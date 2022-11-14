Органы погибшего 3-летнего Фуада спасли жизни 6 израильских детей

«Мы решили пожертвовать органы нашего сына, чтобы спасти жизни других и вернуть им улыбку», — говорит отец Фуада Маджед, пытавшийся спасти мальчика после смертельной аварии. «Твое сердце будет продолжать биться, — добавляет мать малыша. — Это пожертвование утешило нас и вселило надежду».

«Мы тебя очень любим и не забудем никогда, ты станешься с нами навечно. Я рада, что твое сердце будет продолжать биться, так твоя смерть несет в себе послание любви и сближения религий», — сказала Самер Махамид, мать трехлетнего Фуада из деревни Маавия в Вади-Ара, в беседе с корреспондентом ynet.

Мальчик был сбит насмерть возле своего дома, и семья согласилась пожертвовать его органы, чтобы спасти шестерых детей и подростков. Среди них были и евреи, и арабы. Отец, Маджед Махамид, сам медицинский работник, говорит: «Я пережил самые трудные моменты в своей жизни, когда видел, как мой ребенок истекает кровью и умирает, и был не в состоянии ничего сделать. Я попытался остановить кровотечение и повез его на машине друга в сторону перекрестка Умм-эль-Фахм, чтобы доставить в службу «Маген Давид адом». По пути я старался помочь сыну, но у меня не вышло».

Отец Фуада мусульманин, а мать христианка. Семья поставила две траурные палатки – на три дня в Маавии и на три дня в Назарете. Члены семьи Махамидов переживают огромную боль, но вместе с тем говорят, что её немного облегчило решение пожертвовать органы своего сына, особенно для девочки, получившей сердце Фуада.

«Фуад был полон энергии и жизни, он всегда улыбался. Все, кто его знал, любили его, потому что он был особенным ребенком, — говорит Самер и вспоминает свои последние мгновения с сыном. — Мы вернулись с Синая после десятидневной поездки и в этот день отдыхали. После того, как мы проснулись, Фуад дважды принял душ. Потом мы пообедали в доме его дедушки, и там он попросился поиграть со своими двоюродными братьями. Я позвала его поехать со мной за покупками для детского сада и школы, но он не захотел. Это был наш последний разговор. Он всегда говорил мне: «Мама, у меня сильные мышцы». Наша дочь, узнав о гибели брата, даже не могла войти в дом, и только после психотерапии нам удалось ее успокоить и вернуться домой».

Говоря о пожертвовании органов, отец заметил: «Это очень смелый шаг для его матери. Я от всего сердца ценю ее согласие пожертвовать органы своего ребенка… Слава Богу, пожертвование утешило нас и дало надежду. Наше решение пришло после того, как мы почувствовали боль и это заставило нас осознать, как много людей нуждаются в улыбке своего ребенка и ждут, чтобы кто-то спас ему жизнь. Мы решили сделать пожертвование чтобы спасти жизни других детей и вернуть им улыбки. Я говорю своему ребенку: я люблю тебя, и ты герой».

Самар, мать Фуада: «Я работаю с детьми и всегда говорю с ними о человечности, но самое большое выражение человечности — это принятие решения пожертвовать органы нашего сына. Если вы видите, как мы смеемся и улыбаемся, это лишь потому что у меня все еще есть надежда. Нет ничего лучше этого чувства».

В Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3UcUb1A

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.