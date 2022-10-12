Можно ли влюбиться в Рахманинова?

Концерты пройдут под управлением дирижера Дана Эттингера и пианиста Алексея Володина под общим названием «Блеск фортепиано».

Накануне своих выступлений в Израиле Алексей Володин рассказывает в эксклюзивном интервью о Рахманинове, о жизни пианистов, об участии в международных конкурсах и о многом другом. Алексей Володин говорит очень быстро, очень чётко, очень интересно и очень ярко, вкладывая в минимум слов максимум смысла. Манера его речи напоминает манеру его игры: каждую услышанную от него фразу хочется развить, каждый сыгранный им музыкальный пассаж хочется прослушать вновь…

— Алексей! Добрый день. Рады вас приветствовать – пока по телефону, но с надеждой что вскоре мы увидим вас на сценах концертных залов нескольких городов Израиля, где вы последний раз были прошедшей зимой и должны были исполнять Первый концерт Рахманинова. Но тот концерт отменился из-за болезни дирижёра, из-за Covid 19…

Сейчас же вы будете играть Второй концерт Рахманинова. Чем объясняется изменение программы? Чем для вас лично характерны Первый и Второй концерты?

— Произведения Рахманинова включаются сейчас в репертуар практически всех оркестров в мире: в 2023 году отмечается 150-летие со дня рождения этого блистательного композитора. Программу нынешних гастролей определил сам оркестр Ришон ле-Циона, как и в декабре, когда я должен был играть Первый концерт Сергея Рахманинова. Честно говоря, я настолько люблю его музыку – и не только написанную для фортепиано, но и симфонические, вокальные и камерные произведения, практически все, что он написал, что с удовольствием исполняю все его сочинения. Рахманинов, действительно, мой любимый композитор; он продолжает вдохновлять меня и в музыке и в жизни. Его Концерт для фортепиано с оркестром № 3 — высшее достижение в жанре фортепианных концертов. Ну, а пока я исполню в Израиле его Второй концерт.

— И все -таки, кто ваши любимые композиторы, помимо Рахманинова?

— Они всегда остаются одними и теми же – Бах, Бетховен, Шуман, Шопен, Рахманинов, Малер, Шостакович. Из-за гениальной музыки, которую они писали, которая оказывает огромное эмоциональное воздействие на слушателя.

— 150-летию Рахманинова будет посвящён будущей весной Международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна. Что вы можете сказать об этом конкурсе и о конкурсной системе фортепианного мира в целом, учитывая то, что вы сами — лауреат десятков конкурсов. Конкурсы имеют какое-то значение для карьеры или игры музыканта? Насколько они влияют на формирование его карьеры, его личности?

— Конкурсы, безусловно, нужны. Музыканту необходима известность; нужно, чтобы про него узнали и конкурсы этому способствуют. Конкурс — это самая простая и самая прямая возможность показать себя, особенно тому пианисту, у которого пока что нет имени, и чтобы это имя получить как раз и нужно поехать на конкурс. Именно поэтому конкурсы и существует так долго, уже второе столетие. Пока что не нашли другого способа для того, чтобы молодой пианист громко заявил о себе. Конкурсы по сей день – это истоки музыкальной карьеры.

— Как вы заинтересовались музыкой? С чем это было связано? Кто были наставники и педагоги, оказавшие на вас влияние? Вы ведь начали учиться играть на фортепиано довольно поздно, в возрасте 8 лет?

— Мне просто очень хотелось играть на рояле. Я попросил маму купить мне пианино и мне его купили буквально на следующий день. А вот почему это произошло? Во времена моего детства серьёзная академическая музыка звучала везде — по телевидению, на радио, дома. Мне настолько нравилось то, что я слышал, что всегда хотелось самому попробовать это исполнить. Родители нашли мне первого педагога, которому я страшно благодарен. А затем я начал заниматься в вечерней музыкальной школе и мне пришлось догонять моих сверстников. Но получилось это у меня довольно легко и быстро. Возраст не все определяет, необходимы талант, способности, интерес, поддержка семьи. И, конечно, педагоги. Надо сказать, что мне часто задают вопрос о моих педагогах, и я хочу подчеркнуть, что все мои учителя были прекрасные и всем я очень благодарен. Я считаю это огромной удачей своей жизни, просто счастьем и очень важным фактором в моей карьере, особенно в начале творческого пути. Влияние педагогов огромное.

