Новое оригинальное шоу «Опера и джаз» в Израильской опере

Израильская опера представляет новое шоу Opera & Jazz, объединяющее любимые оперные арии с миром джаза, с его захватывающими ритмами.

В шоу принимают участие известнейший израильский джазовый пианист и композитор Гай Минтус и четыре солистки оперы — Таль Ганор, Гони Кнаани, Даниэла Скорка и Анат Чарны, к которым присоединятся Эран Хареди (бас) и Йонатан Розен (ударные).

Концерт под художественным руководством Гая Минтуса пройдет во вторник, 2 августа 2022 года, в 21:00 в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве. Режиссер представления — Ширит Ли Вайс.

Гай Минтус придает удивительную джазовую окраску самым известным оперным ариям. Для программы Opera & Jazz он выбрал: арию Памины из «Волшебной флейты» и Керубино из «Женитьбы Фигаро» Моцарта, арию Розины из «Севильского цирюльника» Россини, арию Мюзетты из «Богемы» Джакомо Пуччини, знаменитую «Сегидилью» — арию Кармен из оперы Бизе и прощальную арию Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Перселла . В концерте также прозвучит и женский джазовый вариант арии La Donna è Mobile из «Риголетто» Верди!

На творчество Гая Минтуса повлияли многие музыкальные культуры – от арабского макама до классической западной музыки, от еврейской мелодики до фламенко, грува и хард-бопа. Минтус — пианист-виртуоз, плодовитый композитор и харизматичный исполнитель. Он — лауреат премии Леонарда Бернстайна и премии «Молодой джазовый композитор» Американской ассоциации композиторов ASCAP. На протяжении своей карьеры Гай Минтус выступал с такими музыкантами, обладателями «Грэмми», как Джон Хендрикс, Артуро О’Рейли и Джимми Кобб.

Сотрудничество Минтуса с Израильской Оперой началось в период коронавируса в рамках онлайн видео проекта, для которого на оперной сцене в Тель-Авиве были отсняты специальные клипы известных оперных арий в джазовых аранжировках. Успех проекта и теплые отклики зрителей привели к решению создать живое шоу, соединяющее оперную классику с джазовым грувом.

Концерт Opera & Jazz при участии солисток Израильской оперы и в сопровождении трио Гая Минтуса состоится:

2 августа, вторник — Тель-Авив, Бейт ха-Опера, 21:00

Музыкальный руководитель и аранжировщик — Гай Минтус

Режиссер – Ширит Ли Вайс

Солистки Израильской оперы:

Таль Ганор, Гони Кнаани, Даниэла Скорка и Анат Чарны

Трио Гая Минтуса:

Гай Минтус — фортепиано

Эран Хареди — бас

Йонатан Розен — ударные

Оперный театр имени Шломо Лахата, Тель-Авив, бульвар Шауль ха-Мелех, 19.

Посмотреть видео: Non so più (israel-opera.co.il)

Заказ билетов: https://cursor.kassa.co.il/announce/72284

Стоимость билетов — 120-180 шекелей.

Фото: Дрор Геллер

Текст подготовила Маша Хинич.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting