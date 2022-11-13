По зову любви: «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини в Израильской Опере

«Мадам Баттерфляй» — одна лучших опер мирового репертуара, любимая опера не только самого Пуччини, но и миллионов меломанов.

Но в судьбе известнейшего польского режиссера Мариуша Трелинского опера «Мадам Баттерфляй» сыграла роль Золушки. И случилось это еще в 1999 году, когда на сцене Национальной оперы в Варшаве (театра, которым Трелинский руководит с 2008 года) состоялась премьера «Мадам Баттерфляй» Пуччини в постановке Мариуша Трелинского, уже успевшего заявить о себе к тому времени как о кино- и театральном режиссере.

На той премьере в Варшаве оказался Пласидо Доминго, знакомство с которым открыло Трелинскому дорогу к мировым оперным сценам. Позже, уже в 2001 году, по приглашению Доминго эта постановка Трелинского была перенесена в Вашингтонскую оперу, затем ставилась на сценах многих оперных театров мира, а в 2008-м и 2012-м году – в Израильской Опере. Спустя десятилетие эта незабываемая очаровательная постановка с ее универсальным посылом, яркими образами, захватывающей драматургией, экспрессией и интенсивностью эмоций, с отказом от дословности и свободно текущим повествованием, вновь возвращается на сцену Оперного Театра Тель-Авива.



Уникальная постановка насыщена символами и эстетикой, характерными для японской культуры: элементы театра кабуки, абрис Фиджи, лодки, словно плывущие по сцене на фоне силуэта военного корабля.

Мариуш Трелинский рассказывает о постановке: «Это не история о типичной любви, а история о трагических обстоятельствах нарушения привычных рамок. Во многом на ритм моей постановки повлияла эстетика театра кабуки с его церемониальными жестами и аскетизмом движений. В этом мире символов драма Баттерфляй проявляется еще ярче».

Мариуш Трелинский не первый раз в нашей стране. Он дважды ставил в Израильской Опере «Мадам Баттерфляй» в 2008-м и в 2012-м году, «Орфея и Эвридику» Глюка в 2012 году и «Пиковую даму» Чайковского в 2010-м году.

Опера «Мадам Баттерфляй» более ста лет не сходит с мировых театральных подмостков. Первая постановка оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан») состоялась в 1904 году в миланском «Ла Скала».

Работа над партитурой у Пуччини осложнилась тем, что он, страстный автолюбитель, попал в катастрофу и сломал ногу. Но на приветствия зрителей ему многократно выходить не пришлось — публика отнеслась к его новому детищу прохладно. Интересно, что три наиболее популярные итальянские оперы, входящие в репертуар всех оперных театров — «Севильский цирюльник», «Травиата» и «Мадам Баттерфляй» — с треском провалились на своих премьерах, и из этих трех, быть может, с наибольшим шумом провалилась «Мадам Баттерфляй». И лишь вторая, сокращенная редакция оперы была принята «на ура».

Вскоре оперу про маленькую японскую гейшу, которую соблазнил и бросил американский морской офицер, услышали и в Токио. Наступило мировое признание, и трогательный образ Чио-Чио-Сан обрел невероятную популярность. Пуччини на карикатурах изображали не иначе как в компании с мадам Баттерфляй.

Секрет неизменного успеха этой оперы — в удивительном звучании музыки Пуччини, соединившей европейские традиции и национальные японские мелодии, и в экзотическом сюжете. Но сколько бы ни было написано и сказано о «Мадам Баттерфляй», хочется продолжать говорить и писать. Музыка Пуччини и трагический финал оперы не могут не вызвать слёзы и сочувствия. Надо отметить, что «Мадам Баттерфляй» – одна из опер, построенных на прекрасном литературном материале, и потому сам рассказ в ней – не просто вербальная составляющая, а неотъемлемая часть общего восприятия. Музыка у Пуччини следует за перипетиями сюжета, мелодии японского и американского гимна пересекаются. Диалоги и арии героев слушаются через музыку, музыка — через слова.

15 лет было юной гейше Чио-Чио-Сан, когда она стала «временной женой» лейтенанта американского флота Пинкертона. Стала по велению сердца и любви. Возраст для игр, а не для замужества. Возраст девочки, а не зрелости. Возраст иллюзий любви. Как сладко обманываться, как больно просыпаться. «По зову любви я пришла к вратам, где собрано счастье тех, кто живёт, и тех, кто умирает», – поет Чио-Чио-Сан, последний козырь которой в борьбе за жизнь — ее сын, козырь, который она отдает в бессилии подчиняясь невозможной для нее ситуации.

Удивительно прекрасная музыка Пуччини, японский колорит, столкновение двух цивилизаций, двух возрастов, двух миров, условностей общества — все есть в этой опере. Добавьте к этому те чувства, которые она вызывает, и поймете, почему эта опера всегда прекрасна – как любая истинная история любви и разочарования, страсти и крушения надежд.

