Лучший способ предсказать будущее ваших детей — создать его

В наше время практически для всех родителей важно гармоничное развитие их ребенка во всех сферах жизни. Акцент теперь делается не только на школьное образование и общую эрудицию. Навыки коммуникации, так называемые soft skills важны не меньше, чем знания, также очень ценится сейчас умение оперативно применять эти знания на практике и способность доносить информацию, то есть, в некоторой степени, лидерские качества.

Одним из способов развить эти качества является участие в израильских молодежных движениях: согласно официальной статистике ЦАХАЛа, 35% выпускников этих движений занимают командирские должности, а из их сверстников, которые не были в подобных организациях, этого добиваются лишь 14%. И это только армия!

Организация «а-Ноар а-овед ве а-ломед» уже более 100 лет помогает школьникам проводить свободное время интересно и, что немаловажно, – с пользой. Это всеизраильское движение объединяет молодежь всех возрастов и социальных статусов, не делая различий по стране исхода или тому, родился ребенок в стране или репатриировался буквально вчера.

Сегодня это особенно актуально, ведь за последние месяцы в Израиль прибыло более 25 000 новых репатриантов, и среди них много семей с детьми. Адаптивность и гибкость, конечно же, присущи детям, но новый язык, климат, непривычное окружение способны хоть кого выбить из колеи. Ребенок любого возраста, не справляясь с проблемами, может замкнуться в себе, что, к сожалению, может привести к довольно печальным последствиям.

Именно в такой ситуации особенно важна дополнительная помощь молодежных организаций Израиля. У них разные направленности и цели, но одна из основных их задач на сегодня – это помощь в адаптации и интеграции детей и подростков в местные реалии.

Движение затрагивает абсолютно все сферы жизни, учит ребенка ответственности, коммуникации с людьми и окружающим миром. Дети приобретают опыт лидерства и становятся наставниками для более младших воспитанников, учатся находить решения в неочевидных ситуациях, с которыми их неоднократно столкнет жизнь. Для совсем новых репатриантов есть возможность изучения иврита.

Важно отметить, что все активности – это не самодеятельность, мероприятия проводятся с разрешения и при поддержке Министерства образования и школ, в которых учатся ребята.

Что «а Ноар а-овед ве а-ломед» может предложить вашему ребенку?

Для учеников 4-8 классов: встречи 2 раза в неделю в городе проживания. Интересные и неформальные мероприятия включают в себя изучение иврита, образовательные экскурсии, знакомство с историей государства Израиль, вылазки на природу и многое другое!

Для учеников 9-12 классов: 2 занятия в неделю, одна встреча посвящена помощи в изучении иврита, а вторая в свободном формате – общение, дискуссии, игры и многое другое.

Приключение на Суккот – удивительный поход, сон под звездами, новые знакомства и впечатления, незабываемые воспоминания для вашего ребенка! Чтобы отправиться в поход, не обязательно быть участником движения, но это прекрасная возможность для ребенка познакомиться с ним и проникнуться по-настоящему израильской атмосферой.

Подумайте о будущем вашего ребенка уже сегодня, запишите его на программы «а-Ноар а-овед ве а-ломед».

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