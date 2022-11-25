Не пропустите документальный фильм о легендарной израильской актрисе Ронит Элькабец

Его стоит посмотреть всем, а особенно тем, кто любит рассуждать о провинциальности и примитивности израильской культуры и израильского кинематографа. Это поможет посмотреть на них иначе, не с призрачных высот «великой культуры», и многое для себя открыть и понять.

Ронит Элькабец (1964–2016) была израильской и международной иконой стиля, актрисой, сценаристом и режиссером, а также общественным активистом, борцом за права женщин, особенно восточного происхождения, а также музой для многих художников. В своем творчестве она объединила центр и периферию, моду и искусство, Беэр-Шеву, Кирьят-Ям и Тель-Авив, Могадор, Париж, Израиль и весь мир, создавая образы, запечатлевшиеся в общественном и культурном сознании.

Элькабец родилась в 1964 году в Беэр-Шеве в семье репатриантов из Марокко, она была первой из четырёх детей и единственной дочерью. Еще в детстве, в семье, она кроме иврита выучила арабский и французский языки. Благодаря яркой внешности— у Ронит были белоснежная кожа и блестящие чёрные волосы — ей прочили карьеру модели. По окончании срочной службы в ЦАХАЛе девушка собиралась поступать в ведущую местную школу модного дизайна, но в это время её пригласили на пробы — как она поначалу считала, для рекламного ролика. Оказалось, однако, что это пробы художественного фильма, и в итоге в 1990 году на экраны вышла первая картина с участием Элькабец — «Предназначенный», где она сыграла современную ведьму, способную зажигать огонь силой воли.

Ронит снималась в израильских и французских лентах, трижды завоёвывала премию «Офир» за лучшее исполнение женской роли, была лауреатом Международного кинофестиваля в Салониках и Иерусалимского международного кинофестиваля (как актриса), кинофестивалей в Иерусалиме, Анкаре, Осло, Чикаго (как сценарист и режиссёр). В марте 2014 года Элькабец была произведена в кавалеры французского Ордена Почётного легиона. В 2008 году обозреватель газеты New York Times назвал её «израильской Мерил Стрип», а позже в этой же газете её сравнивали с Марией Каллас и Анной Маньяни; во Франции её рассматривали как преемницу Фанни Ардан, а французская газета Le Monde после выхода на экраны фильма «Семь дней» сравнивала её напряжённую, шокирующую зрителя игру с игрой Джины Роулендс в «Женщине под влиянием».

«Je t’aime Ронит Элькабец» — фильм-эссе об одной из граней этой величайшей фигуры израильского кинематографа. В нем говорится о том, как важно человеку, а в особенности женщине, найти свой стиль. О политической сущности моды, ее способности формировать реальность и преобразовывать ее. О том, как всего лишь один предмет одежды может рассказать коллективную историю порабощенных, угнетенных и подавленных в нетрадиционной, новаторской и изысканной манере. Это история о силе кино, одежды и незабываемой женщины, которая отстаивала и воплощала собой глубочайшее человеческое стремление к свободе и независимости.

Смотрите новый документальный фильм «Je t’aime Ронит Элькабец» в воскресенье, 27 ноября в 21:15 на канале НОТ8, а также в любое время – в видеотеке HOT VOD.

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