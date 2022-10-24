Одна из самых успешных сопрано в мире Эмма Шапплин представит свое новое зрелищное шоу в Израиле

В ходе большого международного турне по случаю выхода нового альбома «Venere» («Венера») в Израиль с единственным концертом приезжает известная певица Эмма Шапплин — одна из самых успешных сопрано в мире, счастливая обладательница неповторимо волнующего голоса и по-французски элегантной внешности.

Израильских любителей изысканной музыки и особенно многочисленных почитателей таланта самобытной певицы, сумевшей объединить несколько жанров в один свой собственный, ждет шикарный подарок: 31 января уже нового 2023 года в своем новом «неземном» шоу Эмма Шапплин выйдет на сцену тель-авивского «Гейхал ха-Тарбут» в сопровождении группы из восьми музыкантов и большого хора.

Голос непостижимой высоты дан Эмме Шапплин от рождения – это слышали и любившие музыку родители, этим, конечно, воспользовались в школе, в которой училась будущая мировая знаменитость, и почти насильно ввели ее в число солисток школьного хора. Обладавшее невероятно щедрым природным талантом, но певшее поначалу почти из-под палки, оперную музыку юное дарование по-настоящему полюбило только к 11 годам, когда в одном из телевизионных рекламных роликов услышало фрагмент арии Царицы ночи Моцарта. Именно с этого момента Эмма Шапплин думала только о карьере певицы, усиленно училась искусству вокала у преподавателя и активно искала применения своим усердно приобретаемым умениям.

Получив однажды предложение записать сольный альбом, молодая певица тут же им воспользовалась. Вышедшая в 1997 году пластинка «Carmine Meo» принесла Эмме Шапплин мгновенный успех, разойдясь во Франции дважды золотым тиражом и войдя в хит-парады 25 стран, сдвинув с пьедесталов работы таких див как Мадонна и Селин Дион. Суммарный же тираж первого альбома «парижской выскочки» превысил два миллиона копий. В результате молодая звезда моментально очутилась в числе лучших исполнителей, работающих на стыке классики и популярной музыки, наряду с Андреа Бочелли и Ларой Фабиан. Причем — ни разу к тому моменту не выступив с концертом!

Что же касается альбомов, то певица никогда не гналась за их количеством, предпочитая им качество: ее следующий альбом «Etterna» появился только в 2002-м, а третий «Macadamе Flower» – в 2009-м. Последующие работы Эммы Шапплин выходили с периодичностью в два-три года, каждый раз удивляя ценителей музыки красотой и высотой ее голоса и смелостью музыкальных экспериментов со стилями и направлениями. Самая новая работа певицы «Venere» («Венера») переиздана буквально на днях, 14 октября, и стала поводом для нового большого международного концертного тура певицы, в ходе которого Эмма Шапплин, в том числе, выступит и в Израиле.

Наряду с записью сольных пластинок, Эмма Шапплин охотно откликалась на поступающие предложения от других знаменитостей. В результате мир увидел и услышал ее совместные работы с Джани Моранди, Паоло Конте и Йоргосом Даларасом. Она пела на одной сцене с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и норвежской сопрано Сиссель Хюрхьебё, а также участвовала в записи саундтрека к голливудской картине «Красная планета» вместе со Стингом, Питером Гэбриелом и Уильямом Орбитом.

Сегодня Эмму Шапплин не даром называют дивой-завоевательницей: перед силой ее таланта давно уже пали Старый и Новый свет, Южная Америка и Азия. Только в Израиле необычайно востребованная и потому непрерывно гастролирующая певица успешно выступала уже четыре раза – в 1999-м, 2003-м, 2009-м и 2015 годах. Благодарная израильская публика хорошо помнит эти концерты – масштабные программы с тщательно продуманной драматургией, позволяющей талантливой певице эффектно продемонстрировать все грани своего таланта.

Более того, для первого своего международного выступления Эммы выбрала израильскую Кейсарию. Тогда, в 1999 году, певице удалось добиться невероятного успеха – ее грандиозное шоу в древнеримском амфитеатре собирало израильтян и гостей страны в течение трех вечеров подряд. Израильский дебют французской певицы был настолько ярок, что в том же году Эмма Шапплин была признана в Израиле «Женщиной года». А ее первый аудиоальбом, на песнях из которого было построено шоу в Кейсарии, тут же разошелся тиражом в 160 тысяч копий и стал самым продаваемым в Израиле диском неизраильского исполнителя, поющего не на английском языке!

Окрыленная небывалым успехом и вдохновленная искренней любовью израильской публики Эмма Шапплин в очередной раз вошла в святую израильскую воду в 2003 году – снова в Кейсарии и вновь триумфально. Более того, ее очередное израильское представление, устроенное с феноменальным размахом, было снято на видео, издано на DVD под названием «The Concert in Caesarea, Live Album» и стало первым в ее дискографии живым концертным альбомом.

Эмма Шапплин не раз говорила о неизменно теплом и даже обескураживающем приеме в Израиле, а также о сильной и всеобъемлющей любви, которой ее одаривают израильские поклонники.

«Мне очень нравится выступать в Израиле, я всегда с нетерпением жду очередной встречи с израильской публикой, — говорит певица, обращаясь к своим израильским поклонникам. – Вот и сейчас я необычайно взволнована счастливой возможностью отпраздновать с вами выход моего нового альбома. С вашей страной у меня давняя особенная связь, я всегда рада возвращаться сюда снова и снова!».

На своем предстоящем единственном концерте в Израиле Эмма Шапплин, как всегда, будет петь на французском, испанском, английском, итальянском и староитальянском языках. Она исполнит свои самые новые произведения и проверенные годами и странами хиты, в том числе и впервые в живом исполнении прозвучавшую в Кейсарии в 1999-м, а затем сопровождавшую трансляции Чемпионата мира по футболу 2002 года «Spente Le Stelle», а также «La Notte Etterna», «Falta Tu Estrella», «Cuor Senza Sangue», «Nothing Wrong», «The Inferno», Il Quinto Cielo», «Cuerpo Sin Alma», «Ira Di Dio» и многие другие.

Единственное израильское представление всемирно известной певицы Эммы Шапплин в сопровождении группы из восьми музыкантов и большого хора состоится:

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=18mHMEqYEF8

31 января 2023 года, во вторник, в 20.30 – В Тель-Авиве («Гейхал ха-Тарбут»).

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/73229

Гастроли организованы агентствами YM Production и S.T. Standard.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting