена и позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал давно, но так и не овладел языком в совершенстве: ваучер могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

И, конечно, вас ждут опытные учителя и оригинальные методики, разработанные для любого уровня — от начального до самого высокого. А гибкая система занятий помогает работающим людям учиться без помех их трудовой деятельности.

Кстати, недавно программа Министерства алии и интеграции была расширена и теперь позволяет продолжить учиться также тем, кто приехал раньше, но так и не овладел языком в совершенстве: «Ваучер» могут получить репатрианты, находящиеся в стране до 10 лет.

Пройдя этот курс, вы также можете позже записаться на последующее обучение в обычном государственном ульпане! Или наоборот – пройдя курс в государственном ульпане, поднять свой уровень в частном за государственный счет!

Важно!

Для записи на частный субсидированный курс в «Ульпан шели», получения подробной информации о критериях программы «Ваучер» и возможностях обучения оставьте заявку на сайте https://bit.ly/ulpan_sheli. С вами свяжется русскоязычный координатор и ответит на все вопросы.

«Ульпан шели» также ведет полезную и интересную страницу в сети «Фейсбук». Там можно найти ссылки на онлайн-переводчики и израильские радиостанции, учить новые выражения по темам и даже путешествовать по Израилю с веселым Ульпанычем.

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