НОТ в 2022 году: более 1 млрд инвестиций в инфраструктуру, больше 50 новых сериалов и HOT ONE

В воскресенье 27 февраля компания НОТ представила свои планы на 2022 год по развитию технологических инноваций и производству телевизионных новинок. Более одного миллиарда шекелей компания инвестирует в развертывание инфраструктуры и около 130 миллионов шек. вложит в создание более чем 50 новых сериалов, документальных фильмов, реалити-шоу и детских телепрограмм.

На пресс-конференции, в которой приняли участие не только руководители компании, но и министр связи Йоаз Гендель, были представлены следующие проекты:

— HOT ONE – новый «центр дома», передовое мультимедиа устройство, внедрение которого начнется в 2022 году;

— специальное приложение для Apple TV, которое присоединится к уже действующим в НОТ платформам (AndroidTV, Samsung, Hisense и LG), появится во втором квартале 2022 г.;

— модернизация интерфейса VOD для миллиона декодеров уже в марте; экран личных профилей и индивидуальные рекомендации в зависимости от настроения зрителя;

— Deep link – шлюз, открывающий клиентам доступ не только к контенту НОТ, но и к международной телепродукции всех стриминговых сервисов, существующих в Израиле; сервис включает расширенный и пресонализированный механизм рекомендаций;

— миллионные инвестиции в сотрудничество и технологические разработки для создания контента и зрительского опыта нового уровня в метавселенной;

— новый сезон сериала «Империя Загури», реалити-шоу «Семейство Рафаэли» и другие премьеры.

Генеральный директор HOT Таль Гранот-Гольдштейн сказала: «Инвестиции HOT позволяют нам быть компанией, которая обеспечивает разнообразный пользовательский опыт высочайшего качества с помощью наиболее передовых коммуникационных услуг в Израиле. Инновационные разработки, которые мы представим в этом году, превратят экран телевизора в домашний коммуникационный центр, способный удовлетворить все потребности клиентов в домашнем и внешнем контенте и в связи. В этом году мы продолжим масштабные инвестиции в развертывание инфраструктуры, подключим к оптоволокну 1,1 млн домохозяйств и продолжим лидировать в сфере телевизионного контента».

В настоящий момент прокладка оптоволоконной инфраструктуры HOT через IBC охватывает 35% домохозяйств, а к концу года распространится на 1,1 млн домохозяйств в более чем 70 городах Израиля. К 2025 году компания планирует оборудовать оптоволокном всю территорию страны. Кроме того, HOT Mobile ведет широкомасштабное развертывание сети 5G в Израиле с покрытием около 35%. К концу 2025 года около 70% клиентов этой сотовой компании будут иметь доступ к сети нового поколения.

Передовое мультимедийное устройство HOT ONE, которое HOT разрабатывает совместно с SAGEMCOM, превратит экран телевизора в домашний коммуникационный центр с помощью множества инноваций. Среди них – расширенный и персонализированный пользовательский интерфейс, личный помощник, функция видеозвонков, сетевые игры, управление умным домом, заказ еды, покупки, прослушивание музыки и многое другое. Благодаря сотрудничеству с одной из ведущих саундкомпаний мира HOT ONE обеспечит отличное качество звука, которое до сих пор могли предложить только крупнейшие вещательные компании мира, а теперь им станет обладать и оригинальная телепродукция НОТ. Устройство будет поддерживать HDR, Google Assistant, Wi-Fi 6, включать встроенные микрофоны и высококачественные динамики, воспроизводящие качество Dolby ATMOS.

Надав Ханин, вице-президент HOT по контенту и инновациям, представил израильские сериалы, которые выйдут в этом году, включая новые постановки и продолжения популярных теледрам. А также рассказал, что в прошлом году НОТ продала за рубеж 10 своих сериалов. «Теряя Элис» с Айелет Зорер в главной роли купил Apple TV. Телехиты «Малькот» с певицей Ритой, «Автономии» с Аси Коэном, «Нормальный», «Чокнутая» приобрела компания HBO Max LATM (Латинская Америка). «Эйфория» Рона Лешема и Дафны Левин была продана HBO и стала самым популярным сериалом в истории HBO Max. А многосерийный фильм «Девушка из Осло», снятый совместно с Netflix, достиг феноменального успеха и занял 4 место в рейтинге наиболее просматриваемых сериалов этой компании.

HOT также обнародовала рейтинг самых популярных сериалов за 2021 год, который подтверждает, что израильские зрители предпочитают отечественные фильмы зарубежным: все десять сериалов в списке были сняты в Израиле. А лидером просмотра в минувшем году стал второй сезон «Шабников», его рейтинг составил 48%.

ХОТ — наслаждайтесь каждым мгновением!

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