— У вас очень интенсивной график. Известно, что как-то вы участвовали в фортепианном марафоне, исполнив подряд 5 концертов Бетховена — это грандиозное событие. Вы играете по 100 концертов.. Как вы выдерживаете такую нагрузку – и физически, и ментально?

— Мне кажется, что мой график не столь интенсивен, каким он видится со стороны. Я стараюсь находить периоды просто для жизни, для своей частной жизни. Находить время жить, а не только давать концерты и выступать на сценах мира. У меня действительно довольно много концертов в течение года, но есть музыканты, которые дают гораздо больше концертов, выступают куда чаще. Мне всегда хотелось найти какой-то баланс: с одной стороны постоянно находиться на сцене, с другой стороны – не проводить годы в отелях и репетиционных залах. Такие безумные марафоны, как я играл в молодости – как упомянутый Бетховенский марафон или вечер всех концертов Прокофьева, я уже не хочу повторять. В какой-то момент мне это было интересно, но это время ушло. Кстати, сначала я принимал участие в подобных марафонов, где также участвовали и другие пианисты, например, когда каждый из участвующих пианистов играл по одному концерту Прокофьева. В моём репертуаре — все концерты Прокофьева и, конечно, я хотел испытать себя. Но сейчас мне интересны совсем другие вещи.

— Какие именно, если не секрет?

— Я бы это сформулировал это так: лучше меньше, но лучше… Это простой девиз, но некий спортивный азарт, желание постоянно пополнять каталог ушли. Марафоны были интересным экспериментом для проверки самого себя, но всё это уже позади. Ведь на самом деле, что объединяет концерты Прокофьева кроме названия, имени композитора и жанра?

— Вы говорили о времени для личной жизни. У вас есть какие-то хобби, увлечения, что-то ещё кроме музыки? Чем вы любите заниматься в свободное время?

— Мне очень повезло, потому что моё хобби — это тоже музыка. Музыка для меня — и профессия, и любимое занятие одновременно. Если я сам не занимаюсь, сидя за роялем, то я слушаю музыку различных жанров, иногда немного сочиняю и так далее. Рыбалкой или коллекционированием марок я совсем не увлекаюсь, пожалуй только в детстве собирал немного значки. Когда у меня появляется свободное время, я хожу в музеи и на выставке. Мы с женой – она тоже концертирующая пианистка – живем в Мадриде, в городе, где постоянно происходит что-то интересное.

— В Израиле также постоянно происходит что-то интересное. Вы уже не впервые приезжаете к нам в страну. Как вам наша публика?

— Я приезжаю в третий раз, выступал у вас с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, давал реситали. У вас замечательная публика, с нетерпением жду встречи с ней — люди приходят на концерты слушать музыку! Что ещё нужно музыканту? Я мало что повидал в Израиле — только знаковые места в Иерусалиме и Тель-Авиве. Хотелось бы ухитриться приехать так чтобы у меня было несколько свободных дней, но моя профессия предполагает плотный график, пока это не получается…

— Мы ждём вас с концертами и желаем вам успешных гастролей и еще и свободного времени!

С Алексеем Володиным беседовали Маша Хинич и София Нимельштейн.

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Алексей Володин — эксклюзивный артист Steinway&Sons — один из самых талантливых представителей среднего поколения русской фортепианной школы, обладающий ярко выраженной индивидуальностью, оригинальным исполнительским почерком и исключительным техническим мастерством.

