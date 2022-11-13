Международный новогодний фестиваль на Мертвом море

Леонид Пташка и звезды мирового джаза, классики, фольклора «Carling Family», Сергей Стадлер, Яна Мирабель Эмпиранса Радригес, Денис Седов, Арик Давидов и другие приглашают вас встретить Новый 2023 год на Международном музыкальном фестивале в отелях Herods и Leonardo Club на Мертвом море.

С 29 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в престижных отелях Herods и Leonardo Club на Мертвом море состоится уникальный международный фестиваль при участии звезд мирового джаза, классики и фольклора.

Леонид Пташка, Яна Мирабель Эмпиранса Радригес, «Carling Family», Сергей Стадлер, Денис Седов, Арик Давидов и многие другие знаменитые музыканты создадут незабываемую атмосферу яркого Нового года.

Фестиваль, организованный компанией «Жемчужины музыки» и Леонидом Пташкой, успешно проходил в прошлом году при полном аншлаге. В этот раз организаторы решили расширить формат Фестиваля и ввести в программу не только знаменитых джазменов, но и классических музыкантов, исполнителей музыки мира, танцоров и различных музыкальных составов.

Новогодний музыкальный фестиваль будет проходить с 29 декабря 2022 года и до 1 января 2023 года, 4 дня и 3 ночи, в отелях Leonardo Club Hotel Dead Sea (по системе всё включено) и Herods Dead Sea – A Premium Collection (пятизвездочный отель – полупансион).

Новогодний фестиваль – это такие исполнители, как Уральский государственный симфонический оркестр и дирижер Арик Абдурахманов; трио Леонида Пташки; трубач Арик Давидов; выдающий скрипач Сергей Стадлер; Папуно Чурадзе – бельгийский певец, солист Льежской опер; бас Денис Седов — , солист Метрополитен опера (Нью-Йорк) и Ла Скала (Милан); Том Коэн – актриса, певица, солистка Израильской оперы; вокалистка Яна Мирабель Эсперанса Родригес, ансамбль «Caribbean Dream»; ансамбль Los Emigrantes; вокалисты Мозес Си и Рой Янг и грандиозное шоу «Carling Family».

«Carling Family» настолько любят в Израиле, что нельзя о них не написать подробно.

«Carling Family» — это веселый и виртуозный диксиленд из Швеции. «Carling Family» вновь приезжает в Израиль, вновь с их менестрельным балаганом с джазовой музыкой, степсом и даже цирком, обещая стопроцентно две вещи: хорошую красивую музыку и то, что скучно не будет.

Концерты «Carling Family» — это веселый круговорот событий, стремительный праздник, музыка, сливающая в яркий хоровод карусели джазового варьете. Кстати, творческое сотрудничество «Carling Family» и Леонида Пташки привело к еще одному неожиданному результату: Леонид Пташка выступит перед израильскими зрителями на сей раз не только как музыкант, но и как жонглер.

Основные инструменты диксиленда, образовавшегося на одном из ранних этапов традиционной джазовой музыки на стыке кантри-музыки, импровизации и блюза — это саксофоны, кларнеты, тромбоны, трубы и банджо. Кстати, банджо изобрели в Нью-Орлеане. Ходить с ним по улицам было удобно – не везти же за собой фортепьяно по булыжнику.

Но с тех пор, как диксиленд стал клубной музыкой, рояль является его неотъемлемой частью — так что без помощи Леонида Пташки «Carling Family» в Израиле не обойтись, как и без его страсти к импровизации. Ведь одна из главных черт диксиленда — это одновременная импровизация всех участников ансамбля — не по одному, а всех вместе с первой же ноты в традиционных ритмах джаза.

«Carling Family» — это пример возрождение диксиленда в Европе 21 века, это почти в чистом виде импровизация, несмотря на то, что все композиции выучены и исполнены сотни раз, а сам диксиленд в их исполнении – это отличный пример того, что этот жанр — второй после регтайма негритянский музыкальный стиль, который «украли» белые люди. Это и пример возрождение традиций, восстановления корней, основы архаичного джаза, и, одновременно – простая понятная музыка в авангардном звучании, стилизация «своей музыки» под новоорлеанскую традицию в русле «белых» диксилендов.

Семья Карлинг родом из Гетеборга в Швеции. Папа, мама и четверо их детей увлеклись джазом еще в 1983 году, хотя до этого исполняли и фолк и классику. Джаз принес им международное признание: с 1983 года они объездили с гастролями 17 стран мира; уже в 1984-м начали выступать на paдио и ТВ, как в Швеции, так и в других странах Европы, и в том же году записали свой первый виниловый диск «I Lost My Heart In Dixieland» – «Я потерял свое сердце в Диксиленде».

Руководитель и создатель ансамбля — отец семейства трубач Ханс Карлинг. В составе оркестра родители Ханс (труба) и Айна (банждо и гитара), а также их дети: сестры Герда (тромбон, аккордеон, саксофон) и Гунильд (тромбон, труба, вокал, флейта, арфа, волынка, саксофон, гобой, а еще она танцует степс), братья Макс (кларнет, саксофон, скрипка) и Ульф (барабаны встиле 20-х годов). Все дети — мультиинструменталисты — принимают участие в выступлениях семейного ансамбля с самого раннего возраста. Макс, кроме музыки, очень увлекается цирковым искусством и преподает его, а также руководит Шведским национальным музеем цирка.

Программа фестиваля на сайте pearl-music.co.il. Заказ билетов.

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки».

Автор текста: Маша Хинич.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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