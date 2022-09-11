Партия Либермана осудила желание Нетаниягу любой ценой добиться власти

Либерман – единственный, кто остановит Нетаниягу на пути к превращению Израиля в страну культа личности, а отдавая голос за Нетаниягу, вы голосуете в поддержку всех его будущих партнёров по коалиции.

Нетаниягу запаниковал. Все четыре круга предыдущих выборов только Либерман стоял на его пути к созданию ультрарелигиозной коалиции, готовой на все, лишь бы дорваться до кормушки. Вот и сейчас, как только рейтинг НДИ начал подниматься после успешно преодоленного кризиса в сфере образования, свора услышала команду «фас» и обрушилась на главу партии НДИ Авигдора Либермана в жалкой попытке его дискредитировать.

Все это мы уже проходили в прошлом, и все попытки подобного рода заканчивались провалом. В социальных сетях активистов Ликуда активно педалируется тема необходимости уничтожить Либермана, а вместе с ним – и всю партию НДИ, боты запущены в огромном количестве. Активисты Ликуда открыто пишут о том, что это – часть новой предвыборной кампании Нетаниягу. Методичка. И неважно, что публикуемые факты не имеют никакого отношения к реальной действительности, не совпадают времена и даты, не доказаны никакие обличающие факты…

Все это вторично. Главная цель Биби – создать атмосферу ненависти и недоверия к Либерману и возглавляемой им партии. Поэтому самые абсурдные обвинения повторяются сотни раз на разные голоса. И пускай потом выяснится, что все это ложь и клевета. Это уже не важно. Главное – здесь и сейчас. В надежде, что избиратели поверят всему этому плохо состряпанному бреду.

В принципе, эта тактика использовалась Ликудом и ранее. Таким путем уже не один раз избавлялись от неугодных – начиная от Бени Бегина, Дана Меридора и Давида Леви и заканчивая Сааром и Элькиным. Если Биби решил, что ему неугоден определенный политический деятель, а тем более – такой весомый и харизматичный, как Либерман, в Ликуде сделают все, чтобы его уничтожить или, как минимум, опорочить в глазах избирателей.

Отчего же они так боятся нас? Оттого, что мы привыкли работать, а не жечь покрышки на демонстрациях по любому поводу? Оттого, что учимся сами и воспитываем своих детей в стремлении получить образование и продвигаться вперед? Оттого, что мы ходим в театры, читаем книги и посещаем концерты классической музыки? Оттого, что исправно платим налоги и служим в армии, не пытаясь висеть на шее у государства?

Вопросов много, ответ один. Нас просто не хотят видеть там, где принимаются судьбоносные для страны решения – в Кнессете и в правительстве. Мы годимся для того, чтобы работать, служить в армии и содержать тех, кто не желает и не собирается

это делать. В ситуации, когда со всех сторон льются потоки грязи и подтасованных фактов, очень важно, чтобы избиратели, не утонули в море фейка и поняли, что происходит на самом деле. Пожалуй, сегодня всем нам устроили экзамен на интеллигенцию.

Полагаю, что думающий избиратель выдержит его с честью и не пойдет на поводу у отвратительных попыток очернить единственную партию, которая по-настоящему выражает интересы и чаяния, как ее избирателей, так и всех граждан, желающих жить в свободном прогрессивном еврейском демократическом государстве. Отдавая голос за Нетаниягу, вы голосуете в поддержку всех его будущих партнёров по коалиции – за радикальных ультрарелигиозных фундаменталистов.

Нетаниягу уже согласился полностью адаптировать требования Смотрича и Караи по отмене Закона о Возвращении, что является предательством самой идеи сионизма, взамен на проведение закона, который позволит Нетаниягу закрыть всего его судебные дела.

Кроме того, Биби поддерживает отмену инициативы об изучении основных предметов в религиозных учреждениях, таким образом пытаясь увековечить уровень бедности, безграмотности и зависимости от государственных пособий в огромной религиозной общине.

Это означает, что все бремя налогов ляжет на средний класс, который будет продолжать содержать постоянно растущую религиозную общину, не способную обеспечить саму себя. Либерман – единственный, кто остановит Нетаниягу на пути к превращению Израиля в страну культа личности и фундаментализма.

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