«Алексей Володин — один из самых ярких пианистов молодого поколения. Неограниченные виртуозные возможности, музыкальность, увлеченность, целеустремленность — вот основные качества, которые уже сегодня делают выступления Володина заметным как для любителей музыки, так и для профессионалов», — так писала Элисо Вирсаладзе о своем ученике.

Алексей Володин родился в Ленинграде. Учился у Ирины Чаклиной, Татьяны Зеликман и Элисо Вирсаладзе, по классу которой окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. В 2001 он продолжил образование в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). Международная карьера музыканта начала стремительно развиваться после победы на Международном конкурсе пианистов им. Г.Анды в Цюрихе в 2003 году.

Пианист регулярно выступает на самых известных концертных площадках мира, в числе которых Концертгебау (Амстердам), Тонхалле (Цюрих), Линкольн-центр (Нью-Йорк), Театр Елисейских полей (Париж), Барселонский Дворец музыки, Берлинская филармония, Альте-опер (Франкфурт), Геркулес-зал и культурный центр Гаштайг (Мюнхен), Концертхаус (Вена), Ла Скала и Зал Верди (Милан), Сиднейская опера (Австралия), Сантори-холл (Токио) и другие.

Алексей Володин – участник десятков международных фестивалей и лауреат уже едва ли не сотни международных конкурсов, он — постоянный приглашенный солист в Монпелье во Франции. Сотрудничает со всеми значительными оркестрами мира и выступает с дирижерами первой величины, Алексей Володин выступает со многими прославленными оркестрами, среди которых Нью-Йоркский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, Лейпцигский оркестр Гевандхауз, Филармонический оркестр Ла Скала, Симфонический оркестр Японского радио и телевидения (NHK), оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Оркестр Романской Швейцарии, Цюрихский оркестр Тонхалле и Национальный оркестр Франции. Он выступал под управлением таких выдающихся дирижеров, как В. Федосеев, В. Синайский, М. Плетнев, В. Гергиев, Л. Маазель и другие.

Пианист был участником самых престижных фестивалей мира, в числе которых Фестиваль Радио Франции и фестиваль в Ла Рок Д’ Антерон (Франция), фестивали в Вербье и Люцерне (Швейцария), Фортепианный фестиваль в Руре (Германия), фестиваль «Звезды белых ночей» (Санкт-Петербург) и Московский Пасхальный фестиваль. В его репертуаре – произведения разных эпох: от Бетховена и Брамса до Чайковского и Рахманинова и от Прокофьева и Скрябина до Гершвина, Щедрина и Метнера, всего — более 50 фортепианных концертов.

Алексей Володин записал несколько компакт-дисков с произведениями Бетховена, Шумана, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Равеля, Прокофьева, Скрябина, которые выпустили в свет фирмы Intersoft Media (Россия), Live Classics (Германия), ABC Classics (Австралия) и Challenge Classics (Нидерланды). Диск с сочинениями Фредерика Шопена был удостоен награды Choc de Classica и «пяти звезд» от журнала Diapason. Пианист также осуществил запись произведений Рахманинова в 2013 году.

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Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижер — Дан Эттингер

Алексей Володин — фортепиано

Йонит Шакед-Голан — меццо-сопрано

В программе:

Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»

Сергей Рахманинов — Концерт для фортепиано № 2 (c-moll ор. 18)

Зив Кожокару — Песни о жизни детей (мировая премьера)

17 октября 2022 года, понедельник, 20:30

Тель-Авив, Оперный театр — Центр исполнительских искусств

18 октября, вторник, 20:30

Ришон ле-Цион, «Гейхал ха-Тарбут» — Зал культуры имени Меира Ницана

20 октября 2022 года, четверг, 20:00

Реховот, «Бейт-ха-Ам – Гейхал ха-Тарбут»

22 октября, суббота, 20:30

Ришон ле-Цион, «Гейхал ха-Тарбут» — Зал культуры имени Меира Ницана

Билеты в «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/72553