Одессит Дмитрий Романов в Израиле!

Харизматичный, талантливый, с интеллигентным и, как мы любим, язвительным чувством юмора одессит Дмитрий Романов выступит с концертами в Израиле с 22 по 26 июля!

Известность Дмитрию Романову принесли его юмористические монологи, которыми сначала он покорил поклонников КВНа, а затем и аудиторию программы Stand Up, и зрителей шоу “Вечерний Ургант”. Аудитория любит Романова не только за его необычную манеру преподносить совершенно уморительные монологи монотонно, буднично, так, будто ничего не произошло, но еще и за искренность. Темы его выступлений всегда понятны и узнаваемы, в них нет кича, надуманности и пошлости. Это тот юмор, который всегда бьёт в цель, над которым в голос смеетесь и вы, и ваши коллеги, и друзья, и родители.

Атмосфера, которая царит в залах на выступлениях комика, заслуживает отдельного внимания. Его концерты умудряются и рассмешить вас до слёз, и окружить каким-то уютом, чем-то очень любимым и знакомым, как будто вы собрались с друзьями на кухне и хихикаете о чем-то очень знакомом. Этого тепла и добра, как будто всем нам сейчас очень не хватает.

События конца февраля перевернули жизнь комика и его семьи, как и миллионы других жизней. Сразу же после начала военных действий Дмитрий Романов покинул Россию. “Когда я уезжал из России, я плакал”, — признался он в недавнем интервью Юрию Дудю.

Прямиком из России Дмитрий отправился в Польшу, на самый крупный в Европе склад гуманитарной помощи для пострадавших жителей Украины и занялся там волонтерством, совмещая работу на складе с благотворительными концертами для всех беженцев, которым удалось оказаться с комиком в одной стране. Заработанные на этих концертах средства были перечислены на продовольственные нужды тем, кто сейчас находится в Украине.

Прозрачность и гуманность позиции по отношению к войне: “Тяжело кого-то освободить, кто был свободнее, чем ты”, — демонстрирует такое же отношение и к жизни, что делает его творчество удивительно не глянцевым, домашнем и по-настоящему добрым.

Концерты Дмитрия Романова пройдут: Хайфе — 22 июля, в Тель-Авиве — 23 июля, Ашдоде- 24 июля и Беэр-Шеве-26 июля.

Заказ билетов: https://bezalelevent.co.il/event/25