Обновление для камеры Galaxy S22 позволяет делать профессиональные фотографии звездного неба

Ранее в этом году серия смартфонов Galaxy S22 порадовала пользователей камерой профессионального уровня с расширенными функциями ночной съемки (Nightography). Теперь она стала еще лучше. Благодаря последней версии программы Expert RAW и новому приложению Camera Assistant1, пользователи смогут делать фотографии, ничем не уступающие профессиональным.

Функция «Астрофото» в Expert RAW поможет фотографировать галактики

Expert RAW расширяет и без того немалые возможности ночной съемки S22 с помощью мощной функции «Астрофото», которая позволит любителям наблюдать за звездами и делать четкие и красивые фотографии созвездий и небесных тел.

Путеводитель по ночному небу Sky Guide точно определит местоположение созвездий, скоплений и туманностей. В свою очередь, камера смартфона будет делать снимки в течение заданного времени исходя из траектории движения небесных тел и используя продвинутые технологии интеллектуальной сегментации и многокадровой обработки. В результате получатся потрясающие фотографии звезд, которые выглядят так, словно их сделали с помощью передового профессионального оборудования.

Более творческие пользователи могут воспользоваться функцией мультиэкспозиции, чтобы сделать сразу несколько снимков, а затем объединить их в один кадр, используя режимы наложения. Кроме того, можно поэкспериментировать с наложением нескольких изображений и дать волю творческому потенциалу, создавая уникальные абстрактные снимки.

Бета-версии функций «Астрофото» и «Мультиэкспозиция» доступны в разделе «Специальные параметры фотографии» в меню настроек Expert RAW.

Полный контроль процесса съемки с приложением Camera Assistant

У заядлых фотографов свой стиль съемки, поэтому им важно иметь камеру, позволяющую подойти к этому процессу творчески. Новое приложение Camera Assistant дает возможность гибкой настройки съемки посредством выбора автоматизированных функций.

Программа уже доступна в Galaxy Store или через приложение Good Lock. Новые возможности появятся сразу после завершения установки: необходимо нажать на иконку программы, открыть ее в Good Lock или через меню Camera Assistant в разделе «Настройки камеры» в фирменном приложении камеры.

Camera Assistant активирует определенные функции, в том числе «Автоматическое переключение объектива», «Авто HDR» и «Скорость съемки». Кроме того, у фотографа появится больше возможностей: например, он сможет выбрать количества снимков, которые сделает камера по истечении таймера автоспуска.

Приложение Camera Assistant дает доступ к следующим функциям:

Авто HDR: если пользователь хочет сделать атмосферный снимок без эффекта HDR, можно просто отключить этот режим.

Смягчение изображения: эта функция сгладит резкие края и фактуры.

Автоматическое переключение объектива: теперь можно отключить эту функцию в темных условиях или при приближении к объекту съемки. Функцию можно отключить в меню, если фотограф предпочитает использовать длиннофокусный объектив вместо широкоугольного при съемке близко расположенного объекта.

Запись видео в режиме фотосъемки: долгое нажатие в режиме фотосъемки включает запись видео. Теперь эту функцию можно деактивировать, исключив случайное срабатывание.

Количество снимков по таймеру: по истечении таймера автоспуска камера автоматически сделает несколько фотографий в режиме серийной съемки. Теперь можно настроить количество этих снимков (1, 3, 5 или 7).

Режим высокой скорости съемки позволяет делать до семи снимков в секунду, что очень удобно при фотографировании движущихся объектов.

Автоотключение камеры делает возможным выбор времени, по истечении которого отключается приложение камеры (экран предварительного просмотра): 1, 2, 5 или 10 минут.

Предпросмотр на HDMI-дисплеях, подключенных к камере, отображает окно предварительного просмотра без меню и кнопок.

Обновленные приложения Expert RAW и Camera Assistant в настоящее время доступны на устройствах серии Galaxy S22 под управлением One UI 5 или более новых версий программной оболочки.

Некоторые функции будут доступны только при использовании определенных режимов или объективов.

На правах рекламы.