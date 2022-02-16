Марафон Samsung Tel Aviv 2022 — как добежать до финиша и остаться здоровым и веселым

Первый марафон в Израиле прошел в 1934 году, стартовав на улице Бялик в Тель-Авиве, недалеко от тогдашнего здания муниципалитета. Мэр Меир Дизенгоф отдал команду на старт, и 7 спортсменов отправились в путь по полям Микве-Исраэль, Ришон ле-Циона, Нес-Ционы и обратно. А потом Тель-Авив ждал долгих 47 лет до следующего соревнования.

Из-за страшного хамсина в марте 1981 года лишь 79 из 352 стартовавших достигли финиша. Жители Тель-Авива стояли вдоль маршрута и лили на них воду из шлангов. С тех пор прошло немало лет, но важность подготовки и правильные медицинские советы не потеряли свою актуальность для тех, кто хочет достичь финиша, получить удовольствие и пользу от бега и не навредить своему здоровью.

Это равно важно как для участвующих в марафоне Samsung Tel Aviv 2022, так и для всех, кто просто любит заниматься бегом.

Важные советы, которые сделают ваше участие в марафоне безопасным, дает врач больничной кассы «Маккаби», специалист по внутренним болезням Натан Тимкин.

Перед тем как принять решение об участие в марафоне, необходимо проконсультироваться со своим семейным врачом, чтобы проверить отсутствие ограничений по здоровью. К примеру, избыточный вес является серьезным противопоказанием для длинных забегов, так как бег в такой ситуации может нанести ущерб позвоночнику, коленным и бедренным суставам. Для таких людей подходит лишь бег на короткие дистанции.

Необходимо трезво оценить свои силы в свете нагрузок, обычно получаемых при тренировках.

Подготовка должна проходить в условиях, аналогичных тем, которые будут в день соревнований. То, что вы смогли сделать на тренировке, вы сможете повторить и на соревнованиях (более или менее). Не пытайтесь побить свои рекорды в день марафона, если вам никогда не удавалось получить таких результатов на тренировках.

За одну-две недели до соревнований важно не перегружать организм. За неделю до соревнований следует тренироваться с уменьшенной нагрузкой, а за два дня до соревнований рекомендуется дать телу отдых и не заниматься ничем, кроме легкой растяжки.

В последние дни перед стартом возрастает важность правильного питания и питья, отдыха и сна, моральной готовности.

Если вы чувствуете себя не лучшим образом, вспомните, что главное – не марафон, а здоровье, и стоит взвесит целесообразность участия в забеге. Если самочувствие ухудшилось во время бега, следует остановиться, отдохнуть и решить, продолжать ли забег.

Серьезная физическая активность запрещена во время болезни и примерно неделю после неё, в том числе при лихорадке, гриппе и других инфекционных заболеваниях.

Очень важно правильно пить и есть во время бега, как вы практиковали на тренировках.

Необходима одежда, соответствующая погодным условиям в день забега.

Стоит записать свои личные данные маркером на обратной стороне номера на груди для использования их медицинским персоналом в случае чрезвычайной ситуации, и если вы не сможете отвечать на вопросы: ваше имя, номер удостоверения личности, телефон и имя человека, с которым можно связаться; медицинские данные (принимаемые лекарства, чувствительность к препаратам и т. д.).

Марафон Samsung Tel Aviv 2022 состоится в пятницу, 25 февраля. Регистрация на все маршруты проводится до 19 февраля по ссылке https://www.tlvmarathon.co.il .

Можно будет пробежать полный марафон — 42,195 км, полумарафон – 21 км, а также дистанции 10 и 5 км.

23 февраля в Гиват а-Мофаим в Ганей Иегошуа состоится мини-марафон для детей с ограниченными возможностями и их семей (500 метров и 1 км).

Samsung Tel Aviv 2022 станет первым израильским марафоном, который будет проводиться согласно официальным стандартам Всемирной ассоциации легкой атлетики, World Athletics, что ставит его в один ряд с ведущими марафонами в мире.

Samsung, который в девятый раз спонсирует Тель-авивский марафон, создает также специальный комплекс для семей и болельщиков бегунов — Samsung & Friends. Он будет расположен у старта марафона рядом с заправочной станцией Ганей Иегошуа и откроется в день марафона в 6:00, чтобы предложить своим гостям полезный смузи Galaxy, массаж, кофе и выпечку, локации для съемок, призы и другие сюрпризы. Попасть туда смогут владельцы устройств GALAXY.

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