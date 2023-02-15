Мы в ответе за тех, кого полюбили…

Любовь – это большое и глубокое чувство. Но отношения влюбленных подразумевают не только совместный досуг, а затем быт, но и ответственность друг за друга, которую мы добровольно берем на себя. И порой взаимная ответственность становится совсем непростым делом, побуждая людей совершать подвиги, как фигурально, так и буквально. Именно такие большие и не само собой разумеющиеся поступки совершили герои двух следующих историй.

«Тебе страшно? Но он твердо сказал: нет»

Ольга Башкова репатриировалась в Израиль из Комсомольска-на-Амуре. Еще в России в 2007 году у неё диагностировали гломерулонефрит – тяжелое заболевание почек. В 2009-м Ольга с семьей переехала в Израиль, а в 2016 году ее состояние резко ухудшилось, стал быстро подниматься креатинин, и израильские врачи сообщили ей новый диагноз: острая почечная недостаточность. Ольгу начали готовить к процедурам гемодиализа, однако врач тогда же предупредил, что наилучшим выходом в ее ситуации является трансплантация почки. И муж Ольги, Сергей, сразу же предложил ей свою.

Вот что Ольга рассказывает об этом:

«Мы ездили на процедуры в больницу вместе с мужем. Когда я видела несчастных людей на диализе я плакала. А муж, увидев это, сказал: нет, ты диализ делать не будешь. Он принял решение сразу и без колебаний. А мне было очень страшно. Я пыталась его отговорить, мне было очень его жалко. Даже уже в больнице перед самой операцией я спрашивала: может быть, отменим? Тебе страшно? Но он твердо сказал: нет. У него никогда не было никаких сомнений.

Весь подготовительный период занял примерно год. Мужу необходимо было сделать множество проверок, но в результате нам сообщили, что он подходит. Сергей оказался «универсальным донором» (по группе крови), и в какой-то момент нам рассказали об одном парне – репатрианте из Франции, у которого отказала пересаженная раньше почка. Здесь в Израиле нашелся донор-альтруист, готовый пожертвовать ему свой орган, но они не совпадали по медицинским параметрам. Зато почка этого донора подошла мне. А почку Сергея пересадили «французу». Так что в один день провели сразу четыре операции, две пересадки. Это называется «перекрестная трансплантация.

Мне очень сложно описать, что чувствует человек, получивший вторую жизнь в подарок. Мне хочется летать! Я не ощущаю себя полностью здоровой, поскольку продолжаю получать довольно тяжелое лечение, но это невозможно сравнить с тем, что я пережила. Даже когда ты просто видишь свои ноги без жутких отеков, преследовавших тебя последние 15 лет, это уже чудо!»

«Было абсолютно естественно, что я сделаю это. Ведь он отец моих детей».

В здоровых и зрелых отношениях царят равенство, доверие, взаимоуважение и готовность прийти на помощь в сложных ситуациях. В таких отношениях, даже если любовь ушла, что, конечно, случается, уважение и чувство ответственности за благополучие экс-партнера способны сподвигнуть человека на огромную жертву и очень благородный поступок. Так случилось с Адель Адри, 41-летней жительницей Рош Пины: она пожертвовала почку своему экс-супругу Авишаю.

«Мы познакомились, когда мне было 24, а ему 29. Авишай не стал ничего скрывать и почти сразу же рассказал, что перенес трансплантацию почки, донором была его мама. Меня это никак не оттолкнуло и не напугало. Мы поженились, я родила ребенка. Когда я была беременна вторым сыном, Авишай вновь перенес трансплантацию, на этот раз донором стал его отец. 7 лет назад мы развелись, но вместе воспитываем детей, они под совместной опекой.

11 лет у Авишая все было в порядке с почками, но полгода назад начались проблемы. Несколько месяцев назад он заразился коронавирусом. Это сильно подкосило его здоровье, состояние ухудшалось. Он постоянно нуждался в диализе, а затем вопрос о пересадке встал очень остро. Как только я узнала об этом, я связалась с его мамой и сказала, что все еще готова помочь.

Супруг был очень благодарен, но в то же время сильно волновался из-за наших детей. Я не колебалась ни секунды. Решение было принято давно. Он отец моих детей и притом хороший отец. Он нужен моим детям. Я считаю, что даже после развода дети на первом месте.

Анат, координатор отделения трансплантологии больницы Бейлинсон, позвонила мне, чтобы рассказать об одном молодом человеке. Он ждет трансплантации уже четыре года, и моя почка подходит ему так, как если бы я была его родной сестрой. А если я соглашусь на пересадку, Авишаю смогут найти донора, почка которого подойдет ему не меньше моей. Это было для меня большим стрессом. Осознавать, что от меня зависит судьба двух людей… Я посоветовалась с Авишаем, обсудила все и, наконец, решилась. Перекрестная трансплантация состоялась.

В то время как Авишаю пересаживали почку от донора-альтруиста, врача больницы «Сорока» Авраама Абрамски, тот молодой человек получил мой орган. С каждым днем я все больше радуюсь этому поступку и очень им горжусь. Потому что считаю: если человеку дано что-то хорошее, он должен поделиться этим с другими».

В нашей стране очень распространены пожертвования почки при жизни, причем не только родственниками больных, но и донорами-альтруистами. Это люди, которые хотят подарить жизнь, просто сделать так, чтобы в мире стало меньше боли и больше радости. Желающие стать донорами-альтруистами могут обратиться в Национальный центр трансплантологии, пройти проверки и комиссии и совершить этот благородный поступок.

Кроме того, В Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3UcUb1A

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.