Мы стали сестрами

Человек способен годами заниматься тем, что ему абсолютно не по душе, даже когда судьба то и дело подсказывает свернуть с данного направления. А порой не только судьба, но и наше тело явно сигнализирует: пора что-то менять! Последствия такой «глухоты» к самому себе бывают разными, иногда даже трагическими. К счастью, Гали Абрамович сумела услышать себя вовремя и круто поменять свою жизнь – найти новую любовь, приобрести новую профессию и пережить необычную операцию.

Она прошла процедуру пересадки почки, и после такого знаменательного события между ней и ее донором завязалась прекрасная дружба. «Мы стали сестрами!» — заявляет Гали.

Сейчас Гали 49 лет, она мать четырех прекрасных дочерей и владелица студии Gali Another Design. Женщина рассказала корреспонденту Ynet свою историю:

«Я родилась в Петах-Тикве и была младшей из трех детей. Свою маму я почти не помню, она болела со дня моего рождения. Когда мне исполнилось 8, она умерла из-за заболевания почек. От наследственности никуда не деться: я и моя сестра имеем аналогичные проблемы. Сначала они начались у сестры, мы боролись в течение 10 лет, и в конце концов она получила необходимый ей орган. На ее пути встречались разные люди, не только с благими намерениями. Был один мошенник, мужчина, который представился агентом фирмы по поиску доноров, а потом взял деньги и сбежал.

Спустя годы трудностей сестра смогла получить долгожданную почку и выздоровела. А когда мне исполнилось 18 лет, проблемы со здоровьем начались и у меня, но я не отчаялась и не позволила болезни контролировать мою жизнь!

Я вышла замуж и прожила 24 года с потрясающим мужчиной, мы очень любили друг друга, но наша жизнь была настолько тяжелой, в том числе и в материальном плане, что расставание было неизбежным. Несмотря на рекомендации врачей не беременеть, я все-таки родила четырех дочерей.

Жизнь снова и снова бросала мне вызов, но благодаря моему неиссякаемому оптимизму мне удалось выстоять! Например, когда моя 4-месячная дочь Мааян захлебнулась в ванне и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи даже успели зафиксировать клиническую смерть, я не теряла надежды, молилась и случилось чудо – моя дочь вернулась с того света!

С первым мужем мы вели совместный бизнес и все свои силы вкладывали в его развитие. Муж привозил текстильные товары из-за границы, а я продавала их на рынке. Это сумасшедший физический труд, я работала круглосуточно – в 4 утра уже разгружала грузовик, весь день торговала на улице в любую погоду, а вечером опять же собственноручно грузила все обратно, и так каждый день.

Я мечтала бросить эту изнурительную работу, но страх оказаться в финансовой яме не позволял сделать этого. Я никогда не стыдилась своей работы на рынке, но в конце конец у меня начали отказывать почки, и я просто физически не могла продолжать. «Однажды я повредила ногу, упав с велосипеда, и тогда я сказала себе: «Хорошо, Господи, я услышала тебя, теперь я понимаю, что так дальше продолжать нельзя». Пришло понимание, что необходимо менять профессию. Мой выбор пал на дизайн интерьера и, преимущественно, пошив штор.

Сейчас я довольно успешна в этой сфере, такая работа намного легче и приятней. Пришло осознание того, какую странную жизнь я вела на протяжении двадцати лет, — не могла сходить выпить кофе с друзьями, потому что все силы были брошены на зарабатывание денег, все остальное считалось пустой тратой времени. Отсутствие общего дела отдалило нас с супругом, и последовал развод.

Со своим нынешним партнером Йоавом я познакомилась 4 года назад на сайте знакомств. На фотографиях он выглядел очень активным – альпинизм, езда на велосипеде, я заинтересовалась им. Он был полной противоположностью моего бывшего мужа, и это оказалось именно тем, в чем я остро нуждалась. Как-то мы с дочерью одновременно сломали ноги, и тогда Йоав переехал к нам ухаживать за нами да так и остался жить.

К январю этого года состояние моей почки ухудшилось, врачи сообщили, что мне необходима пересадка. В Израиле сотни людей годами ждут подходящего органа, а мне его нашли всего за 2 недели! Как это возможно? Меня внесли в список всего 2 недели назад, и необходимый орган уже нашелся, а моя сестра ждала 3 года! Когда мне позвонили сообщить о том, что почка найдена, я была дома у клиентов. Услышав такое известие, я начала рыдать, и клиенты вместе со мной.

Мой донор-альтруист – Алона Давидай, израильтянка из Сиэтла. Она пыталась пожертвовать почку незнакомым людям четыре раза, однако, видимо, ждала меня. Первая ее попытка сорвалась прямо перед операцией – оказалось, что стать донором может сестра нуждающегося. Второй раз она чуть не отдала почку человеку, который ждал 4 года, но Алона узнала, что он курит и испугалась, ведь в этом случае орган может быть отвергнут организмом, и ее вклад будет потрачен впустую.

Алоне казалось важным познакомиться со мной до пересадки. Я была абсолютно не готова к этой встрече, лежала в палате, погруженная в свои мысли, и тут внезапно вошли 3 женщины, одна из них представила Алону. «Это твой донор», — сказала она, и у меня тут же брызнули слезы из глаз, Алона была для меня словно ангел с небес. Мы обнялись, и это наполнило меня энергией.

Сейчас я счастлива, как никогда, я буквально парю, все ненужное, лишнее ушло — мне остается только наслаждаться этой жизнью. Скоро я отпраздную свое 50-летие, куплю трейлер и отправлюсь путешествовать по миру!»

В нашей стране очень распространены пожертвования почки при жизни, причем не только родственниками больных, но и донорами-альтруистами. Это люди, которые хотят подарить жизнь, просто сделать так, чтобы в мире стало меньше боли и больше радости. Желающие стать донорами-альтруистами могут обратиться в Национальный центр трансплантологии, пройти проверки и комиссии и совершить этот благородный поступок.

Кроме того, в Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке

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