Митинги, пожертвования, помощь с жильем и работой: как Эстония #standwithUkraine

26 февраля в Эстонии прошел самый масштабный митинг за последние 30 лет. Более 30 тысяч человек вышли на улицы в поддержку Украины. Учитывая, что население Эстонии – около 1 млн человек, митинг собрал 2% населения страны.

Живущие и работающие там эстонцы и украинцы объединились, чтобы поддержать Украину в войне против России. Ниже – эстонские инициативы в поддержку украинского населения и армии, количество которых постоянно обновляется.

Пожертвования

В Эстонии можно пожертвовать без налогообложения через «Красный крест» или Фонд содействия национальной обороне. Также заработал сайт, на котором можно узнать, как пожертвовать средства от физического лица и компании или где нужна помощь и как именно помочь.

В Эстонии для компаний обычно существуют ограничения на сумму пожертвований, освобождающих от налогообложения. Однако эти ограничения сняты для пожертвований в поддержку Украины. Парламент Эстонии 1 марта принял изменения в свои законы, чтобы отменить денежные ограничения эстонским компаниям, жертвующим средства благотворительным организациям в поддержку украинского народа. Это значит, что эстонские компании могут делать пожертвования и эти расходы не будут облагаться налогом.

Поддержка украинских е-резидентов

Более 5000 украинцев насчитывается среди сообществ е-резидентов Эстонии по всему миру. e-Residency (е-резидентство) – эстонская правительственная программа, позволяющая предпринимателям со всего мира получить электронную «прописку» бизнеса в Эстонии. То есть, е-резиденты могут открывать счета, искать партнеров и вести всю бухгалтерию онлайн.

С начала войны эстонская команда активнее работает над продвижением украинского бизнеса и призывает мировое сообщество поддерживать ряд предпринимателей из Украины, рассказывая их истории: Елены Иосифовой, директора по развитию бизнеса в Ender Turing; Ореста Зуба, путешественника и предпринимателя из Львова; Константина Клягина, СЭО и гендиректора компании по разработке программного обеспечения Redwerk; Александра Сторожука, СЕО и гендиректора PRNEWS.IO – онлайн-платформы по распространению спонсируемого новостного контента и других. Ведь украинцы – надежные партнеры, умеющие создавать инновационные и качественные продукты. Об этом мир должен помнить.

Также команда e-residency отмечает: украинцам и дальше доступны возможности получения электронного резидентства. Единственное, что ID-карты не будут выдаваться в посольстве в Киеве – список мест, где их можно получить здесь.

Проживание и работа в Эстонии

Украинцы, у которых истекает срок действия визы или разрешения на временное проживание, могут продолжать оставаться в Эстонии. Кроме того, украинцы без биометрического паспорта теперь могут въезжать в страну без визы. Эта опция доступна родителям, супругам и женщинам с детьми из Украины. Подробности о возможностях въезда и пребывания украинцев в Эстонии можно найти здесь.

Другая правительственная программа Work in Estonia начала кампанию, в ходе которой собирает и распространяет информацию о вакансиях в ИТ-секторе, которой могут воспользоваться украинцы.

Кроме того, правительство Эстонии запустило веб-страницу, на которой собирают информацию о последних актуальных событиях и новостях из официальных источников. МИД Эстонии регулярно призывает читать проверенные ресурсы и публикует их списки. Все, чтобы не распространять русских фейков и своевременно информировать эстонское и европейское общество о ходе войны. Список ресурсов и инициатив постоянно дополняется. Эстония #standwithUkraine

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