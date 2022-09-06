Мюнхен в памяти, кино и документах

6 сентября 2022 года исполнится 50 лет со дня расправы над израильскими спортсменами на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Хотя «Моссад» разыскал и уничтожил всех членов организации «Черный сентябрь», причастных к теракту, события в га Олимпиаде Мюнхене-72 остаются открытой раной для семей погибших и всей нашей страны. Лишь недавно власти Германии согласились в конце концов принести официальные извинения и создать совместно с Израилем комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.

В день годовщины трагедии, во вторник, 6 сентября компания НОТ начнет показывать новый 6-серийный немецко-израильский драматический сериал «Мюнхен. На грани войны», созданный израильской сценаристкой Михаль Авирам («Фауда»), немецким сценаристом Мартином Бенки («Берлин, Александерплац») и обладателем премии «Эмми» режиссером Филиппом Кадельбахом («Мы, дети станции Зоо»).

Сериал рассказывает о товарищеском матче между израильской и немецкой футбольными командами, который должен состояться в Мюнхене. в годовщину теракта 1972 года, то есть, буквально в эти дни. Но накануне игры агент «Моссада» Орен Саймон, живущий в Берлине, перехватывает сообщение о планирующемся нападении на израильскую команду. Немецкие власти немедленно извещают об угрозе, и между представителями спецслужб Германии и Израиля, пытающимися предотвратить повторение истории, завязывается борьба, которая перекликается с событиями полувековой давности.

В сериале снимались замечательные израильские актеры Довале Гликман («Штисель»), Игаль Наор («Мюнхен», «Осло»), Йосеф Свейд («Неортодоксальная»), Омер Перельман («Шабабники»), звезда театров «Гешер» и «Габима» Евгения Додина.

Смотрите мини-сериал «Мюнхен. На грани войны» со вторника, 6 сентября, в 22:00 только в ХОТ на канале НОТ НВО (номер 4 на пульте).

А начиная с 7 сентября телеканал НОТ8 покажет 3-серийный документально-драматический фильм «Мюнхен 72», который поминутно описывает события 5 сентября 1972 года. День, который начался с того, что палестинские террористы ворвались в Олимпийскую деревню и похитили членов израильской олимпийской делегации, а закончился неудачной спасательной операцией и гибелью 11 израильских спортсменов.

Документальные кадры и воспоминания участников событий – членов мюнхенской делегации, наблюдавших за переговорами, которые немцы вели с похитителями, пилота вертолета, доставившего спортсменов на военный аэродром, главы «Моссада» Цви Замира и других, сочетаются в этом фильме с художественными реконструкциями. Роль Голды Меир в драматических сценах сыграла актриса Анат Ваксман, а роль министра обороны Моше Даяна исполнил Ури Пеппер. Сериал был спродюсирован SIPUR, HOT8 и продюсерской компанией Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит, режиссеры — Роман Шумун и Шани Хазиза.

Смотрите премьеру документального фильма «Мюнхен 72» с 7 сентября по средам в 21:15 на канале НОТ8. Оба сериала также можно найти в видеотеке HOT VOD.ХОТ: наслаждайтесь каждым мгновением!