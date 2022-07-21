Надежный, долговечный и производительный: Познакомьтесь с новым Galaxy XCover6 Pro

Корпоративный Galaxy XCover6 Pro с расширенными функциями производительности, более быстрым процессором и подключением к сети 5G и Wi-Fi 6Е, предназначен для всех видов бизнеса.

Компания Samsung Electronics анонсировала новый Galaxy XCover6 Pro. Данный смартфон специально разработан для выполнения сложных корпоративных задач, достаточно мощный, чтобы отвечать всем современным требованиям бизнеса. XCover6 Pro обеспечивает повышенную работоспособность при высокой производительности, всестороннюю безопасность и увеличенное время работы, помогая сотрудникам продуктивно работать, независимо от того, находятся ли они в офисе или дома.

«Распространение мобильных технологий на рабочем месте означает, что бизнес больше не ограничивается офисом, и компании должны развиваться, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимся миром», — сказал Кей Си Чой, исполнительный вице-президент в Samsung Electronics.

«Мы создали серию Galaxy XCover Pro, чтобы предоставить компаниям мобильные устройства, достаточно мощные, чтобы выдерживать суровые условия ведения бизнеса».

Galaxy XCover6 Pro — это прорыв в области повышенной производительности. Он оснащен усовершенствованным 6-нанометровым процессором, обеспечивающим повышенную скорость, что сокращает рабочее время и помогает сотрудникам выполнять больший объем задач. А благодаря дополнительной карте microSD XCover6 Pro предлагает расширяемое хранилище, что означает — никаких компромиссов в работе, которую вы выполняете. Это также первое устройство в серии XCover, поддерживающее сеть 5G, что позволяет работать из любого места, где можно найти сигнал. А благодаря поддержке диапазона 6 ГГц в Wi-Fi 6E XCover6 Pro может сделать совместную работу с коллегами проще и эффективнее, чем когда-либо прежде.

Сегодня работа может происходить где угодно, поэтому сотрудникам нужно быстрое и надежное устройство. С Galaxy XCover6 Pro пользователи могут продлить срок службы аккумулятора, поскольку его можно заменить на новый, когда старый разряжается. А благодаря возможности POGO charging несколько пользователей могут одновременно заряжать свое устройство для непрерывной работы.

Для работников, которые работают как в офисе, так и удаленно, Galaxy XCover6 Pro оснащен технологией Samsung DeX. Она позволяет пользователям подключать свое устройство к внешнему дисплею, клавиатуре и мыши и работать как с обычным ПК. Сотрудники также могут использовать свой XCover6 Pro для фотографирования и заметок на ходу, а затем беспрепятственно получать доступ к полученной информации для создания отчетов, как только они вернутся за свой рабочий стол — и все это с помощью одного устройства.

Сильный и оптимизированный для сложных условий работы Galaxy XCover6 Pro спроектирован так, чтобы выдерживать экстремальные условия работы, что делает его идеальным для любой бизнес функции. Благодаря прочной конструкции, сертифицированной по стандарту MIL-STD-810H8, классу защиты IP689 и стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+, он выдерживает суровые погодные условия, падения и другие опасности, которые могут возникнуть во время работы. Кроме того, при работе в перчатках или работы с устройством во время дождя, можно изменить чувствительность экрана, что расширит возможности использования устройства.

Galaxy XCover6 Pro рассчитан на длительный срок службы, поэтому он может принести максимальную пользу бизнесу при минимальном влиянии на окружающую среду. Его надежная конструкция, включающая переработанный пластик и сменную батарею, позволяет ему обеспечивать максимальную производительность на протяжении всего его длительного жизненного цикла.

Хотя Galaxy XCover6 Pro является одним из самых прочных доступных смартфонов, он также является одним из наименее громоздких. Его прочность сочетается со стильным, гладким дизайном, который чаще встречается на потребительских устройствах, что делает его более тонким и эргономичным, чем традиционные корпоративные смартфоны. Толщина Cover6 Pro составляет менее десяти миллиметров, и он оснащен динамичным 6,6-дюймовым полноэкранным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Разработан для современных потребностей мобильного бизнеса Galaxy XCover6 Pro был разработан для того, чтобы помочь бизнесу расти, благодаря постоянному развитию мобильных технологий. Он защищен ведущим комплексным решением Samsung для обеспечения безопасности мобильных устройств Samsung Knox, которое обеспечивает многоуровневую защиту. Платформа работает как хранилище с аппаратной защитой, полностью интегрированное с программным обеспечением для гарантированной комплексной защиты в режиме реального времени от постоянных угроз, с которыми сталкивается современный бизнес.

Samsung One UI также обеспечивает дополнительный уровень защиты, предоставляя системным администраторам и пользователям простой контроль над своими устройствами с помощью интуитивно понятного интерфейса, включая ясные варианты совместного использования и защиты. Администраторы могут удаленно управлять устройством, чтобы гарантировать безопасность и отсутствие несанкционированного доступа к нему. Биометрическая поддержка распознавания лиц и отпечатков пальцев, в свою очередь гарантирует, что только настоящий пользователь может получить доступ к устройству.

Galaxy XCover6 Pro может быть адаптирован под любой бизнес. Он включает в себя две программируемые клавиши, которые можно настроить для выполнения определенных функций в зависимости от целей и задач бизнеса. Пользователи также могут использовать устройство в качестве сканера корпоративных штрих-кодов с помощью Knox Capture или в качестве портативной рации с помощью функции push-to-talk, которая теперь оснащена более громким динамиком. И поскольку каждая задача требует разных решений, XCover6 Pro поставляется с широким спектром аксессуаров Samsung и партнеров, таких как Smart Case, зарядные устройства POGO / multi-device /battery pack, подставки для зарядки, зажимы для ремня и гарнитуры PTT.

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