Считается, что в основу оперы положен рассказ Джона Лютера Лонга «Мадам Баттерфляй» (1898), причем Пуччини использовал также содержание повести Пьера Лоти «Мадам Хризантема». В 1885 году в Японию прибыл французский мореплаватель и писатель Пьер Лоти и задержался там на два месяца. О своей временной жене О-кику-сан он через два года написал повесть «Мадам Хризантема». Действие оперы Пуччини происходит в то же время и в том же месте — Нагасаки, конец 19 века.

Те же события описывает в своей новелле Д. Л. Лонг. Новелла Лонга была основана на фактах, которые сообщила писателю его сестра Сара Джейн, которая жила в Нагасаки вместе с мужем-миссионером в 1890-е гг. Она рассказала ему историю о шотландце Томасе Гловере (по другим источникам – Грабере, 1838 — 1911), купившем себе временную жену по имени Кага Маки, которая выступала в чайной под именем Чо-сан, или мисс Баттерфляй (бабочка). По произведению Лонга американский писатель Давид Беласко написал пьесу «Гейша», постановку которой и увидел Пуччини в 1900 г. в Лондоне. Так и родился замысел знаменитой оперы «Мадам Баттерфляй» (Чио-Чио-Сан, тё-тё – по-японски «бабочка»).



Пуччини написал Беласко письмо с просьбой разрешить создать по мотивам драмы оперное либретто. От Беласко пришел положительный ответ, и Пуччини, вместе со своими либреттистами, Джакозой и Илликой, тотчас начинает работу.

Прежде чем приступить к композиции, Пуччини изучает японские народные песни и музыку. Жена японского посла в Риме, госпожа Окияма, часто приглашает композитора на вечера, где она напевает старинные японские мелодии. Вскоре Пуччини заканчивает подготовительную работу и, приступив к сочинению, продвигается вперед так быстро, что либреттисты едва поспевают готовить ему текст.

В Милане премьера «Мадам Баттерфляй» проваливается. Композитор берет оперу обратно, перерабатывает ее, и два действия первоначального варианта разделяет на три. Оперный театр Брешии ставит «Мадам Баттерфляй» в новом варианте. Премьера состоялась 28 мая 1904 года под управлением Артуро Тосканини — с громадным успехом. «Никогда больше, — писал Жорж Марек, биограф Пуччини, — «Мадам Баттерфляй» не проваливалась». Всего композитором было написано пять версий оперы, первая в 1904 году, а последняя в 1907-м.

Музыкальный руководитель Израильской Оперы Дан Эттингер отметил: «Каждый раз, когда я возвращаюсь к партитуре «Мадам Баттерфляй», будь то в Израиле, в Лондоне, Токио, Вене или Мюнхене, — это все равно, что вернуться к прекрасной книге, которую я уже много раз читал, знаю ее трагический финал, но это не мешает наслаждаться каждым слогом, словом и фразой Пуччини».

Джакомо Пуччини. Мадам Баттерфляй

Время действия: около 1900 года.

Место действия: Нагасаки.

Первое исполнение: Милан, театр «Ла Скала», 17 февраля 1904 года.

Для исполнения главных партий в этой постановке были приглашены израильские и зарубежные певцы с мировым именем:

Роль Мадам Баттерфляй — «Чио-Чио-Сан» исполнят израильские сопрано Орелия Флориан и Алла Василевицкая.

Партию Бенджамина Франклина Пинкертона, лейтенанта Американского флота исполнят украинский тенор Валентин Дитюк и грузинский тенор Отар Джорджикия.

Образ Шарплеса, консула США в Нагасаки представят румынский баритон Йонуц Паску и израильский баритон Одед Райх, в роли служанки Сузуки выступит Шай Блох (меццо-сопрано), партию Горо, маклера-свата споют израильский тенор Эйтан Дрори и американский тенор Энтони Уэбб.

Партию принца Ямадори исполнят баритон из Новой Зеландии Жюльен Ван Меллаертс и израильский баритон Ноам Хайнц.

Партию дяди Чио-Чио-Сан исполнит израильский бас Яир Полищук.

Кэт Пинкертон (меццо-сопрано) — Тамара Навот и Галь Кохав.

В постановке принимают участие три мима из Польши, регулярно появляющиеся в постановках Мариуша Терлинского — Кшиштоф Александр Черни, Михал Чецка, Томаш Нерковски.

Хор Израильской оперы под управлением Асафа Бенрафа.

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

Исполнение на итальянском языке. Титры на иврите и английском языке.

Перевод титров – Исраэль Юваль

Пятница | 2.12.2022 | 13:00

Воскресенье | 4.12.2022 | 19:30 (Премьера)

Понедельник | 5.12.2022 | 20:00

Вторник | 6.12.2022 | 20:00

Среда | 7.12.2022 | 20:00

Пятница | 9.12.2022 | 13:00

Суббота | 10.12.2022 | 20:00

Воскресенье | 11.12.2022 | 20:00

Понедельник | 12.12.2022 | 18:00

Четверг | 15.12.2022 | 20:00



За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный.

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво».

Спектакли проходят в Оперном театре имени Шломо Лахата.

Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

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